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МСК Групп Даком М SpaceVM Экосистема виртуализации

МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации

Экосистема виртуализации Space – спектр решений для серверной виртуализации и организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Среди них – облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов.  


20.01.2025 «Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера» 2
24.12.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard 1
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером 1
26.11.2024 Вышла новая версия SpaceVM с повышенной производительностью файловой системы GFS2 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 1
29.10.2024 «Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8 2
24.10.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
07.10.2024 Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость 1
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 1
18.09.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин» 1
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов 3
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
20.08.2024 Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform 1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 2
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 3
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. 2
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
14.06.2024 Вышла новая версия SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID 1
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» 1
29.05.2024 ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения 2
28.05.2024 «Шереметьево» ищет российские сервера и СХД под Linux и FreeBSD 1
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 1
23.05.2024 Подтверждена полная совместимость облачной платформы SpaceVM с серверными платформами Depo Computers 3
22.05.2024 Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM 2
20.05.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS 1
11.04.2024 Росфинмониторинг закупает железо под PostgreSQL и Astra Linux 1
04.04.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра» 1
18.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9 1
15.02.2024 Состоялся релиз Space VDI 5.4 1
08.02.2024 Подтверждена совместимость Astra Linux и ПО для виртуализации Space 1
31.01.2024 Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.4 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 1
27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space 1
23.11.2023 Состоялся релиз SpaceVM 6.3 2
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 2
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 2

Публикаций - 48, упоминаний - 66

МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 61 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 8
Nvidia Corp 3487 7
Broadcom - VMware 2359 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 4
Код Безопасности 616 4
Ред Софт - Red Soft 700 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Getmobit - Гетмобит 31 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
SAS Institute 971 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 2
Intel Corporation 12197 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Softline - Софтлайн 2810 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Merlion - Мерлион 793 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Цифра ГК 2426 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
СибКом Цифра 5 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
Горький Тех АНО 2 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Citrix Systems 812 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
MIND Software 18 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 18 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Газпром ПАО 1342 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 43
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 26
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 16
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 9
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
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МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 20
Linux OS 9936 15
Microsoft Windows 15656 9
МСК Групп - Даком М - Space Client 10 8
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 7
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Код Безопасности - vGate 73 5
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ALMI AlterOS 94 4
Nvidia GRID - FreeGRID 7 4
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
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Apple macOS 2058 3
Red Hat oVirt 41 3
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
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Linux - Debian GNU 463 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
ALMI Project Server 5 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 2
VK WorkMail - Почта+ 22 2
Getmobit GM-Box 13 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Мензовитый Алексей 15 14
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Рустамов Рустам 412 3
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Тараканов Дмитрий 51 1
Кондрашкин Андрей 1 1
Терещенко Максим 20 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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