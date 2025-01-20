МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации

Экосистема виртуализации Space – спектр решений для серверной виртуализации и организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Среди них – облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов.