МСК Групп Даком М SpaceVM Экосистема виртуализации
Экосистема виртуализации Space – спектр решений для серверной виртуализации и организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Среди них – облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов.
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
|Мензовитый Алексей 15 14
|Ерофеев Максим 12 8
|Агеев Денис 21 6
|Белов Руслан 5 4
|Рустамов Рустам 412 3
|Ковалёв Максим 1 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Расколов Сергей 43 1
|Наумов Максим 98 1
|Коростелев Павел 30 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Кондрашкин Андрей 1 1
|Терещенко Максим 20 1
|Чариков Александр 7 1
|Пешкова Елена 3 1
|Юн Вадим 10 1
|Лебедев Михаил 51 1
|Федосеев Евгений 4 1
|Шлыкова Людмила 1 1
|Орлов Станислав 48 1
|Сорокин Дмитрий 26 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Синелобов Александр 5 1
|Конарев Роман 3 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|Богословский Никита 1 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.