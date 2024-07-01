ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI.

Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов «Space VDI». Продуктовая связка AlterOS и SpaceVM будет полезна корпоративным клиентам, которые хотят обеспечить себе надежную и эффективную работу с данными и приложениями. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

AlterOS – российская операционная система на Linux последнего поколения, разработанная компанией «ALMI Partner». AlterOS может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и интегрируется в ИT-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности.

Платформа виртуализации рабочих столов Space VDI разработана и производится компанией ООО «Даком М». Space VDI — это цифровой офис, который обеспечивает дистанционную работу из любой точки мира без потери качества. Space VDI осуществляет централизованный доступ к виртуальным или размещенным в удаленной среде компьютерам, приложениям и веб-службам. Платформа объединяет все корпоративные приложения компании в единую рабочую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников. Space VDI функционирует на базе облачной платформы SpaceVM.

Space VDI, работающий на базе SpaceVM, и AlterOS представляют собой оптимальное сочетание для создания информационных систем. Интеграция SpaceVM с vGate, сертифицированным ФСТЭК, позволяет применять данные продукты для организации защиты информации при создании информационных систем и аттестации следующих объектов: ГИС до первого класса защищенности включительно, ИСПДн до первого уровня защищенности персональных данных включительно, КИИ до первого категории значимости включительно, АС до класса защищенности 1Г включительно.

AlterOS соответствует требованиям доверия к ОС (профиль защиты ОС ИТ.ОС.А4.ПЗ) и имеет сертификат ФСТЭК №4393. Операционная система построена на Linux-платформе, являющейся стандартом качества для органов государственной власти и позволяющей обеспечивать информационную безопасность пользователей при передаче, обработке и хранении данных.

«Подтверждение корректной работы Space VDI и операционной системы AlterOS — еще одно звено для выстраивания импортонезависимой ИТ-инфраструктуры у российских заказчиков. Совместное использование наших продуктов поможет обеспечить корпоративным пользователям непрерывную работу в безопасном цифровом пространстве», – сказал Станислав Орлов, технический директор российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner.

«Подтвержденная совместимость Space VDI и операционной системы AlterOS открывает новые возможности для цифровизации различных сфер деятельности в России. Эта продуктовая связка может стать мощным инструментом для использования на объектах критической информационной инфраструктуры, тем самым усиливая независимость предприятий в сфере ИT», – отметил Максим Ерофеев, коммерческий директор ООО «Даком М».

В ходе испытаний специалисты обеих компаний убедились, что продукты работают вместе, обеспечивая пользователям доступ к необходимым ресурсам и приложениям. На основании результатов испытаний, «Даком М» и ALMI Partner разработали сертификат совместимости продуктов.