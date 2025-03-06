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Ерофеев Максим


06.03.2025 IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве 1
29.10.2024 «Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8 1
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. 1
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
23.05.2024 Подтверждена полная совместимость облачной платформы SpaceVM с серверными платформами Depo Computers 1
20.05.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра» 1
18.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9 1
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России 1
08.11.2021 НИИ «Масштаб» рассказал об опыте построения ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Ерофеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 75 8
Ростех - Автоматика Концерн 1649 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 3
Ред Софт - Red Soft 734 3
Broadcom - VMware 2381 2
Nvidia Corp 3516 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 240 1
Код Безопасности 626 1
Цифра ГК 2443 1
СибКом Цифра 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
Системы документооборота 498 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
Intel Corporation 12231 1
Citrix Systems 816 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 116 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1478 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7722 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 300 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4629 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3760 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2164 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 2
Repository - Репозиторий 877 2
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 69 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 55 8
Linux OS 10049 5
МСК Групп - Даком М - Space VDI 29 4
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 3
IVA Largo - Видеотерминал 27 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 44 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 970 3
Код Безопасности - vGate 75 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 2
Microsoft Windows 15756 2
Ред Софт - Ред платформа 28 2
ALMI AlterOS 96 2
Nvidia GRID vGPU 52 2
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 9 2
СибКом Цифра - Каскад Цифра 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
Microsoft Windows 10 1773 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 394 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 537 1
Linux - Debian GNU 475 1
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 7 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 867 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 328 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Linux KDE Plasma 226 1
Red Hat oVirt 43 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
Рустамов Рустам 418 3
Агеев Денис 35 1
Кондрашкин Андрей 1 1
Коростелев Павел 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1163 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2266 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1260 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5692 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5193 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2455 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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