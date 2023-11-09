Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «ДАКОМ М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о технологическом сотрудничестве, в рамках которого провели тестирование продуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М».

Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач. Для заказчика и компании-интегратора наличие совместимости между российским ПО открывает новые возможности по построению устойчивой ИТ-инфраструктуры, независимой от иностранных продуктов.

«Совместимость продуктов экосистемы Space с «Ред ОС» позволит нашим заказчикам эффективно решать задачи по переходу с операционных систем и платформ виртуализации иностранного производства на отечественные решения», — отметил коммерческий директор «ДАКОМ М» Максим Ерофеев.

Экосистема виртуализации Space включает в себя облачную платформу SpaceVM, эффективный инструмент серверной виртуализации для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными возможностями для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов, а также решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов — Space VDI. Все продукты Space являются собственной разработкой ООО «ДАКОМ М» и включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

«Ред ОС» — флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

«Создание импортонезависимого программного комплекса является задачей, от решения которой зависит достижение технологического суверенитета. Наша цель как разработчика одной из ведущих операционных систем на российском рынке — обеспечить ее совместимость с наибольшим числом отечественных продуктов. Технологическое партнерство с разработчиком экосистемы виртуализации Space «ДАКОМ М» открывает новые возможности для пользователей «Ред ОС», которые закрывают особенно актуальные сегодня в эпоху цифровизации потребность в удаленных форматах работы», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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ООО «ДАКОМ М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, ведущий прикладные исследования и разработку инновационных решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов. Среди основных разработок компании облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных. А также Space VDI — платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов, которая осуществляет централизованный и безопасный доступ к виртуальным или размещенным в удаленной среде компьютерам, приложениям и веб-службам.

«Ред софт» - отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. «Ред софт» имеет более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных» и «Ред платформа». Среди заказчиков «Ред софт» числятся более 20 ведомств России, а также крупные частные компании.