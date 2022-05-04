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Ростех Автоматика НИИ Масштаб Научно-исследовательский институт
НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Павел 39 25
|Кабанов Владимир 174 18
|Агеев Денис 9 5
|Давыдов Александр 42 5
|Евтушенко Олег 126 4
|Калинин Александр 124 4
|Моторко Андрей 55 3
|Давыдова Ольга 3 3
|Савицкий Олег 6 3
|Семилетов Дмитрий 5 3
|Тамодин Николай 46 3
|Бровко Василий 50 3
|Якунин Александр 48 3
|Каламбет Мария 2 2
|Алейник Ярослав 4 2
|Иванов Михаил 78 2
|Ерофеев Максим 2 2
|Лысенко Александр 6 2
|Иванов Владислав 7 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Филиппов Андрей 4 2
|Зинина Марина 1 1
|Лейпи Игорь 8 1
|Давыдов Николай 10 1
|Белявский Вадим 3 1
|Евдокимов Евгений 10 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Маргарян Армен 6 1
|Бухар Виктория 12 1
|Заренин Андрей 19 1
|Огай Дмитрий 4 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Лакеев Вадим 3 1
|Семилетов Антон 2 1
|Шестаков Владимир 4 1
|Триголос Олеся 1 1
|Зубкова Наталья 15 1
|Дьяконова Наталия 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Ключевых фраз выявлено - 1182363, в очереди разбора - 964722.
Создано именных указателей - 76649.
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