Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 76649
ИКТ 7169
Организации 5217
Ведомства 1272
Ассоциации 607
Технологии 2716
Системы 15854
Персоны 25294
География 1375
Статьи 965
Пресса 811
ИАА 566
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1204
Мероприятия 783

Ростех Автоматика НИИ Масштаб Научно-исследовательский институт

Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт

НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.


04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России 1
04.05.2022 «Сиссофт» предложит дата-центрам экосистему VeiL 1
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 1
25.03.2022 Виртуализация рабочих мест с VeiL Connect и VeiL VDI будет работать на базе «Ред ОС» 1
17.03.2022 Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора» 2
11.03.2022 «Масштаб» представил эффективные решения в области импортозамещения для построения ИТ-инфраструктуры и организации дистанционной работы 1
25.01.2022 «Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G 1
ИКТ в госсекторе 2021 2
24.12.2021 Облако на основе VeiL: как построить инфраструктуру с отечественным ПО 1
24.12.2021 Денис Агеев -

Огромный потенциал виртуализации был понятен еще несколько лет назад 

 1
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM 1
08.11.2021 НИИ «Масштаб» рассказал об опыте построения ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
28.10.2021 Начались продажи российского «смартфона для параноиков», разработанного под отечественный процессор. Цена 2
27.10.2021 Концерн «Автоматика» и Positive Technologies объявили о сотрудничестве 2
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 2
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 2
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 2
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
03.03.2021 НИИ «Масштаб» принимает участие в решении задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны 1
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 2
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП 3
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 2
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО 1
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 2

Публикаций - 95, упоминаний - 128

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 70
Ростех - Автоматика Концерн 1008 46
ХайТэк - Hi-Tech 101 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 11
IVA Technologies - ИВКС 87 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 8
Воентелеком 140 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 5
Ростех - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 8 5
Intel Corporation 11262 5
Polycom - Поликом Россия 378 5
VMware 2025 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 54 4
Qtech - Кьютэк 117 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
Рамэк-ВС 78 3
Edelweiss - Эдельвейс 47 3
Т-Платформы - T-Platforms 347 3
Cisco Systems 4720 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 3
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 29 3
БайтЭрг 34 3
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
Нейронные сети ООО 427 3
ICL ГК 160 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 19 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 2
Samsung Electronics 9333 2
Spirit DSP - Спирит Корп 425 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 29 2
Ростех - РТ-Информ 130 2
VideoMost - ВидеоМост 210 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Ростех - Вертолеты России 149 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Вотрон 17 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 21 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 1
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 32 1
Теплоком НПФ 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Правительство РФ 8292 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации 23 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 8 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 34 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Счётная палата РФ 628 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 29
Сервер - Серверные платформы 10956 28
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 5
ARM64 - Архитектура процессора 1261 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 4
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 130 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 689 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 3
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 188 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 3
Тонкий клиент - Thin client 940 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 42 30
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 32 19
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 18
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 44 18
IVA Largo - Видеотерминал 17 14
Ростех - НИИ Масштаб - Кронос 21 11
Ростех - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 11 9
Google Android 11959 8
Linux OS 7669 7
Intel x86 - архитектура процессора 1391 7
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 7
Microsoft Windows 10 11713 6
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 88 5
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 135 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 5
Apple iOS 6422 5
Microsoft Skype 1940 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 74 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 132 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 112 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 3
Apple macOS 1457 3
Kaspersky OS 44 2
Apple - App Store 2437 2
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 10 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 55 2
Национальные Технологии - СХД Купол 60 2
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 46 2
Microsoft Skype for Business 136 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 2
Microsoft Teams 309 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
Смирнов Павел 39 25
Кабанов Владимир 174 18
Агеев Денис 9 5
Давыдов Александр 42 5
Евтушенко Олег 126 4
Калинин Александр 124 4
Моторко Андрей 55 3
Давыдова Ольга 3 3
Савицкий Олег 6 3
Семилетов Дмитрий 5 3
Тамодин Николай 46 3
Бровко Василий 50 3
Якунин Александр 48 3
Каламбет Мария 2 2
Алейник Ярослав 4 2
Иванов Михаил 78 2
Ерофеев Максим 2 2
Лысенко Александр 6 2
Иванов Владислав 7 2
Старовойтов Денис 5 2
Жилков Евгений 6 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Филиппов Андрей 4 2
Зинина Марина 1 1
Лейпи Игорь 8 1
Давыдов Николай 10 1
Белявский Вадим 3 1
Евдокимов Евгений 10 1
Кулешов Алексей 29 1
Маргарян Армен 6 1
Бухар Виктория 12 1
Заренин Андрей 19 1
Огай Дмитрий 4 1
Шперлинг Андрей 9 1
Лакеев Вадим 3 1
Семилетов Антон 2 1
Шестаков Владимир 4 1
Триголос Олеся 1 1
Зубкова Наталья 15 1
Дьяконова Наталия 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Китай - Тайвань 2115 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 69 1
Финляндия - Хельсинки 245 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Европа Северная - Скандинавия 480 1
Россия - СФО - Иркутская область 832 1
Грузия - Поти 13 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 1
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 232 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 1
Бельгия - Королевство 851 1
Финляндия - Финляндская Республика 1816 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Европа 12319 1
Япония 10069 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 1
Болгария - Республика 657 1
Грузия 1064 1
США - Калифорния 3381 1
Украина 6212 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 3
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 15 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 2
Федеральное законодательство 1944 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
Образование в России 460 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 8 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
Частный сектор 72 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
CNews Tenders 14 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 4
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 12 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Рубин НИИ 7 1
Сириус - Образовательный центр 125 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 4
Подмосковные Вечера 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182363, в очереди разбора - 964722.
Создано именных указателей - 76649.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида
Показать еще