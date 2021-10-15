Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году и была меньше, чем ожидалось, что связано с чрезмерной загруженностью контрактного производителя. В сентябре 2021 г. CNews писал о запуске первого российского мобильного процессора «Скиф» из линейки «Мультикор», выпущенной НПЦ «Элвис». Она разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм. Из общения CNews с представителями компании и заказчиками новинки также можно было заключи