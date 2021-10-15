Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174967
ИКТ 13634
Организации 10634
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25566
Персоны 75054
География 2838
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2632
Мероприятия 851

Элвис НПЦ Multicore Мультикор ELcore цифровой сигнальный двухъядерный процессор


УПОМИНАНИЯ


15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году

и была меньше, чем ожидалось, что связано с чрезмерной загруженностью контрактного производителя. В сентябре 2021 г. CNews писал о запуске первого российского мобильного процессора «Скиф» из линейки «Мультикор», выпущенной НПЦ «Элвис». Она разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм. Из общения CNews с представителями компании и заказчиками новинки также можно было заключи
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air

ии в виде серийной партии и были переданы разработчика ПО и конечных устройств. Новинка из линейки «Мультикор» разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм. Первые отладочные п
11.12.2018 Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео

ета под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, разработанного на базе процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я научно-производственного центра «ЭЛВИС». Прототип реализован на процессо
24.01.2018 Процессоры «Мультикор» получили статус российских микросхем 1 и 2 уровня

и РФ выдало заключение о подтверждении производства на территории Российской Федерации процессоров «Мультикор» разработки НПЦ «Элвис» и присвоении статуса микросхем первого уровня процессорам 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино»

графического процессора, будет продемонстрирован в составе программно-аппаратной платформы на базе «Мультикор» 1892ВМ14 и ЗОСРВ «Нейтрино» на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который


Публикаций - 55, упоминаний - 70

Элвис НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 284 40
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 18
Intel Corporation 12307 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 936 11
ЭЛАС НПО 15 8
AMD - Advanced Micro Devices 4308 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 6
Элвис-НеоТек 48 5
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 5
Qualcomm Technologies 1850 4
Multiclet - Мультиклет 20 4
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 251 4
Базальт СПО - BaseALT 693 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 122 4
Fastwel - Фаствел 31 4
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 441 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 83 3
РСК Технологии 11 3
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 2
8455 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 603 2
Инпро Технолоджис 11 2
Ресурс-Медиа 6 2
Числовая механика 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 2
ЭлКомИмпорт 3 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 2
BMW Group 457 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Верный - торговая сеть 294 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
BLF Partners 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2970 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1018 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 499 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 390 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 353 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 38
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8068 34
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 574 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4277 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9863 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3888 9
DDR - Double data rate 2795 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 370 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 8
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 557 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9536 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2888 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3680 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2877 6
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 6
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 127 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1284 6
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4035 6
Моноблок - Monoblock PC 991 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14014 6
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 880 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1652 6
ARM - Advanced RISC Machine 447 5
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 10 5
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 13 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7528 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 28
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 11
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 158 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1137 11
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 10 9
Intel x86 - архитектура процессора 1903 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 270 7
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 222 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1737 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 542 5
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 5
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 5
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 283 5
Linux OS 10216 4
InfoTeCS - ViPNet Client 91 4
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 33 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 17 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2796 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 3
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 3
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5028 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 144 3
Элвис НПЦ - MC-IoT-01 4 3
Петричкович Ярослав 29 12
Трушкин Константин 59 5
Огурцов Артем 6 3
Черный Михаил 6 3
Тимофеев Олег 3 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Ким Александр 43 2
Зырянов Борис 12 2
Семилетов Антон 4 2
Петричкович Екатерина 3 2
Сизов Григорий 16 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Эйгес Павел 99 1
Евдокимов Андрей 84 1
Александрова Александра 10 1
Клоков Александр 4 1
Александров Юрий 4 1
Пименов Андрей 5 1
Копосов Максим 63 1
Максимов Владимир 5 1
Иванченко Сергей 5 1
Солохина Татьяна 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Смирнов Алексей 243 1
Галицкий Александр 107 1
Соколов Александр 43 1
Прохоров Александр 102 1
Иванов Олег 145 1
Белоусов Андрей 141 1
Дегтев Геннадий 266 1
Бегтин Иван 61 1
Калин Сергей 31 1
Панов Сергей 16 1
Суворов Александр 19 1
Царев Николай 3 1
Ивашков Юрий 2 1
Шалупов Евгений 1 1
Заренин Андрей 47 1
Плясунов Юрий 10 1
Смирнов Александр 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 49
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 10
Китай - Тайвань 4042 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 4
Украина 7664 4
Япония 13366 2
Индонезия - Республика 972 2
Малайзия 873 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 2
Россия - УФО - Свердловская область 1579 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Южная Корея - Республика 6727 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2502 1
Болгария - Республика 778 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
Америка - Американский регион 2172 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 163 1
Европа 24371 1
Россия - СФО - Новосибирск 4425 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7634 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1380 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4773 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 4
Английский язык 6735 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6161 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3510 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 79 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 513 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1341 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6858 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2561 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2248 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1826 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7084 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4231 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10149 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8212 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 701 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1512 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 230 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1968 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
IDC - International Data Corporation 4918 1
Gartner - Гартнер 3571 1
РАН - Российская академия наук 1928 8
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 7
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 184 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 71 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153