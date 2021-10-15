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Элвис НПЦ Multicore Мультикор ELcore цифровой сигнальный двухъядерный процессор
УПОМИНАНИЯ
|15.10.2021
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Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году
и была меньше, чем ожидалось, что связано с чрезмерной загруженностью контрактного производителя. В сентябре 2021 г. CNews писал о запуске первого российского мобильного процессора «Скиф» из линейки «Мультикор», выпущенной НПЦ «Элвис». Она разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм. Из общения CNews с представителями компании и заказчиками новинки также можно было заключи
|13.09.2021
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В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air
ии в виде серийной партии и были переданы разработчика ПО и конечных устройств. Новинка из линейки «Мультикор» разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм. Первые отладочные п
|11.12.2018
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Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео
ета под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, разработанного на базе процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я научно-производственного центра «ЭЛВИС». Прототип реализован на процессо
|24.01.2018
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Процессоры «Мультикор» получили статус российских микросхем 1 и 2 уровня
и РФ выдало заключение о подтверждении производства на территории Российской Федерации процессоров «Мультикор» разработки НПЦ «Элвис» и присвоении статуса микросхем первого уровня процессорам 1
|07.04.2017
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Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино»
графического процессора, будет продемонстрирован в составе программно-аппаратной платформы на базе «Мультикор» 1892ВМ14 и ЗОСРВ «Нейтрино» на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который
Элвис НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:
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