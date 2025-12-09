Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186752
ИКТ 14476
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26483
Персоны 80501
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Клоков Александр


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Компания «Трамплин Электроникс» представила серверный процессор «Иртыш C616» 1
03.10.2024 Москва заряжает: какие зарядные станции для электротранспорта выпускают в столице 1
08.08.2023 Под Москвой появился новый производитель ПК и печатных плат, близкородственный создателям ОС Linux Alt 1
25.12.2018 Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал» 1
26.11.2018 «Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Клоков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 353 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
Softline - Софтлайн 3261 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 177 1
Трамплин Электроникс 4 1
ИВК - ВН-системы - Высоконадежные системы 3 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3428 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73167 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27181 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31734 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23159 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21818 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26082 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57342 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 86 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3274 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 335 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8728 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 150 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 522 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1392 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 265 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 974 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 2
Linux OS 10895 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
АльфаСтрахование - АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 1
FreePik 1432 1
Петрова Екатерина 21 1
Сизоненко Григорий 44 1
Сергиенко Игорь 15 1
Коровин Иван 8 1
Мустафин Алим 1 1
Чепко Владимир 5 1
Гарбузов Анатолий 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 156825 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45702 3
Япония 13547 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53456 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Китай - Тайвань 4136 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20384 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9671 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51282 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2016 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6668 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10741 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406029, в очереди разбора - 733488.
Создано именных указателей - 186752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще