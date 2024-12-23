Сергиенко Игорь
Сергиенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Клоков Александр 4 1
|Галицкий Александр 106 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Попов Сергей 135 1
|Боровиков Игорь 128 1
|Трухачев Сергей 4 1
|Дрюков Владимир 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.