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Сергиенко Игорь



23.12.2024 Клиенты Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
23.09.2024 «Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки 1
18.07.2024 Хакеры воруют данные российских компаний, испугав уроками по информационной безопасности от ФСБ 1
17.07.2024 ГК «Солар»: хакеры крадут данные российских компаний под предлогом проведения «уроков ИБ» 1
20.10.2023 ГК «Солар»: более 90% российских компаний внедрили или готовы внедрить решения для выявления интернет-угроз 1
02.03.2023 «Ростелеком-Солар» запустил сервис по мониторингу внешних цифровых рисков Solar AURA 1
09.02.2023 Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар» 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК» 1
27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз 1
26.11.2018 «Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Сергиенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 6
Ростелеком 9701 5
Softline - Софтлайн 2811 4
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 1
Microsoft Corporation 24625 1
Axoft - Axoftbel - Аксофтбел 3 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 1
Softline Holding - Noventiq 59 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Sapiens Advisors 1 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 3
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 3
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 58 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 2
Softline - Infosecurity Darvvin - Сервис выявления социальных угроз в подростковой среде 1 1
АльфаСтрахование АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 79 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Клоков Александр 4 1
Галицкий Александр 106 1
Черноволенко Сергей 34 1
Попов Сергей 135 1
Боровиков Игорь 128 1
Трухачев Сергей 4 1
Дрюков Владимир 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Европа 21767 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Малайзия 865 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Индия - Bharat 5446 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Джерси - коронное владение Британской короны 39 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 112 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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