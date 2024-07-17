ГК «Солар»: хакеры крадут данные российских компаний под предлогом проведения «уроков ИБ»

Эксперты центра внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» выявили фейковую электронную рассылку от имени российских ведомств с предупреждением о проведении «уроков ИБ» для сотрудников российских компаний. Однако вместо настоящих ИБ-специалистов с работниками связываются злоумышленники и убеждают их передать конфиденциальные данные о компании. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Фейковые письма от имени ведомств поступают в адрес руководителей российских компаний. Во вложении содержится электронный документ на бланке несуществующего ведомства, которое якобы уведомляет о планах провести консультационные беседы с сотрудниками компании по вопросам обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.

Согласно «документу», содержание бесед конфиденциально и не подлежит разглашению, а руководителю организации, получившему письмо, следует предупредить подчиненных о предстоящем звонке.

После этого «подготовленным» работникам компании поступают звонки, но не от ИБ-специалистов, а от злоумышленников. Они склоняют сотрудников к передаче конфиденциальной информации, в том числе для входа в информационную инфраструктуру компании. Очевидно, что далее возможны два варианта развития событий: полученные данные продаются на черном рынке либо непосредственно используются для совершения атаки.

«Ранее мы сообщали о схеме, когда в Telegram-аккаунт сотрудникам пишет якобы генеральный директор и предупреждает о предстоящем звонке от ФСБ, но в данном случае «слабым звеном» становится уже сам руководитель компании. Если он поверит изложенной в письме информации и лично предупредит сотрудников о будущей беседе, то шансы злоумышленников на успех значительно повысятся. Можно с уверенностью сказать, что мы наблюдаем новый виток в развитии социальной инженерии, которая с каждым разом становятся все изощреннее и вызывает все меньше подозрений у жертв», — сказал Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».

Для защиты от социнженерии эксперты Solar AURA рекомендуют соблюдать следующие правила: не диктовать одноразовые коды или пароли по телефону и не пересылать их кому-либо; не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; при получении в адрес организации письма от имени органов госвласти без электронной подписи следует обратиться в подразделение делопроизводства данного органа для уточнения достоверности сведений; использовать антивирусное ПО для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.