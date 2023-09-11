Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ

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Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности в России, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.
С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.
Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.
ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.
Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.
|11.09.2023
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ИБ-«дочка» «Ростелекома» разделит бизнес надвое, чтобы избежать имиджа госкомпании
Один делится на два Компания «Ростелеком-Солар», работающая в сфере информационной безопасности, запланировала разделить св
|07.09.2023
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«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit
российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли способ расшифровать файлы. Подробн
|06.09.2023
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«РТК-Солар»: количество кибератак на корпоративные сети увеличилось в 2 раза
ожно с помощью нашего решения Solar appScreener», – сказал аналитик по сетевой безопасности ГК «РТК-Солар» Сергей Ананьев. Компаниям среднего и крупного бизнеса уже стоит задуматься о покупке и
|04.09.2023
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Юрий Губанов, ГК «РТК-Солар»: Мы создаем лучший клиентский опыт, предоставляя заказчикам технологии и сервис под их задачи
звития бизнеса и поддержки продаж Департамента inRights Центра технологий кибербезопасности ГК «РТК-Солар» Для компаний любого размера стремительный рост предприятия всегда является вызовом — к
|31.08.2023
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Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций
тной жизни». Елена Черникова, руководитель направления по работе с государственными структурами ГК «РТК-Солар» Государственным заказчикам необходимо интегрировать решения для защиты от утечек в
|30.08.2023
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«РТК-Солар»: мошенники пишут россиянам от имени правоохранителей
В августе 2023 г. центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura компании «РТК-Солар» зафиксировал массовую фишинговую рассылку от имени правоохранительных органов Российск
|23.08.2023
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«РТК-Солар» направит до 1,1 млрд руб. на программу акселерации до 2025 года
В рамках создания продуктового портфеля ГК «РТК-Солар» запустит акселерационную программу. Из 22 млрд руб. общего объема инвестиций, запланир
|22.08.2023
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Банк «Стрела» подключил сервис «ГОСТ VPN» компании «РТК-Солар»
Компания «РТК-Солар» реализовала криптографическую защиту каналов связи для банка «Стрела». Сервис «ГОСТ VP
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Дмитрий Горбатов, «Solar Интеграция»: Мы выступаем в качестве верхнеуровневого архитектора кибербезопасности
рхитектора кибербезопасности Дмитрий Горбатов Директор направления «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» В 2018 году национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности «РТК-Сол
|16.08.2023
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Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group
твращение утечек конфиденциальной информации Solar Dozor. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Sitronics Group объединила усилия с «РТК-Солар» для обеспечения кибербезопасно
|14.08.2023
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Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba
Компании ООО «Газинформсервис» и ГК «РТК-Солар» успешно завершили серию испытаний на совместимость продуктов собственной разработки. В
|31.07.2023
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«РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34%
момента его выпуска. В среднем фейковое приложение живет в сторе 62 дня», – сказал директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов. Основная задача поддельного приложения
|27.07.2023
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«РТК-Солар»: уровень критических атак на российские компании заметно вырос
По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «РТК-Солар», в первом полугодии 2023 г. количество событий ИБ на четверть превысило показатель пре
|18.07.2023
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«РТК-Солар»: не менее 20 млн руб. в год теряют компании от кибератак
нциденты происходят в организациях почти каждый месяц. Таковы итоги исследования, проведенного «РТК-Солар» среди 300 представителей крупного бизнеса и госсектора. Необходимые средства и сервисы
|04.07.2023
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Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями
Компания «РТК-Солар» представила шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.9 для контроля доступа к веб-ресурс
|03.07.2023
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Новая версия IdM-системы Solar inRights использует импортонезависимые технологии
ГК «РТК-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights 3.2. В н
|30.06.2023
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Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО
ксный контроль безопасной разработки приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «РТК-Солар». Новый модуль SCA позволяет ускорить выявление и устранение уязвимостей. Система самос
|29.06.2023
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ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener
оматизированного процесса, – отметил Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – Максимально эффективно решать задачи по повышению безопасности ПО помогает использо
|16.06.2023
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«Ростелеком» и Пермский край договорились о сотрудничестве для реализации программы «Цифровая экономика РФ»
е с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков, генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В Пермском крае
|15.06.2023
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«Лаборатория Касперского» и «РТК-Солар» объединяют усилия для наращивания экспортного потенциала
унов, старший вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком", генеральный директор "Ростелеком-Солар". – На этом фоне растет спрос на эффективные технологии, которые позволят об
|01.06.2023
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«РТК-Солар»: интернет-мошенники запустили схему повторного обмана граждан
вернуть похищенные деньги. В мае центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura компании «РТК-Солар» зафиксировал уже более 200 подобных ресурсов. Схема рассчитана на повторный обман люде
|22.05.2023
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ИБ-«дочка» «Ростелекома» впервые за много лет стала убыточной, уйдя в «минус» сразу на 1,25 миллиарда
Убыточная деятельность Как выяснил CNews, «дочка» «Ростелекома», «РТК-Солар» («Ростелеком-Солар»; ООО «Солар секьюрити») по итогам 2022 г. продемонстировала чистый убыток в
|22.05.2023
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«РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года
Компания «РТК-Солар» представила аналитику на базе сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura за
|16.05.2023
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«РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года
Компания «РТК-Солар» представила аналитику на базе сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura за
|02.05.2023
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Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО
сов Naumen внедрил комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener компании «РТК-Солар». Сканер, сочетающий возможности статического и динамического анализа кода, позволяет N
|27.04.2023
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НИЯУ МИФИ использует Solar appScreener для обучения студентов
рименяет решение для контроля безопасности программного обеспечения Solar appScreener компании «РТК-Солар» в учебных программах, которые предназначены для будущих специалистов по информационной
|27.04.2023
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«РТК-Солар»: Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак
одят детальную киберразведку в отношении своих жертв, прежде чем нападать, — отмечают эксперты «РТК-Солар». В частности, растет число сетевых атак, попыток несанкционированного доступа к корпор
|25.04.2023
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«Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor
Компания «Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Doz
|17.04.2023
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«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – So
|14.04.2023
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Минцифры подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены
и подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены, организованной совместно с «РТК-Солар» и СПбГУТ. Только за первый год существования программы более 7 млн россиян познакомили
|14.04.2023
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В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения
тавит 16 млрд руб., а к 2025 г. увеличится до 19,1 млрд руб. Такие прогнозы сделал гендиректор «РТК-Солар» («дочка» «Ростелекома») Игорь Ляпунов. Доля отечественных разработчиков к этому времен
|14.04.2023
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«РТК-Солар»: На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем семь дней
ы следуют из отчета, подготовленного центром расследования инцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар». Этот тренд эксперты связывают с ростом количества атак по политическим мотивам, а так
|13.04.2023
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«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — S
|12.04.2023
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«РТК-Солар»: за год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети
ют угрозу внутреннего нарушителя. Это следует из результатов пентестов, проведенных экспертами «РТК-Солар» с марта 2022 по март 2023 г. Так треть (35%) компаний выдержали испытание внешним пент
|07.04.2023
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«РТК-Солар»: корпорации теряют свыше 18 млн рублей на каждом инциденте перехвата контроля сетевого оборудования
Компания «РТК-Солар» представила результаты исследования сетевых угроз российским компаниям, проведенное в
|03.04.2023
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«РТК-Солар»: За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети
ют угрозу внутреннего нарушителя. Это следует из результатов пентестов, проведенных экспертами «РТК-Солар» с марта 2022 по март 2023 гг. Так треть (35%) компаний выдержали испытание внешним пен
|23.03.2023
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«РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки
«РТК-Солар» и SolidLab объявили о сотрудничестве в области внедрения процессов безопасной разработ
|21.03.2023
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«Ростелеком-Солар» запустил систему управления привилегированным доступом Solar SafeInspect
«Ростелеком-Солар» объявил о запуске нового программного продукта – системы управления привиле
|20.03.2023
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«Ростелеком-Солар»: свыше 60% компаний сталкивается с угрозами привилегированного доступа ежемесячно
«Ростелеком-Солар» опубликовала результаты исследования «Угрозы привилегированного доступа в р
|07.03.2023
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«Дочке» «Ростелекома» с третьей попытки удалось спрятать своего директора от санкций США
выяснил CNews, специализирующейся на информбезопасности дочерней структуре «Ростелекома», компании «Солар секьюрити» через суд удалось добиться исключения из публичной части ЕГРЮЛ сведений о ге
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Даниил 77 74
|Ляпунов Игорь 95 69
|Дрюков Владимир 37 35
|Кубарев Алексей 28 24
|Бондарь Дмитрий 27 24
|Рябова Галина 24 22
|Абакумов Евгений 150 21
|Шадаев Максут 744 19
|Чаркин Евгений 250 19
|Пустарнаков Роман 25 17
|Свиридов Владимир 28 17
|Теплицкий Дмитрий 45 17
|Бабкин Николай 22 16
|Сотин Денис 180 16
|Натрусов Артем 228 16
|Богданов Андрей 40 16
|Меденцев Константин 79 16
|Чурсин Дмитрий 45 16
|Тятюшев Максим 45 16
|Харитонов Дмитрий 25 16
|Трофимов Дмитрий 37 16
|Свинцов Андрей 39 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Тихонова Божена 16 16
|Сергеев Сергей 98 16
|Шаев Виталий 16 16
|Порошин Тимур 26 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Королёв Дмитрий 17 16
|Ильина Наталья 17 16
|Александров Александр 50 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Жигалов Олег 16 16
|Верисов Михаил 21 16
|Осеевский Михаил 287 15
|Колесов Александр 29 11
|Путин Владимир 2843 11
|Назаренко Денис 10 10
|Карпов Илья 31 10
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