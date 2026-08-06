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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ

Группа компаний «Солар» (ГК «Солар») - российский провайдер комплексной кибербезопасности, являющийся дочерней структурой ПАО «Ростелеком». Компания специализируется на разработке и внедрении решений в области информационной безопасности, включая DLP-системы, SIEM, WAF, SWG, управление уязвимостями, безопасную разработку (AppSec), защиту от DDoS-атак, а также сервисы мониторинга и реагирования на инциденты.

ГК «Солар» объединяет под своим брендом несколько технологических активов, включая Solar Dozor, Solar webProxy, Solar appScreener, Solar SIEM, Solar inRights, Solar JSOC, Solar 4RAYS, Solar AURA, DSEC, Hexway, Luntry и другие. Компания участвует в импортозамещении, развивает отечественные решения, совместимые с российскими операционными системами (Astra Linux, АльтерОС), и сотрудничает с ключевыми игроками ИТ-рынка, включая «Ростелеком», «1С-Битрикс», «Т1», «Инферит Техника», «Алми Партнер» и др. 

ГК «Солар» обладает рядом лицензий и сертификатов, подтверждающих соответствие требованиям российского законодательства в области ИБ:

Ключевые клиенты:

  1. Faberlic — ритейл: защита 18 веб-ресурсов, блокировка более 550 млн атак в 2025 г.
  2. РТК-ЦОДИТ-инфраструктура: мониторинг 50 тыс. ИБ-событий за два года.
  3. КСБ-Софт — системный интегратор: ускорение реагирования на инциденты на 11%.
  4. НИУ ВШЭНижний Новгород — образовательное учреждение: совместная подготовка специалистов по ИБ.
  5. Спортивная организация (не раскрывается) — жертва APT-атаки, расследованной Solar 4RAYS.

Деловые связи:

Основные продукты:

Ключевые технологии:
Используются машинное обучение (ML), большие языковые модели (LLM) в закрытом контуре, анализ поведения, автоматизация реагирования (SOAR), контейнеризация (Kubernetes), облачные и on-premise архитектуры. Компания владеет собственными запатентованными разработками, включая алгоритмы анализа трафика и детекции угроз.

Российские конкуренты:

  1. «Лаборатория Касперского»
  2. «Информзащита»
  3. «Форус»
  4. «Код Безопасности»
  5. «ПК «Защита Информации»
  6. «Нетрикс»
  7. «Рексофт»
  8. «АйТи» (направление ИБ)
  9. «Крипто-Про»

Зарубежные аналоги:

  1. Palo Alto Networks (США) — Prisma Cloud, Cortex XDR
  2. CrowdStrike (США) — Falcon platform
  3. Check Point (Израиль) — Harmony, Quantum
  4. Trend Micro (Япония) — Vision One
  5. Fortinet (США) — FortiGate, FortiSIEM

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 «Солар» обновил Solar webProxy для снижения рисков при администрировании веб-доступа в крупных инфраструктурах

ГК «Солар» выпустила новую версию SWG-системы Solar webProxy 4.5.3. Обновление помогает крупным к
05.08.2026 Отечественные ИБ-решения «Солара» стали доступны по всей России благодаря 455 партнерам программы SolarShip

Группа компаний «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, объединила 455 российских интеграто
03.08.2026 «Солар» и «РеСолют» помогут компаниям управлять уязвимостями в российском DevSecOps-контуре

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, и компания «РеCолют» (входит в «Гру
31.07.2026 «Солар»: ИИ-сервисы стали в два раза уязвимее

S). Таковы данные аналитического обзора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», крупнейшего провайдера комплексной кибербезопасности в России. Об этом CNews сообщили
22.07.2026 Orion soft и «Солар» защитят веб-доступ для виртуальных рабочих мест

сть платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termit с SWG-системой Solar webProxy от ГК «Солар». Совместное использование решений позволит компаниям безопасно предоставлять сотрудник
20.07.2026 «Солар» и лидеры ИТ-рынка упрощают интеграцию российских ИБ-технологий для бизнеса

ГК «Солар» в первом полугодии 2026 г. заключила более десяти соглашений о технологическом партнер
16.07.2026 Solar inRights 3.11 защитит компании от входа по логину и паролю учетной записи сотрудника, утекшей в даркнет

ГК «Солар» выпустила новую версию системы управления доступом Solar inRights 3.11. Главное нововв
15.07.2026 «Солар»: сотрудники крупнейших компаний используют корпоративные учетки на внешних ресурсах

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» проанализировали утечки корпоративных учетных данных в крупнейших российских компа
13.07.2026 «Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram

а. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности в России, обнаружили в топе поисковой выдачи
10.07.2026 Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга

Сооснователь Secure-T Харитон Никишкин при поддержке ГК «Солар» запустил разработку нового продукта класса SEG (security email gateway) c ИИ-фильтраци
09.07.2026 УЦСБ и ГК «Солар»: 50,5% российских компаний подозревают или фиксируют утечки данных через ИИ-инструменты

зафиксировала такие инциденты. По данным совместного исследования системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар», 42,4% сообщили о подозрениях без подтвержденных случаев, а 8,1% столкнулись с реальны
07.07.2026 «Делимобиль» обеспечивает защиту данных и повышает киберграмотность сотрудников на базе решений «Солара» и собственной разработки

ля», которому компания уделяет постоянное внимание и в процессах, и в технологиях. Группа компаний «Солар» с 2023 г. стала партнером транспортного бигтеха в этом направлении на базе DLP-платфор
06.07.2026 НТЦ ИТ «Роса» и «Солар» защищают работу привилегированных пользователей в виртуальной среде

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, подтвердили совместимость PAM-платформы Sola
01.07.2026 «Солар» и ShiftLeft Security объявили об интеграции решений по безопасной разработке

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и компания ShiftLeft Security, разработчиков
29.06.2026 «Солар» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость Solar SafeInspect с СУБД Tantor Postgres в рамках программы Ready for Astra

ГК «Солар» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), российский разработчик систем управления ба
25.06.2026 «Солар» и «РуПост» подтвердили совместимость DLP-системы и почтового сервера

истемы часто «слепнут» — теряют видимость трафика, и каждая пятая утечка остаётся незамеченной. ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра
24.06.2026 Безопасность на скорости кода: ИИ-триаж и кодфикс в Solar appScreener 3.16 в 10 раз увеличивают емкость команды AppSec

ГК «Солар» выпустил обновление комплексной платформы для безопасной разработки ПО Solar appScreen
23.06.2026 «СМБСР Банк» перешел на комплексную защиту «Солара»

ГК «Солар», российский провайдер комплексной кибербезопасности, совместно с системным интеграторо
22.06.2026 «Солар» и УЦСБ: 40% компаний отмечают критичные риски генеративного ИИ для безопасности приложений

По данным исследования системного интегратора УЦСБ и группы компаний «Солар», более 80% компаний допускают использование генеративного ИИ в разработке софта, чтобы
18.06.2026 «Солар»: мошенники отреагировали на введение топливных лимитов

м. Мошенники всегда оперативно реагируют на актуальную повестку — так, в сети появился фишинговый сайт, который предлагает получить ваучеры на бесплатное топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Внешне онлайн-площадка выглядит вполне солидно: злоумышленники ссыла
16.06.2026 «Солар» устранил «слепую зону» для привилегированных пользователей при переходе на СУБД «Ятоба» через PostgreSQL

ГК «Солар» подтвердила совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой упр
15.06.2026 «Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов

В преддверии приемной кампании в вузах эксперты ГК «Солар» фиксируют рост мошеннической активности. Главное отличие 2026 г. — атаки стали персона
11.06.2026 «Солар»: как злоумышленники используют неопределенность вокруг семейной ипотеки

ухи о предполагаемых датах внесения поправок, полученных из «инсайдерских источников». Эксперты ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности, предупреждают: этой ситуацией могут восполь
04.06.2026 Solar webProxy заблокировала 32,1 млрд обращений к вредоносным ресурсам в школах: более половины пришлось на Центральный и Приволжский округа

екает более 98% угроз еще до загрузки файла на устройство. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». От 60% до 85% блокировок связаны с «малвертайзингом» – вредоносной веб-рекламой. Отде
29.05.2026 Исследование «Солара»: почти каждый третий ребенок сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете

сообщества в социальных сетях, чатах в онлайн-играх и стримах, различных группах по интересам. ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, опросила более 1,5 тыс. детей и 400
27.05.2026 Axoft: «Перспектус» — ИБ-каркас для бизнеса на базе решений «Солара» и «Инферит Техника»

(кластер «СФ Тех» ГК Softline), а также DLP-система Solar Dozor и SWG-система Solar webProxy от ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «

21.05.2026 «Солар» и нижегородский кампус НИУ ВШЭ подписали соглашение о подготовке специалистов по информационной безопасности

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород подписали соглаш
21.05.2026 «Солар» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество и упрощают доставку ИБ-решений через Astra Store

ГК «Солар» и «Группа Астра», расширяют сотрудничество. Cтороны подписали меморандум о дистрибуции
20.05.2026 «1С-Битрикс» и «Солар» расширяют контур безопасности партнерских внедрений на платформе «1С-Битрикс»

Компания «1С-Битрикс» и группа компаний «Солар», ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в России, подписали меморандум о сотр
20.05.2026 «Солар» и «Алми Партнер» подписали соглашение о технологическом партнерстве в области защиты данных

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и компания «Алми Партнер», производитель общ
19.05.2026 «Солар» и ИТ-холдинг «Т1» расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников

ГК «Солар», вендор комплексной кибербезопасности, и ИТ-холдинг «Т1» продолжают укреплять сотрудни
13.05.2026 Solar webProxy 4.5 вскрывает архивы и блокирует вредоносные файлы, защищенные паролем

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, выпустила обновление Solar webProxy 4.5. Кл
12.05.2026 «Cолар»: сложные атаки для парализации производства — главная угроза промышленности РФ в 2026 году

По данным экспертов группы компаний «Солар», доля признаков присутствия профессиональных APT-группировок в российских промышленных
07.05.2026 Исследование «Солара»: каждый второй пользователь рискует своими данными из-за слабого пароля

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, провела исследование, чтобы выяснить у респ
06.05.2026 Solar inRights 3.10: фокус на автоматизацию, производительность и импортозамещение

ГК «Солар» выпустила новую версию IdM-системы Solar inRights 3.10 для крупных компаний с распреде
06.05.2026 ГК «Солар» фиксирует фишинговые схемы, связанные с майскими праздниками

В начале майских праздников эксперты ГК «Солар» фиксируют рост числа различных фишинговых сайтов, использующих следующие тематики. Об

29.04.2026 «Солар»: ИИ-сервисы лидируют по уровню критичности уязвимостей

По данным экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», в I квартале 2026 го. доля уязвимостей, связанных с ИИ-ассистентами, чат-ботами и дру
29.04.2026 «Солар»: злоумышленники прячут около 37% веб-угроз в архивах

ГК «Солар» проанализировала ключевые каналы доставки веб-угроз. По данным экспертов Solar webProx
27.04.2026 R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве в обл
24.04.2026 ГК «Солар» расследовала кибератаку на спортивную организацию через подрядчика

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays группы компаний «Солар» расследовали кибератаку на спортивную организацию. Группировка NGC8211 атаковала компа

Публикаций - 1225, упоминаний - 2905

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 322
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 121
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 92
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 80
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 77
Код Безопасности 812 54
Softline - Софтлайн 3743 52
9594 50
Telegram Group 2940 44
Газинформсервис - ГИС 496 43
Microsoft Corporation 25775 40
InfoWatch - Инфовотч 1185 38
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 37
Yandex - Яндекс 9216 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
Информзащита 941 31
Крок - Croc 1964 30
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 29
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 28
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Cisco Systems 5372 26
Ред Софт - Red Soft 1236 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 24
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 22 22
Oracle Corporation 7074 21
Fortinet 452 21
InnoSTage - Инностейдж 220 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 20
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 19
Т1 Иннотех 213 19
SAP SE 5601 19
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 20
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 19
Почта России ПАО 2370 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Газпром ПАО 1493 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Альфа-Банк 1979 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Газпром нефть 725 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Ак Барс Банк 283 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Фаберлик - Faberlic 115 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Лента - Утконос 180 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 204
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 193
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 102
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 13
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 8
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
Роскачество - Российская система качества 49 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 26
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Знание - Российское общество 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1025
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 416
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 348
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 341
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 338
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 262
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 260
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 204
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 204
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 201
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 180
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 169
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 158
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 157
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 156
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 146
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 139
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 135
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 133
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 127
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 126
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 125
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 120
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 119
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 114
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 110
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 108
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 105
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 634 104
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 103
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 103
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 102
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 99
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 94
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 90
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 89
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 89
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 85
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 301
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 293
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 241
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 191
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 172
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 165
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 125
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 106
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 98
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 90
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 89
Linux OS 11533 80
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 60 60
Microsoft Windows 16882 57
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 39
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 39
Google Android 15243 32
Oracle Java - язык программирования 3469 31
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 31
Apple macOS 2419 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 26
FreePik 1841 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 22 22
Apple iOS 8583 21
НКТ - Р7-Офис 543 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 20
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 18 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Ляпунов Игорь 132 101
Чернов Даниил 79 75
Дрюков Владимир 51 48
Вураско Александр 48 45
Бондарь Дмитрий 37 32
Хвещеник Анастасия 29 29
Шойтов Александр 116 25
Рябова Галина 27 24
Кубарев Алексей 59 24
Шадаев Максут 1210 23
Абакумов Евгений 227 21
Пашков Алексей 21 20
Чаркин Евгений 317 19
Избаенков Артем 21 18
Пустарнаков Роман 54 18
Сергеев Сергей 179 17
Колесов Александр 63 17
Свиридов Владимир 28 17
Бенгин Владимир 38 17
Теплицкий Дмитрий 88 17
Тятюшев Максим 215 17
Натрусов Артем 313 16
Феоктистов Вадим 36 16
Сотин Денис 216 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 87 16
Богданов Андрей 47 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Сивак Николай 18 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 86 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 79 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 70 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 115
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Forrester Research 834 1
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Constella Intelligence 2 1
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Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 57
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 19
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 4
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
CNews AWARDS - награда 571 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 9
Международный женский день - 8 марта 418 7
Capture the Flag - CTF 56 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Единый день голосования 143 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
CNews FORUM Кейсы 313 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Fortinet Security Day 9 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Oracle OpenWorld 65 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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