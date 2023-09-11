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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ

Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности в России, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOCSolar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБSolar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

 

 

11.09.2023 ИБ-«дочка» «Ростелекома» разделит бизнес надвое, чтобы избежать имиджа госкомпании

Один делится на два Компания «Ростелеком-Солар», работающая в сфере информационной безопасности, запланировала разделить св
07.09.2023 «РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit

российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли способ расшифровать файлы. Подробн
06.09.2023 «РТК-Солар»: количество кибератак на корпоративные сети увеличилось в 2 раза

ожно с помощью нашего решения Solar appScreener», – сказал аналитик по сетевой безопасности ГК «РТК-Солар» Сергей Ананьев. Компаниям среднего и крупного бизнеса уже стоит задуматься о покупке и
04.09.2023 Юрий Губанов, ГК «РТК-Солар»: Мы создаем лучший клиентский опыт, предоставляя заказчикам технологии и сервис под их задачи

звития бизнеса и поддержки продаж Департамента inRights Центра технологий кибербезопасности ГК «РТК-Солар» Для компаний любого размера стремительный рост предприятия всегда является вызовом — к
31.08.2023 Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций

тной жизни». Елена Черникова, руководитель направления по работе с государственными структурами ГК «РТК-Солар» Государственным заказчикам необходимо интегрировать решения для защиты от утечек в
30.08.2023 «РТК-Солар»: мошенники пишут россиянам от имени правоохранителей

В августе 2023 г. центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura компании «РТК-Солар» зафиксировал массовую фишинговую рассылку от имени правоохранительных органов Российск
23.08.2023 «РТК-Солар» направит до 1,1 млрд руб. на программу акселерации до 2025 года

В рамках создания продуктового портфеля ГК «РТК-Солар» запустит акселерационную программу. Из 22 млрд руб. общего объема инвестиций, запланир
22.08.2023 Банк «Стрела» подключил сервис «ГОСТ VPN» компании «РТК-Солар»

Компания «РТК-Солар» реализовала криптографическую защиту каналов связи для банка «Стрела». Сервис «ГОСТ VP
Дмитрий Горбатов, «Solar Интеграция»: Мы выступаем в качестве верхнеуровневого архитектора кибербезопасности

рхитектора кибербезопасности Дмитрий Горбатов Директор направления «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» В 2018 году национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности «РТК-Сол
16.08.2023 Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group

твращение утечек конфиденциальной информации Solar Dozor. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Sitronics Group объединила усилия с «РТК-Солар» для обеспечения кибербезопасно
14.08.2023 Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba

Компании ООО «Газинформсервис» и ГК «РТК-Солар» успешно завершили серию испытаний на совместимость продуктов собственной разработки. В
31.07.2023 «РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34%

момента его выпуска. В среднем фейковое приложение живет в сторе 62 дня», – сказал директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов. Основная задача поддельного приложения

27.07.2023 «РТК-Солар»: уровень критических атак на российские компании заметно вырос

По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «РТК-Солар», в первом полугодии 2023 г. количество событий ИБ на четверть превысило показатель пре
18.07.2023 «РТК-Солар»: не менее 20 млн руб. в год теряют компании от кибератак

нциденты происходят в организациях почти каждый месяц. Таковы итоги исследования, проведенного «РТК-Солар» среди 300 представителей крупного бизнеса и госсектора. Необходимые средства и сервисы
04.07.2023 Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями

Компания «РТК-Солар» представила шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.9 для контроля доступа к веб-ресурс
03.07.2023 Новая версия IdM-системы Solar inRights использует импортонезависимые технологии

ГК «РТК-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights 3.2. В н
30.06.2023 Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО

ксный контроль безопасной разработки приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «РТК-Солар». Новый модуль SCA позволяет ускорить выявление и устранение уязвимостей. Система самос
29.06.2023 ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener

оматизированного процесса, – отметил Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – Максимально эффективно решать задачи по повышению безопасности ПО помогает использо
16.06.2023 «Ростелеком» и Пермский край договорились о сотрудничестве для реализации программы «Цифровая экономика РФ»

е с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков, генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В Пермском крае

15.06.2023 «Лаборатория Касперского» и «РТК-Солар» объединяют усилия для наращивания экспортного потенциала

унов, старший вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком", генеральный директор "Ростелеком-Солар". – На этом фоне растет спрос на эффективные технологии, которые позволят об
01.06.2023 «РТК-Солар»: интернет-мошенники запустили схему повторного обмана граждан

вернуть похищенные деньги. В мае центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura компании «РТК-Солар» зафиксировал уже более 200 подобных ресурсов. Схема рассчитана на повторный обман люде
22.05.2023 ИБ-«дочка» «Ростелекома» впервые за много лет стала убыточной, уйдя в «минус» сразу на 1,25 миллиарда

Убыточная деятельность Как выяснил CNews, «дочка» «Ростелекома», «РТК-Солар» («Ростелеком-Солар»; ООО «Солар секьюрити») по итогам 2022 г. продемонстировала чистый убыток в
22.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года

Компания «РТК-Солар» представила аналитику на базе сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura за
16.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года

Компания «РТК-Солар» представила аналитику на базе сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura за
02.05.2023 Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО

сов Naumen внедрил комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener компании «РТК-Солар». Сканер, сочетающий возможности статического и динамического анализа кода, позволяет N
27.04.2023 НИЯУ МИФИ использует Solar appScreener для обучения студентов

рименяет решение для контроля безопасности программного обеспечения Solar appScreener компании «РТК-Солар» в учебных программах, которые предназначены для будущих специалистов по информационной
27.04.2023 «РТК-Солар»: Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак

одят детальную киберразведку в отношении своих жертв, прежде чем нападать, — отмечают эксперты «РТК-Солар». В частности, растет число сетевых атак, попыток несанкционированного доступа к корпор
25.04.2023 «Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor

Компания «Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Doz
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – So
14.04.2023 Минцифры подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены

и подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены, организованной совместно с «РТК-Солар» и СПбГУТ. Только за первый год существования программы более 7 млн россиян познакомили
14.04.2023 В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

тавит 16 млрд руб., а к 2025 г. увеличится до 19,1 млрд руб. Такие прогнозы сделал гендиректор «РТК-Солар» («дочка» «Ростелекома») Игорь Ляпунов. Доля отечественных разработчиков к этому времен
14.04.2023 «РТК-Солар»: На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем семь дней

ы следуют из отчета, подготовленного центром расследования инцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар». Этот тренд эксперты связывают с ростом количества атак по политическим мотивам, а так
13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — S
12.04.2023 «РТК-Солар»: за год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети

ют угрозу внутреннего нарушителя. Это следует из результатов пентестов, проведенных экспертами «РТК-Солар» с марта 2022 по март 2023 г. Так треть (35%) компаний выдержали испытание внешним пент
07.04.2023 «РТК-Солар»: корпорации теряют свыше 18 млн рублей на каждом инциденте перехвата контроля сетевого оборудования

Компания «РТК-Солар» представила результаты исследования сетевых угроз российским компаниям, проведенное в

03.04.2023 «РТК-Солар»: За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети

ют угрозу внутреннего нарушителя. Это следует из результатов пентестов, проведенных экспертами «РТК-Солар» с марта 2022 по март 2023 гг. Так треть (35%) компаний выдержали испытание внешним пен
23.03.2023 «РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки

«РТК-Солар» и SolidLab объявили о сотрудничестве в области внедрения процессов безопасной разработ
21.03.2023 «Ростелеком-Солар» запустил систему управления привилегированным доступом Solar SafeInspect

«Ростелеком-Солар» объявил о запуске нового программного продукта – системы управления привиле
20.03.2023 «Ростелеком-Солар»: свыше 60% компаний сталкивается с угрозами привилегированного доступа ежемесячно

«Ростелеком-Солар» опубликовала результаты исследования «Угрозы привилегированного доступа в р
07.03.2023 «Дочке» «Ростелекома» с третьей попытки удалось спрятать своего директора от санкций США

выяснил CNews, специализирующейся на информбезопасности дочерней структуре «Ростелекома», компании «Солар секьюрити» через суд удалось добиться исключения из публичной части ЕГРЮЛ сведений о ге

Публикаций - 643, упоминаний - 1335

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10413 223
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4366 45
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6494 36
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 983 35
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 779 30
7362 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3023 25
Microsoft Corporation 23864 24
Yandex - Яндекс 6113 24
Газинформсервис - ГИС 122 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1928 21
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 19
Softline - Софтлайн 2236 18
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 47 17
Bercut - Беркут НПФ 164 17
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 94 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 33 16
ММК Информсервис 48 16
Код Безопасности 504 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - Цифровые Закупочные Сервисы 22 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 320 16
InfoWatch - Инфовотч 954 15
Информзащита 690 15
IBM - International Business Machines Corp 9280 14
Oracle Corporation 6425 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 399 14
SAP SE 5016 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10083 13
Cisco Systems 4953 13
Telegram Group 1282 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8238 13
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 12
VK - Mail.ru Group 3259 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7374 11
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 299 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1052 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2605 10
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 214 9
Крок - Croc 1742 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6200 38
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6752 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2536 28
РЖД - Российские железные дороги 1698 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 602 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 367 17
Лента - Сеть розничной торговли 1811 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 290 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6366 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 437 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 392 9
Россети Ленэнерго 2414 7
Альфа-Банк 1641 6
X5 Group 876 6
ГПБ - Газпромбанк 980 5
О2О Холдинг 51 5
Ак Барс Банк 254 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 949 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 387 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 5
Лента - Утконос 164 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 218 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1306 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1938 4
Абсолют Банк 191 4
Mary Kay - Мэри Кэй 101 4
Почта России ПАО 2063 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 3
Почта Банк 387 3
Газпром ПАО 1195 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Русагро Группа Компаний 220 3
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 41 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 239 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3145 92
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9848 72
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2834 62
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 39
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1662 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4767 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4718 21
Президент Российской Федерации 3924 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3112 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3965 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2588 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 215 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2565 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 204 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5425 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2080 7
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 11 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1269 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 308 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1088 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 219 4
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 64 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 898 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 82 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 231 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1608 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 724 3
OWASP - Open Web Application Security Project 74 16
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 598 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
Талант и успех - Общественный фонд 16 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 1
Linux Foundation 175 1
АФТ - Ассоциация Финтех 72 1
Знание - Российское общество 7 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21405 415
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56345 292
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13832 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41885 144
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5586 143
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5263 132
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11665 121
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1481 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26821 91
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12974 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27164 87
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13932 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18402 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9622 80
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2619 78
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6166 72
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11334 60
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9891 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17853 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22855 58
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2513 54
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4218 54
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 921 52
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10592 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8712 49
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11964 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18600 46
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7085 46
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  516 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17958 45
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6260 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9707 42
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5203 41
Оцифровка - Digitization 4006 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9021 39
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2922 38
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 929 37
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1430 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10474 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8439 34
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 172 159
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3596 158
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 126 121
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 97 93
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 76 75
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 61 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 62 56
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 39 38
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 37 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 28
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 189 26
Linux OS 8683 22
Microsoft Windows 14802 21
Google Android 13050 19
Oracle Java - язык программирования 2829 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2034 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4373 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 201 16
Т1 CRM 45 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 182 16
НКТ - Р7-Офис 229 16
Apple iOS 7118 15
Apple - App Store 2707 13
Google Play - Google Store - Android Market 3078 13
Apple macOS 1808 13
Apple iPhone 6 6333 11
Microsoft Windows 2000 12896 11
JavaScript - JS - язык программирования 1063 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 10 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 882 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 523 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 852 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 826 9
WhatsApp Messenger 946 8
Ред ОС 543 8
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 267 8
Scala - Язык программирования 131 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1128 7
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 339 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4411 6
Чернов Даниил 77 74
Ляпунов Игорь 95 69
Дрюков Владимир 37 35
Кубарев Алексей 28 24
Бондарь Дмитрий 27 24
Рябова Галина 24 22
Абакумов Евгений 150 21
Шадаев Максут 744 19
Чаркин Евгений 250 19
Пустарнаков Роман 25 17
Свиридов Владимир 28 17
Теплицкий Дмитрий 45 17
Бабкин Николай 22 16
Сотин Денис 180 16
Натрусов Артем 228 16
Богданов Андрей 40 16
Меденцев Константин 79 16
Чурсин Дмитрий 45 16
Тятюшев Максим 45 16
Харитонов Дмитрий 25 16
Трофимов Дмитрий 37 16
Свинцов Андрей 39 16
Слесаренко Марина 23 16
Чаркин Владимир 16 16
Тихонова Божена 16 16
Сергеев Сергей 98 16
Шаев Виталий 16 16
Порошин Тимур 26 16
Солопов Вячеслав 37 16
Королёв Дмитрий 17 16
Ильина Наталья 17 16
Александров Александр 50 16
Феоктистов Вадим 35 16
Жигалов Олег 16 16
Верисов Михаил 21 16
Осеевский Михаил 287 15
Колесов Александр 29 11
Путин Владимир 2843 11
Назаренко Денис 10 10
Карпов Илья 31 10
Россия - РФ - Российская федерация 128345 431
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40592 94
Солнце - звезда Солнечной системы 4970 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50872 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15813 51
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2413 42
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2633 39
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1018 36
Европа 21565 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1916 29
Солнечная система - Solar system 2470 27
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 573 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13484 26
Россия - СФО - Томская область - Томск 814 26
Земля - планета Солнечной системы 10043 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15617 23
Казахстан - Республика 5127 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13877 21
Украина 7414 15
Беларусь - Белоруссия 4694 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2456 12
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 450 12
Азия - Азиатский регион 5206 11
Канада 4755 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2701 9
Германия - Федеративная Республика 12303 9
Южная Корея - Республика 6381 9
Франция - Французская Республика 7643 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6623 8
Россия - СФО - Новосибирск 3868 8
Япония 13057 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1457 7
Сингапур - Республика 1795 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3467 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2411 6
Индия - Bharat 5183 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3456 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1029 6
Африка - Африканский регион 3335 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46320 257
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43620 185
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11404 115
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25385 89
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4765 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9693 69
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1551 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6376 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15895 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21568 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5071 50
Энергетика - Energy - Energetically 4600 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3322 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11377 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14597 32
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5307 24
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 642 24
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2526 23
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Коммерсантъ - Издательский дом 1417 14
Ведомости 667 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11055 5
New Scientist 1447 5
CNews - ZOOM.CNews 1816 3
Forbes - Форбс 667 3
Optics 141 3
TAdviser - Центр выбора технологий 325 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 2
SETimes 43 2
Phys.org 973 2
Известия ИД 519 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 730 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 585 1
ScienceDaily 400 1
Space Daily 528 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 180 1
Space Weather 117 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 1
Quartz 23 1
GQ 20 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 76 1
Geophysical Research Letters 28 1
Independent 115 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
AP - Associated Press 1994 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 1
Bloomberg 1156 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Reddit 272 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1192 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7621 15
Gartner - Гартнер 3504 13
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 49 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2500 8
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 3
IDC - International Data Corporation 4876 2
Fortune Global 500 284 2
Markets&Markets Research 106 2
TAdviser Report 6 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
Forrester Wave 45 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
CNews Мишень 162 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Cybersecurity Ventures 7 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Data Insight - Исследовательское агентство 106 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 620 13
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 176 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 141 7
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 320 4
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 252 4
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РАН - Российская академия наук 1827 3
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
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University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 43 2
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ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 5 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 256 2
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Skyeng - Skypro - онлайн-университет 14 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 27 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 2 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 26 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 32 1
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 18 1
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 943 18
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 17 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
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