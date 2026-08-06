Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ

«Солар» обновил Solar webProxy для снижения рисков при администрировании веб-доступа в крупных инфраструктурах ГК «Солар» выпустила новую версию SWG-системы Solar webProxy 4.5.3. Обновление помогает крупным к

Отечественные ИБ-решения «Солара» стали доступны по всей России благодаря 455 партнерам программы SolarShip Группа компаний «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, объединила 455 российских интеграто

«Солар» и «РеСолют» помогут компаниям управлять уязвимостями в российском DevSecOps-контуре ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, и компания «РеCолют» (входит в «Гру

«Солар»: ИИ-сервисы стали в два раза уязвимее S). Таковы данные аналитического обзора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», крупнейшего провайдера комплексной кибербезопасности в России. Об этом CNews сообщили

Orion soft и «Солар» защитят веб-доступ для виртуальных рабочих мест сть платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termit с SWG-системой Solar webProxy от ГК «Солар». Совместное использование решений позволит компаниям безопасно предоставлять сотрудник

«Солар» и лидеры ИТ-рынка упрощают интеграцию российских ИБ-технологий для бизнеса ГК «Солар» в первом полугодии 2026 г. заключила более десяти соглашений о технологическом партнер

Solar inRights 3.11 защитит компании от входа по логину и паролю учетной записи сотрудника, утекшей в даркнет ГК «Солар» выпустила новую версию системы управления доступом Solar inRights 3.11. Главное нововв

«Солар»: сотрудники крупнейших компаний используют корпоративные учетки на внешних ресурсах Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» проанализировали утечки корпоративных учетных данных в крупнейших российских компа

«Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram а. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности в России, обнаружили в топе поисковой выдачи

Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга Сооснователь Secure-T Харитон Никишкин при поддержке ГК «Солар» запустил разработку нового продукта класса SEG (security email gateway) c ИИ-фильтраци

УЦСБ и ГК «Солар»: 50,5% российских компаний подозревают или фиксируют утечки данных через ИИ-инструменты зафиксировала такие инциденты. По данным совместного исследования системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар», 42,4% сообщили о подозрениях без подтвержденных случаев, а 8,1% столкнулись с реальны

«Делимобиль» обеспечивает защиту данных и повышает киберграмотность сотрудников на базе решений «Солара» и собственной разработки ля», которому компания уделяет постоянное внимание и в процессах, и в технологиях. Группа компаний «Солар» с 2023 г. стала партнером транспортного бигтеха в этом направлении на базе DLP-платфор

НТЦ ИТ «Роса» и «Солар» защищают работу привилегированных пользователей в виртуальной среде Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, подтвердили совместимость PAM-платформы Sola

«Солар» и ShiftLeft Security объявили об интеграции решений по безопасной разработке ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и компания ShiftLeft Security, разработчиков

«Солар» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость Solar SafeInspect с СУБД Tantor Postgres в рамках программы Ready for Astra ГК «Солар» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), российский разработчик систем управления ба

«Солар» и «РуПост» подтвердили совместимость DLP-системы и почтового сервера истемы часто «слепнут» — теряют видимость трафика, и каждая пятая утечка остаётся незамеченной. ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра

Безопасность на скорости кода: ИИ-триаж и кодфикс в Solar appScreener 3.16 в 10 раз увеличивают емкость команды AppSec ГК «Солар» выпустил обновление комплексной платформы для безопасной разработки ПО Solar appScreen

«СМБСР Банк» перешел на комплексную защиту «Солара» ГК «Солар», российский провайдер комплексной кибербезопасности, совместно с системным интеграторо

«Солар» и УЦСБ: 40% компаний отмечают критичные риски генеративного ИИ для безопасности приложений По данным исследования системного интегратора УЦСБ и группы компаний «Солар», более 80% компаний допускают использование генеративного ИИ в разработке софта, чтобы

«Солар»: мошенники отреагировали на введение топливных лимитов м. Мошенники всегда оперативно реагируют на актуальную повестку — так, в сети появился фишинговый сайт, который предлагает получить ваучеры на бесплатное топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Внешне онлайн-площадка выглядит вполне солидно: злоумышленники ссыла

«Солар» устранил «слепую зону» для привилегированных пользователей при переходе на СУБД «Ятоба» через PostgreSQL ГК «Солар» подтвердила совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с отечественной системой упр

«Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов В преддверии приемной кампании в вузах эксперты ГК «Солар» фиксируют рост мошеннической активности. Главное отличие 2026 г. — атаки стали персона

«Солар»: как злоумышленники используют неопределенность вокруг семейной ипотеки ухи о предполагаемых датах внесения поправок, полученных из «инсайдерских источников». Эксперты ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности, предупреждают: этой ситуацией могут восполь

Solar webProxy заблокировала 32,1 млрд обращений к вредоносным ресурсам в школах: более половины пришлось на Центральный и Приволжский округа екает более 98% угроз еще до загрузки файла на устройство. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». От 60% до 85% блокировок связаны с «малвертайзингом» – вредоносной веб-рекламой. Отде

Исследование «Солара»: почти каждый третий ребенок сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете сообщества в социальных сетях, чатах в онлайн-играх и стримах, различных группах по интересам. ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, опросила более 1,5 тыс. детей и 400

Axoft: «Перспектус» — ИБ-каркас для бизнеса на базе решений «Солара» и «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), а также DLP-система Solar Dozor и SWG-система Solar webProxy от ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «

«Солар» и нижегородский кампус НИУ ВШЭ подписали соглашение о подготовке специалистов по информационной безопасности ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород подписали соглаш

«Солар» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество и упрощают доставку ИБ-решений через Astra Store ГК «Солар» и «Группа Астра», расширяют сотрудничество. Cтороны подписали меморандум о дистрибуции

«1С-Битрикс» и «Солар» расширяют контур безопасности партнерских внедрений на платформе «1С-Битрикс» Компания «1С-Битрикс» и группа компаний «Солар», ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в России, подписали меморандум о сотр

«Солар» и «Алми Партнер» подписали соглашение о технологическом партнерстве в области защиты данных ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и компания «Алми Партнер», производитель общ

«Солар» и ИТ-холдинг «Т1» расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников ГК «Солар», вендор комплексной кибербезопасности, и ИТ-холдинг «Т1» продолжают укреплять сотрудни

Solar webProxy 4.5 вскрывает архивы и блокирует вредоносные файлы, защищенные паролем ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, выпустила обновление Solar webProxy 4.5. Кл

«Cолар»: сложные атаки для парализации производства — главная угроза промышленности РФ в 2026 году По данным экспертов группы компаний «Солар», доля признаков присутствия профессиональных APT-группировок в российских промышленных

Исследование «Солара»: каждый второй пользователь рискует своими данными из-за слабого пароля ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, провела исследование, чтобы выяснить у респ

Solar inRights 3.10: фокус на автоматизацию, производительность и импортозамещение ГК «Солар» выпустила новую версию IdM-системы Solar inRights 3.10 для крупных компаний с распреде

ГК «Солар» фиксирует фишинговые схемы, связанные с майскими праздниками В начале майских праздников эксперты ГК «Солар» фиксируют рост числа различных фишинговых сайтов, использующих следующие тематики. Об

«Солар»: ИИ-сервисы лидируют по уровню критичности уязвимостей По данным экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», в I квартале 2026 го. доля уязвимостей, связанных с ИИ-ассистентами, чат-ботами и дру

«Солар»: злоумышленники прячут около 37% веб-угроз в архивах ГК «Солар» проанализировала ключевые каналы доставки веб-угроз. По данным экспертов Solar webProx

R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве в обл