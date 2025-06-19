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ИБ-технологии «Солара» вошли в «Банк Технологий» Москвы

Город представит предприятиям Москвы современные отечественные технологии и решения в области информационной безопасности, а также организует ряд специальных мероприятий для обмена опытом и апробации передовых информационных систем. Соответствующее соглашение подписали министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК «Солар», старший вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«Информационная безопасность промышленного сектора играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности. Она особенно актуальна в условиях растущей цифровизации производств и увеличения объема данных, обрабатываемой предприятиями каждый день. Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса «Банк Технологий» повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз», – сказал Анатолий Гарбузов.

В рамках сотрудничества стороны организуют совместную работу с промпредприятиями Москвы по информированию о современных отечественных технологиях и решениях в области информационной безопасности и повышения эффективности производственных процессов. Также будет организована апробация комплексных решений в сферах информационной безопасности, многофункциональных платформ и систем, объединяющих передовые отечественные технологии и экспертизу. Запланировано также проведение тематических мероприятий для развития теоретических и практических навыков сотрудников промышленных предприятий города.

В 2024 г. в сервис «Банк Технологий» были включены девять ИБ-решений ГК «Солар» для столичного бизнеса и госсектора. В перечень вошли DLP-платформа Solar Dozor, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, решение для контроля доступа пользователей в интернет Solar webProxy.

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Цифровизация

В пул решений также внесены технологии по управлению доступом: IdM-система Solar inRights, платформа для управления привилегированным доступом Solar Safeinspect и решение для мониторинга доступа к конфиденциальной информации Solar DAG. В сегменте безопасной разработки представлен российский анализатор кода приложений Solar appScreener. В реестр также вошли технологии «Солара» в области мониторинга эффективности рабочего времени сотрудников и защиты рабочих станций от целенаправленных атак.

«В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России. Многие из этих организаций находятся под защитой ГК «Солар». В основе наших ИБ-продуктов лежат атакоцентричные технологии, глубокая экспертиза в отражении кибергуроз, опыт внедрения и эксплуатации в крупнейших инфраструктурах в России. Таким образом мы помогаем обеспечивать «под ключ» защиту корпораций, компаний малого и среднего бизнеса», – сказал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

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