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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar DAG DCAP-система управления и контроля доступа к данным

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным

Solar DAG – комплексное решение по управлению и контролю доступа к данным, которые хранятся и обрабатываются в неструктурированном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации.

УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 Solar inRights 3.7 — больше скорости, меньше рутины: пакет инструментов SDK, обновленная конфигурация, улучшенный UI 1
25.04.2025 Solar DAG 2.0: кроссплатформенное решение с глубокой аналитикой, автоматизацией мониторинга и реагирования на ИБ-инциденты 4
21.03.2025 «Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности 1
21.01.2025 Девять ИБ‑решений «Солара» включены в «Банк технологий» Москвы 1
19.12.2024 ГК «Солар» обновила Solar DAG 2
18.12.2024 Подтверждена совместимость Solar DAG и «Ред ОС» 1
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных 1
23.09.2024 Solar DAG 1.2: интеграция с новыми системами для управления неструктурированными данными, обновленный интерфейс и политики управления доступом 1
06.09.2024 Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
31.07.2024 Минцифры России включила Solar DAG в единый реестр российского ПО 1
20.05.2024 Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными 1
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
15.02.2024 Проблемы доступа: эксперты ГК «Солар» рассказали о новых средствах защиты от инсайдерских атак 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
29.12.2023 Как ИБ справлялась с вызовами 2023 года, и что ее ждет в будущем 1
30.11.2023 Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1015 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 2
8511 2
МегаФон 9327 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1310 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 348 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 359 1
Cisco Systems 5160 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 217 1
Fortinet 393 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Palo Alto Networks 154 1
Базальт СПО - BaseALT 708 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
Ред Софт - Red Soft 816 1
SAP SE 5339 1
Oracle Corporation 6763 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
Почта России ПАО 2167 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
Фонд Росконгресс 19 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2592 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 396 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 618 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11514 10
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 376 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7049 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2403 9
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2165 6
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 321 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 6
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2328 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8109 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 644 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 933 5
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 170 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4102 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 834 4
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 293 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  683 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3262 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 425 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 251 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 3
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 66 3
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 201 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1319 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2237 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5896 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6446 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 726 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 163 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 242 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 202 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 280 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 88 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4730 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1382 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 46 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 3
Linux OS 10271 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 63 2
Microsoft Windows 15929 2
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 4 2
Positive Technologies - PT Sandbox 85 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 146 1
Google Android 14301 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 24 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 73 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 113 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Apple iOS 7984 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 378 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 108 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 134 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 78 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 11 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
Бондарь Дмитрий 37 6
Никулин Михаил 5 4
Ляпунов Игорь 126 1
Собянин Сергей 422 1
Ликсутов Максим 146 1
Козлов Максим 35 1
Высоцкий Владимир 24 1
Черникова Елена 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3225 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 714 5
Азия - Азиатский регион 5624 1
Ближний Восток 2989 1
Африка - Африканский регион 3523 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 1
Европа 24407 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1590 1
Россия - ПФО - Саратовская область 764 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 341 1
Америка Латинская 1846 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1368 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 320 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 9
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2577 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 5
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1388 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 3
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2541 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 393 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5257 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3581 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 1
НКО - Некоммерческая организация 521 1
Киберучения 101 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 1
Аудит - аудиторский услуги 2830 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2792 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1951 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 9
Gartner - Гартнер 3575 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 441 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 2
Единый день голосования 130 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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