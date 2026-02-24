Разделы

24.02.2026 «Криптонит» вошел в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации» 1
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
28.12.2023 В компании RooX назвали шесть факторов, повлиявших на развитие российского рынка аутентификации 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
24.04.2023 Roox обеспечила совместимость Roox UIDM с СУБД Postgres Pro 1
15.12.2021 Утверждена новая редакция национального стандарта по управлению информационной безопасностью 1
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 1
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 1
16.03.2017 «Аладдин Р.Д.» вошла в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации» 1
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
30.06.2014 RedCheck получил сертификат ФСТЭК России 1
15.08.2013 «Информзащита» примет участие в разработке ИБ-стандартов 1
10.01.2007 Стандарты ИБ: ищем ошибки в новом ГОСТе 1

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 519 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 2
Deiteriy - Дейтерий 73 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 58 2
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 1
Microsoft Corporation 25348 1
InfoWatch - Инфовотч 1114 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2617 1
Информзащита 871 1
Crypto AG 36 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 806 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 667 1
Газинформсервис - ГИС 433 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 33 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 44 1
Parsec 18 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 510 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 14 1
MITRE Corporation 9 1
1IDM - Один АйДиЭм 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Visa International 1977 1
American Express - Amex 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
JCB International 145 1
Верный - торговая сеть 310 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 54 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 37 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4628 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 7
Стандартизация - Standardization 2251 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 338 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4822 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 395 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3597 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1465 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 947 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 783 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13413 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1386 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 893 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12384 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7065 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4536 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1230 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1913 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1460 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2691 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 419 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7690 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7480 1
Linux OS 11055 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 2
RooX UIDM 47 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
Microsoft Windows 16456 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1383 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 1
Oracle Java - язык программирования 3358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 646 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 1
Oracle Java Development Kit - JDK 201 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 20 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Docker - Платформа распределённых приложений 447 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 263 1
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 9 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 88 1
Axiom JDK - LiberCat 63 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 16 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CPT - Solar Continuous Penetration Testing 5 1
Microsoft SDL - Microsoft Security Development Lifecycle 3 1
Шустиков Сергей 18 2
Панченко Иван 181 1
Белокрылов Александр 27 1
Гусев Дмитрий 80 1
Ляпунов Игорь 130 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Сабанов Алексей 21 1
Чапчаев Андрей 55 1
Девянин Петр 10 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Уздемир Сергей 8 1
Мелехин Иван 24 1
Акатьева Мария 2 1
Храмцовская Наталья 48 1
Сафрошкин Олег 3 1
Хмельницкий Алексей 18 1
Федосеев Роман 6 1
Корсаков Константин 23 1
Полунин Сергей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 2
Европа 24698 1
Америка Латинская 1892 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 991 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 793 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1016 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 364 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 323 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1698 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 4
Аудит - аудиторский услуги 3129 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4272 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3254 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1818 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6980 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 2
Образование в России 2578 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1213 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1714 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2574 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4428 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 856 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4690 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Английский язык 6900 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1127 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 321 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 157 1
РАН - Российская академия наук 2040 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 2
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 267 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 66 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
