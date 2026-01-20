Получите все материалы CNews по ключевому слову
1IDM Один АйДиЭм
Компания 1IDM – российский разработчик передовой платформы«1IDM: управление
учетными записями и доступом», предназначенной для комплексного управления
жизненным циклом идентификаций (IDM/IGA).
Платформа 1IDM – решение для автоматизации управления учетными записями,
правами доступа и полным жизненным циклом идентификаций (IDM/IGA). Она
позволяет снизить операционную нагрузку на ИТ-специалистов, обеспечить
своевременный доступ сотрудников к необходимым ресурсам и значительно усилить
информационную безопасность. Платформа поддерживает ключевые процессы,
включая выдачу и регулярный аудит прав, управление рисками, контроль конфликта
интересов (SoD) и другие.
