1IDM Один АйДиЭм


Компания 1IDM – российский разработчик передовой платформы«1IDM: управление
учетными записями и доступом», предназначенной для комплексного управления
жизненным циклом идентификаций (IDM/IGA).

Платформа 1IDM – решение для автоматизации управления учетными записями,
правами доступа и полным жизненным циклом идентификаций (IDM/IGA). Она
позволяет снизить операционную нагрузку на ИТ-специалистов, обеспечить
своевременный доступ сотрудников к необходимым ресурсам и значительно усилить
информационную безопасность. Платформа поддерживает ключевые процессы,
включая выдачу и регулярный аудит прав, управление рисками, контроль конфликта
интересов (SoD) и другие.

20.01.2026 Компании 1IDM и «Ред Софт» подтверждают полную совместимость решений для построения защищенной ИТ-инфраструктуры 5
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
17.09.2025 Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и платформы управления корпоративными учетными данными 1IDM 1
05.09.2025 Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM 1
02.04.2025 Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон 1
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа 1
11.07.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских решений IDM 2023 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1
15.12.2016 1IDM представила платформу 1IDM 1.7.0 с новой архитектурой 1

