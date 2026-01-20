Компания 1IDM – российский разработчик передовой платформы«1IDM: управление

учетными записями и доступом», предназначенной для комплексного управления

жизненным циклом идентификаций (IDM/IGA).

Платформа 1IDM – решение для автоматизации управления учетными записями,

правами доступа и полным жизненным циклом идентификаций (IDM/IGA). Она

позволяет снизить операционную нагрузку на ИТ-специалистов, обеспечить

своевременный доступ сотрудников к необходимым ресурсам и значительно усилить

информационную безопасность. Платформа поддерживает ключевые процессы,

включая выдачу и регулярный аудит прав, управление рисками, контроль конфликта

интересов (SoD) и другие.