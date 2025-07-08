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Черных-Аипов Даниил
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки 1
|02.04.2025
|Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон 1
Черных-Аипов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|A.T.Legal 15 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 855 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
|Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 19 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 1
|Груздев Владимир 15 1
|Нечипоренко Максим 11 1
|Федосеев Роман 3 1
|Корнеев Валерий 3 1
|Пасенко Илья 1 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Володин Вячеслав 92 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
|Беларусь - Белоруссия 5907 1
|Известия ИД 670 1
|Ведомости 1114 1
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