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Черных-Аипов Даниил


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки 1
02.04.2025 Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Черных-Аипов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

1IDM - Один АйДиЭм 5 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 38 1
A.T.Legal 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 855 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 19 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 1
Энергетика - Energy - Energetically 5332 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2933 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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