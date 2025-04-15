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Груздев Владимир



15.04.2025 В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать 1
08.11.2023 Власти жаждут отомстить за утечки персональных данных. Штрафы вырастут в разы 1
28.09.2023 В России появится реестр алиментщиков. Имена злостных неплательщиков будут раскрыты для всех 1
11.01.2023 НМЖК автоматизировал управление складами с помощью решений SAP 1
26.04.2022 Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке 1
21.11.2019 Крупные интернет-магазины обеспечат возможность оплачивать покупки картой «Мир» 1
11.06.2015 Тульская область сэкономит около 58 млн руб в год благодаря безналичной оплате проезда 1
29.08.2013 В течение года в Тульской области будет выпущено 500 тыс. УЭК 2
28.08.2013 В Тульской области откроется Единый центр процессинга и биллинга 3
17.09.2012 Правительство Тульской области и «ВымпелКом» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 1
22.06.2012 В Тульской области будет создана региональная навигационно-информационная система 1
21.05.2012 «Ростелеком» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЖКХ 1
24.09.2010 Решение Госдумы: Скачал MP3 из Сети – можешь сесть на 2 года 1
03.09.2007 Имя первого российского космического туриста скоро будет названо 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Груздев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Ростелеком 9854 1
Google LLC 11903 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 305 1
Trident Media Guard 1 1
SAP SE 5316 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 3
Седьмой Континент 64 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Тулгорэлектротранс МКП - Тульский городской общественный транспорт 1 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
Hyundai Motor Company 395 1
Tesla Motors 401 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 1
Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
НМЖК - Нижегородский масложировой комбинат 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Space Adventures 30 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 2
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 15 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 3
Единая Россия - Политическая партия 297 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1972 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2371 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 359 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1804 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1422 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 91 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2867 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1145 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4246 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1133 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9837 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2196 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10217 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 485 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1497 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2444 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 512 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 83 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2512 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 778 2
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Nissan Leaf - электромобиль 53 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Porsche Taycan 9 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 892 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
ВымпелКом - Билайн - WiFi в Тульских парках 2 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 115 1
Попов Алексей 336 2
Контрабаев Артур 70 1
Щеголев Игорь 698 1
Перминов Анатолий 130 1
Козельский Вячеслав 8 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Гурко Александр 136 1
Симакович Валерий 1 1
Стукалов Андрей 1 1
Серб-Сербин Роман 1 1
Соловьев Павел 11 1
Крайнев Николай 1 1
Татарченкова Ольга 1 1
Патока Андрей 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 6
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 330 2
Франция - Французская Республика 7887 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
Япония 13342 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 932 1
Сербия - Республика 342 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 40 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5264 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 137 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 831 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2660 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1354 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1061 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 391 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 502 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3540 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
TorrentFreak (TF) 140 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Тульская служба новостей 1 1
Известия ИД 643 1
Автостат 36 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 1
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