Крупные интернет-магазины обеспечат возможность оплачивать покупки картой «Мир»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила законопроект, который обязывает продавца (владельца агрегатора) обеспечить возможность оплаты реализуемых товаров с использованием национальных платежных инструментов.

«Интернет-магазины, имеющие выручку свыше 20 миллионов рублей, будут обязаны обеспечивать возможность расчетов с покупателями посредством платежной системы «Мир», – сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Законопроект направлен на борьбу с продажей некачественной и контрафактной продукции, реализацией которой часто занимаются небольшие интернет-магазины, работающие по принципу агрегатора информации, и не предоставляющие возможности безналичных расчетов. Покупатель в таком случае оплачивает товар при получении. Принятие предлагаемых норм повысит прозрачность расчетов при дистанционной торговле. Кстати, безналичные платежи сегодня составляют более 60 процентов всех платежей».

Законопроектом предполагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

«Предполагается, что с 1 сентября 2020 года обеспечить возможность оплаты товара национальной платежной системой «Мир» будут обязаны магазины, с выручкой от 30 миллионов рублей. С 1 января 2021 года порог выручки планируется снизить до 20 миллионов рублей», – сказал Владимир Груздев.

Принятие закона будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть Интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг.