Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

Крупные интернет-магазины обеспечат возможность оплачивать покупки картой «Мир»

Бизнес Законодательство
, Текст: Владимир Бахур

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила законопроект, который обязывает продавца (владельца агрегатора) обеспечить возможность оплаты реализуемых товаров с использованием национальных платежных инструментов.

«Интернет-магазины, имеющие выручку свыше 20 миллионов рублей, будут обязаны обеспечивать возможность расчетов с покупателями посредством платежной системы «Мир», – сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Законопроект направлен на борьбу с продажей некачественной и контрафактной продукции, реализацией которой часто занимаются небольшие интернет-магазины, работающие по принципу агрегатора информации, и не предоставляющие возможности безналичных расчетов. Покупатель в таком случае оплачивает товар при получении. Принятие предлагаемых норм повысит прозрачность расчетов при дистанционной торговле. Кстати, безналичные платежи сегодня составляют более 60 процентов всех платежей».

Законопроектом предполагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

«Предполагается, что с 1 сентября 2020 года обеспечить возможность оплаты товара национальной платежной системой «Мир» будут обязаны магазины, с выручкой от 30 миллионов рублей. С 1 января 2021 года порог выручки планируется снизить до 20 миллионов рублей», – сказал Владимир Груздев.

Принятие закона будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть Интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг.

Другие материалы рубрики

Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат

В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов

Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами

Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами»

В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы

В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию»

Техника

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Лучшие электрогрили: хиты продаж осени 2019 года
Показать еще
Взгляд месяца

Идея внутренней разработки себя не оправдала

Наталия Оржевская

директор центра управления командами, «Диасофт»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений