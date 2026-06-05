Роспотребнадзор ищет подрядчиков для создания криптосети. Прошлый тендер отменили из-за жалобы размером с книгу Единые системы Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,5 млрд руб. на постройку собственной защищенной сети, призванной о

Роспотребнадзор строит собственную защищенную сеть за миллиарды рублей Создание защищенной сети Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,53 млрд руб. на строительство частной, изолированной, сверхзащищен

Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens Роспотребнадзор обнаружил контрафактную продукцию на Wildberries Роспотребнадзор сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реал

Власти не смогли договориться об обязательной установке Max и RuStore на смартфоны ений RuStore и мессенджер Max. По информации Forbes, в этом вопросе разошлись во мнениях Минцифры и Роспотребнадзор. С 1 сентября 2025 г. в России действует новый список обязательно предустанав

ДИТ Москвы: получить консультацию специалистов столичного Управления Роспотребнадзора теперь можно онлайн тале потребителя появилась возможность записаться на онлайн-консультации к специалистам московского Управления Роспотребнадзора. Такой формат взаимодействия позволяет без посещения надзорного о

Wildberries поймали на незаконном списании денег с чужих банковских карт. Суд очень заинтересовался Wildberries настроила против себя россиян, Роспотребнадзор и суд Российскую торговую площадку Wildberries обвинили в незаконном списании

Операторы связи смогут получать разрешения на установку базовых станций в электронном виде на портале mos.ru усмотренными способами, в том числе через систему “Единого окна” на бумаге», - сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач по Москве Елен

Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами Никаких смартфонов на уроках Роспотребнадзор запретил российским школьникам использовать смартфоны в образовательных целях

«Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора тические системы» (НТС), будет разрабатывать Единую информационную аналитическую систему (ЕИАС) для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо

ДИТ Москвы и Роспотребнадзор помогут сотовым операторам оформлять документы для установки БС ительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева. «Развитие такого крупного мегапо

ДИТ Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве подписали соглашение об информационном взаимодействии ительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева. «Развитие такого крупного мегапо

Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников рекомендаций по использованию смартфонов и телефонов в школах, опубликованных на официальном сайте Роспотребнадзора. Предложения сводятся к полному ограничению использования учениками мобильны

«Сетевая Академия Ланит» представила систему дистанционного обучения для Роспотребнадзора стве консультанта при создании системы дистанционного обучения и повышения квалификации сотрудников Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей финансовых услуг. Система создана в рамка

Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора oud4Y объявила о победе в тендере, в рамках которого разыгрывалось право на оказание услуг по предоставлению виртуальной инфраструктуры (виртуального дата-центра) для сервисов ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора осуществляет координацию и экспертизу научно-исследовательских работ в России по проблемам эпидемиологии и инфекционн

«Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области ки предприятий, нуждающиеся в поддержке, защите и разъяснении их прав, могут бесплатно обратиться в Роспотребнадзор по телефону 8-800-222-04-31.«Уже второй год подряд работу нашей «горячей лини

Руслан Гаттаров нашел у Роспотребнадзора два подозрительных конкурса на покупку ПО Сенатор Руслан Гаттаров обратился с официальным письмом к временно исполняющей обязанности руководителя Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить проведение двух, по его словам, аналогичных конкурсов «с целью предотвращения неэффективного расходования средств» Центрального научно-исследов

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Роспотребнадзору в Башкортостане Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. В рамках договора «ТТК-Самара», региональное предприятие компании ТТК, предоставила ведомству услугу «Бесплатный вызов 8-800». Данная услуга заключа

Управление Роспотребнадзора по Тульской области планирует расширить использование СЭД «Дело» Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тул

Суд отклонил иск YouTube к Роспотребнадзору uTube, принадлежащей корпорации Google, к Роспотребнадзору, сообщает «Интерфакс». 14 ноября 2012 г. Роспотребнадзор поместил в черный список размещенный на YouTube видеоролик под названием «Вид

Роспотребнадзор предлагает заблокировать более тысячи сайтов сообщают в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По мнению представителей ведомства, существенным фактором, влияющими на сам

Роспотребнадзор Якутии расширяет сферу применения СЭД «Дело» Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес

Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках с купонами ествляется. В результате срок действия купона истекает, а непосредственный продавец товара сообщает потребителю об отсутствии активации купона и факта регистрации на сайте продавца товара или услуги. Роспотребнадзор убедительно просит потребителей с особой осторожностью относиться к приобретению подобного рода услуг.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю расширяет масштабы использования СЭД «Дело» окументов» – 10 рабочих мест, «Кадры» – 7 рабочих мест. По итогам выполненных работ, в организациях Роспотребнадзор и ЦГиЭ используется единая система документооборота. Налажено применение элек

Directum внедряют в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области В канцелярии Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области началось внедрение Directum Lite — облегч

«Ростелеком» предоставит Роспотребнадзору услуги по организации селекторных совещаний на 2,5 млн руб. т в 2011 г. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) услуги по организации и обеспечению проведения селекторных совещаний по сист

Блоггеры недовольны новым сайтом Роспотребнадзора Запуск в Рунете нового сайта Роспотребнадзора (rospotrebnadzor.ru) вызвал шквал крики со стороны блоггеров, которые обвиняют ведомство в «сомнительном конкурсе» и сильно завышенной цене создания сайта. По условиям конкурса

Роспотребнадзор вводит ограничения на реализацию продовольствия из Таджикистана Как сообщае РБК, руководителям Роспотребнадзора по субъектам РФ на железнодорожном транспорте предложено принять меры по выявлению и изъятию сухофруктов и орехов производства Таджикистана из реализации в торговой сети (розни

Роспотребнадзор опасается "скрещивания" вирусов свиного и птичьего гриппов Как сообщает РБК, Роспотребнадзор опасается дальнейшей мутации гриппа A(H1N1) в сторону приобретения патогеннос

Роспотребнадзор: почти треть россиян пьют "жесткую" воду По данным Роспотребнадзора, 28% населения России потребляют "жесткую" воду, сообщил журналистам глава ведомства Геннадий Онищенко, пишет РБК. "28% населения страны потребляют воду с общей минерализацией

Роспотребнадзор: в России началась циркуляция гриппа А (H1N1) м главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, из них 594 случая - завозные, сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию "Маяк". Таким образом, идет циркуляция вируса внутри страны, считает глава Роспотребнадзора. По данным ВОЗ, на 17 октября лабораторно подтверждены 414 тыс. 945 случаев заболевания гриппом А (H1N1) в мире, включая 4 тыс. 999 летальных исхода.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю внедряет систему «Кадры» ование и ведение приказов по личному составу и др. Проект по внедрению системы «Кадры» в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю выполняет компания «Центр ВКМ», дистрибьютор ЭОС в Пермско

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора внедряет Cognitive Forms Компания Cognitive Technologies приступила к внедрению системы массового ввода документов Cognitive Forms во ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Ожидается, что устанавливаемый программный комплекс позволит обрабатывать свыше 200 тыс. страниц в месяц. Деятельность ЦНИИЭ Роспотребнадзор

Г.Онищенко запретил выезды российских детей за рубеж Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо

ИМЦ «Экспертиза» Роспотребнадзора нуждается в техподдержке ПО Информационно-методический центр «Экспертиза» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяви

В РФ производятся лекарства, чувствительные к вирусу гриппа A (H1N1) лекарства, чувствительные к высокопатогенному вирусу гриппа A (H1N1). Об этом сегодня сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо

ТУ Роспотребнадзора по ЯНАО закупило лицензии СЭД «Дело» В мае 2009 г. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу приобрело лицензии системы электронного документооборота (СЭД) «Дело

Роспотребнадзор: заболевания гриппом A (H1N1) зарегистрированы в 40 странах мира Калифорния/04/2009, известного также как А (H1N1), в 40 странах мира. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо

Роспотребнадзор опубликовал меры по недопущению распространения гриппа A (H1N1) A (H1N1), Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработан ряд мероприятий, предлагаемый руководителям управлений Роспотребн

МТС обеспечит связью Управление Роспотребнадзора по Якутии Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о победе в открытом конкурсе на оказание услуг мобильной связи в 2009 г. для Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Саха (Якутия). МТС продолжает сотрудничество с Управлением Федеральной службы и п