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Роспотребнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 3
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 2
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 1
27.05.2021 ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России 1
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
01.03.2021 «Ростелеком Контакт-центр» и «Национальные приоритеты» расширяют сотрудничество 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 3
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 5
01.02.2021 В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда 1
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 1
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
21.12.2020 Жители Тульской области смогут получать результаты тестов на COVID-19 через портал «Госуслуги» 1
15.12.2020 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 1
25.11.2020 Результаты тестов на COVID-19 загружаются на Госуслуги 4
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 2
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 1
02.11.2020 Россиян лишили бесплатного Wi-Fi под предлогом борьбы с коронавирусом 1
29.10.2020 Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 4
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные 1
24.09.2020 Власти запретят продавцам собирать персональные данные покупателей 4
05.08.2020 «Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора 4
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом 2
22.07.2020 WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1
09.07.2020 Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека 1
06.07.2020 Власти раздадут СМБ и ИП 20 млрд руб. на профилактику COVID-19. Их можно будет оформить на сайте ФНС 1
02.07.2020 «Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле 1
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС 1
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус» 1
17.06.2020 «Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ 1
16.06.2020 «Связной» запустил производство защитных масок 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1

Публикаций - 201, упоминаний - 287

Роспотребнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Google LLC 7144 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Telegram Group 702 4
Twitter 2204 4
Samsung Electronics 5651 4
Facebook 3765 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Xiaomi 904 2
Zello 20 2
Microsoft Corporation 11060 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Cloudflare 50 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Cloud4Y 186 1
AT Consulting Восток 23 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Доверенная среда 8 1
HTC Corporation 1189 1
Хост ГК 23 1
App Annie 73 1
Delta Системы безопасности 6 1
Этлас-Софт 78 1
Дамаск 28 1
НТС СофтТелематика 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Флибуста 27 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
LinkedIn 520 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
Турбонасос 1 1
Ford 173 1
Согласие СК 44 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Jaguar Land Rover 63 1
Joom - маркетплейс 13 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
ГЭБ - Гидрогеологическое экспертное бюро 1 1
МИГ - МедИнвестГрупп 3 1
AquaHelp - Aqua-Help - Аква-Хэлп 1 1
PSA Opel 17 1
Яндекс.Такси 271 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
Связной ГК 877 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
KIA Motors 72 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Visa International 1345 1
ONE RETAIL 23 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 12
Правительство РФ 2201 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
Правительство Москвы 653 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 6
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 84 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ЛДПР 68 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Безопасный город 347 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 4 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
Lightning 131 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Kubernetes 307 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
ЭОС Дело СЭД 621 5
Apple iOS 5741 5
Google YouTube - Видеохостинг 1713 4
Google Android 10750 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
WeChat - Мессенджер 96 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Snapchat 89 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
Microsoft Teams 214 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
Microsoft Excel 436 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 32 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Rakuten Viber 429 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Skype 1467 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
WhatsApp Messenger 654 1
Путин Владимир 1824 12
Мишустин Михаил 302 4
Иванов Александр 71 3
Дуров Павел 216 3
Лысенко Эдуард 209 3
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Сулин Алексей 3 2
Ходорковский Михаил 7 2
Навальный Алексей 58 2
Аленьков Вячеслав 8 2
Никифоров Николай 1126 2
Горбатько Александр 90 2
Старовойтов Александр 13 2
Яровая Ирина 63 2
Матвиенко Валентина 58 2
Жаров Александр 165 2
Дерипаска Олег 19 2
Собянин Сергей 211 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Чернышов Борис 4 2
Андреева Елена 7 2
Носков Константин 201 2
Лугов Андрей 32 2
Дарбинян Саркис 35 2
Щеголев Игорь 676 2
Галушкин Олег 168 1
Евтушенко Олег 125 1
Морошкин Александр 106 1
Макаров Валентин 111 1
Ковнир Евгений 71 1
Новиков Евгений 39 1
Аксаков Анатолий 98 1
Малофеев Константин 98 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Ананьева Татьяна 8 1
Глазков Александр 57 1
Галицкий Александр 82 1
Белоусов Андрей 53 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Россия - Волгоградская область 397 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Украина 3361 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Амурская область 320 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Тула 178 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Ижевск 305 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Новгородская область 286 1
Россия - Белгородская область 367 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Пиратство - Авторское право 205 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Антитеррор 62 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
Кодекс этики использования данных 8 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
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