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Роспотребнадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Роспотребнадзор ищет подрядчиков для создания криптосети. Прошлый тендер отменили из-за жалобы размером с книгу

Единые системы Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,5 млрд руб. на постройку собственной защищенной сети, призванной о
19.03.2026 Роспотребнадзор строит собственную защищенную сеть за миллиарды рублей

Создание защищенной сети Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,53 млрд руб. на строительство частной, изолированной, сверхзащищен
06.03.2026 Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens

Роспотребнадзор обнаружил контрафактную продукцию на Wildberries Роспотребнадзор сообщил о выявлении и пресечениями деятельности по «псевдопроизводству и реал
17.09.2025 Власти не смогли договориться об обязательной установке Max и RuStore на смартфоны

ений RuStore и мессенджер Max. По информации Forbes, в этом вопросе разошлись во мнениях Минцифры и Роспотребнадзор. С 1 сентября 2025 г. в России действует новый список обязательно предустанав
15.08.2025 ДИТ Москвы: получить консультацию специалистов столичного Управления Роспотребнадзора теперь можно онлайн

тале потребителя появилась возможность записаться на онлайн-консультации к специалистам московского Управления Роспотребнадзора. Такой формат взаимодействия позволяет без посещения надзорного о
24.08.2023 Wildberries поймали на незаконном списании денег с чужих банковских карт. Суд очень заинтересовался

Wildberries настроила против себя россиян, Роспотребнадзор и суд Российскую торговую площадку Wildberries обвинили в незаконном списании
15.12.2022 Операторы связи смогут получать разрешения на установку базовых станций в электронном виде на портале mos.ru

усмотренными способами, в том числе через систему “Единого окна” на бумаге», - сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач по Москве Елен
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами

Никаких смартфонов на уроках Роспотребнадзор запретил российским школьникам использовать смартфоны в образовательных целях
05.08.2020 «Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора

тические системы» (НТС), будет разрабатывать Единую информационную аналитическую систему (ЕИАС) для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо
24.10.2019 ДИТ Москвы и Роспотребнадзор помогут сотовым операторам оформлять документы для установки БС

ительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева. «Развитие такого крупного мегапо
09.09.2019 ДИТ Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве подписали соглашение об информационном взаимодействии

ительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева. «Развитие такого крупного мегапо
19.08.2019 Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников

рекомендаций по использованию смартфонов и телефонов в школах, опубликованных на официальном сайте Роспотребнадзора. Предложения сводятся к полному ограничению использования учениками мобильны
05.04.2018 «Сетевая Академия Ланит» представила систему дистанционного обучения для Роспотребнадзора

стве консультанта при создании системы дистанционного обучения и повышения квалификации сотрудников Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей финансовых услуг. Система создана в рамка
14.02.2018 Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

oud4Y объявила о победе в тендере, в рамках которого разыгрывалось право на оказание услуг по предоставлению виртуальной инфраструктуры (виртуального дата-центра) для сервисов ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора осуществляет координацию и экспертизу научно-исследовательских работ в России по проблемам эпидемиологии и инфекционн
03.02.2017 «Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области

ки предприятий, нуждающиеся в поддержке, защите и разъяснении их прав, могут бесплатно обратиться в Роспотребнадзор по телефону 8-800-222-04-31.«Уже второй год подряд работу нашей «горячей лини
24.12.2013 Руслан Гаттаров нашел у Роспотребнадзора два подозрительных конкурса на покупку ПО

Сенатор Руслан Гаттаров обратился с официальным письмом к временно исполняющей обязанности руководителя Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить проведение двух, по его словам, аналогичных конкурсов «с целью предотвращения неэффективного расходования средств» Центрального научно-исследов
04.09.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Роспотребнадзору в Башкортостане

Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. В рамках договора «ТТК-Самара», региональное предприятие компании ТТК, предоставила ведомству услугу «Бесплатный вызов 8-800». Данная услуга заключа
06.08.2013 Управление Роспотребнадзора по Тульской области планирует расширить использование СЭД «Дело»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тул
06.05.2013 Суд отклонил иск YouTube к Роспотребнадзору

uTube, принадлежащей корпорации Google, к Роспотребнадзору, сообщает «Интерфакс». 14 ноября 2012 г. Роспотребнадзор поместил в черный список размещенный на YouTube видеоролик под названием «Вид
18.03.2013 Роспотребнадзор предлагает заблокировать более тысячи сайтов

сообщают в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По мнению представителей ведомства, существенным фактором, влияющими на сам
16.10.2012 Роспотребнадзор Якутии расширяет сферу применения СЭД «Дело»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес
17.02.2012 Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках с купонами

ествляется. В результате срок действия купона истекает, а непосредственный продавец товара сообщает потребителю об отсутствии активации купона и факта регистрации на сайте продавца товара или услуги. Роспотребнадзор убедительно просит потребителей с особой осторожностью относиться к приобретению подобного рода услуг.
06.07.2011 Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю расширяет масштабы использования СЭД «Дело»

окументов» – 10 рабочих мест, «Кадры» – 7 рабочих мест. По итогам выполненных работ, в организациях Роспотребнадзор и ЦГиЭ используется единая система документооборота. Налажено применение элек
30.06.2011 Directum внедряют в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области

В канцелярии Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области началось внедрение Directum Lite — облегч
28.01.2011 «Ростелеком» предоставит Роспотребнадзору услуги по организации селекторных совещаний на 2,5 млн руб.

т в 2011 г. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) услуги по организации и обеспечению проведения селекторных совещаний по сист
17.01.2011 Блоггеры недовольны новым сайтом Роспотребнадзора

Запуск в Рунете нового сайта Роспотребнадзора (rospotrebnadzor.ru) вызвал шквал крики со стороны блоггеров, которые обвиняют ведомство в «сомнительном конкурсе» и сильно завышенной цене создания сайта. По условиям конкурса
05.05.2010 Роспотребнадзор вводит ограничения на реализацию продовольствия из Таджикистана

Как сообщае РБК, руководителям Роспотребнадзора по субъектам РФ на железнодорожном транспорте предложено принять меры по выявлению и изъятию сухофруктов и орехов производства Таджикистана из реализации в торговой сети (розни
01.12.2009 Роспотребнадзор опасается "скрещивания" вирусов свиного и птичьего гриппов

Как сообщает РБК, Роспотребнадзор опасается дальнейшей мутации гриппа A(H1N1) в сторону приобретения патогеннос
11.11.2009 Роспотребнадзор: почти треть россиян пьют "жесткую" воду

По данным Роспотребнадзора, 28% населения России потребляют "жесткую" воду, сообщил журналистам глава ведомства Геннадий Онищенко, пишет РБК. "28% населения страны потребляют воду с общей минерализацией

26.10.2009 Роспотребнадзор: в России началась циркуляция гриппа А (H1N1)

м главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, из них 594 случая - завозные, сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию "Маяк". Таким образом, идет циркуляция вируса внутри страны, считает глава Роспотребнадзора. По данным ВОЗ, на 17 октября лабораторно подтверждены 414 тыс. 945 случаев заболевания гриппом А (H1N1) в мире, включая 4 тыс. 999 летальных исхода.
20.10.2009 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю внедряет систему «Кадры»

ование и ведение приказов по личному составу и др. Проект по внедрению системы «Кадры» в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю выполняет компания «Центр ВКМ», дистрибьютор ЭОС в Пермско
25.08.2009 Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора внедряет Cognitive Forms

Компания Cognitive Technologies приступила к внедрению системы массового ввода документов Cognitive Forms во ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Ожидается, что устанавливаемый программный комплекс позволит обрабатывать свыше 200 тыс. страниц в месяц. Деятельность ЦНИИЭ Роспотребнадзор
28.07.2009 Г.Онищенко запретил выезды российских детей за рубеж

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо
10.06.2009 ИМЦ «Экспертиза» Роспотребнадзора нуждается в техподдержке ПО

Информационно-методический центр «Экспертиза» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяви
26.05.2009 В РФ производятся лекарства, чувствительные к вирусу гриппа A (H1N1)

лекарства, чувствительные к высокопатогенному вирусу гриппа A (H1N1). Об этом сегодня сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо
26.05.2009 ТУ Роспотребнадзора по ЯНАО закупило лицензии СЭД «Дело»

В мае 2009 г. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу приобрело лицензии системы электронного документооборота (СЭД) «Дело
19.05.2009 Роспотребнадзор: заболевания гриппом A (H1N1) зарегистрированы в 40 странах мира

Калифорния/04/2009, известного также как А (H1N1), в 40 странах мира. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо
12.05.2009 Роспотребнадзор опубликовал меры по недопущению распространения гриппа A (H1N1)

A (H1N1), Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработан ряд мероприятий, предлагаемый руководителям управлений Роспотребн
06.03.2009 МТС обеспечит связью Управление Роспотребнадзора по Якутии

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о победе в открытом конкурсе на оказание услуг мобильной связи в 2009 г. для Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Саха (Якутия). МТС продолжает сотрудничество с Управлением Федеральной службы и п
19.02.2009 Роспотребнадзор и Роснано подпишут соглашение о сотрудничестве

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Российская корпорация нанотехнологий (Роснано) подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщает РБК. Целью соглашения является обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо

Публикаций - 408, упоминаний - 576

Роспотребнадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
МегаФон 10742 21
Ростелеком 10948 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Apple Inc 13156 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 11
Google LLC 12690 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Samsung Electronics 11065 9
Telegram Group 2940 9
X Corp - Twitter 2938 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Microsoft Corporation 25775 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 3
Softkey - Софткей 215 3
Системы документооборота 522 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Huawei 4677 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Почта России ПАО 2370 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Евросеть 1421 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Резонанс НПП 407 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Связной ГК 1401 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Visa International 1993 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Volkswagen Group - VW 308 2
О2О Холдинг 61 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Флибуста 34 2
Volkswagen Audi Group 232 2
PornHub 26 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Верный - торговая сеть 326 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Социальные гарантии 41 2
Белый Ветер 365 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
101Hotels.com 456 2
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 2
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ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
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Greenpeace - Гринпис 130 1
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WiMAX Forum 69 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
ICRP - International Commission on Radiological Protection - МКРЗ - Международная комиссия по радиологической защите 1 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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