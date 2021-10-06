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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роспотребнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 201, упоминаний - 287
Роспотребнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 12
|Мишустин Михаил 302 4
|Иванов Александр 71 3
|Дуров Павел 216 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
|Сулин Алексей 3 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Навальный Алексей 58 2
|Аленьков Вячеслав 8 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Горбатько Александр 90 2
|Старовойтов Александр 13 2
|Яровая Ирина 63 2
|Матвиенко Валентина 58 2
|Жаров Александр 165 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Собянин Сергей 211 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Чернышов Борис 4 2
|Андреева Елена 7 2
|Носков Константин 201 2
|Лугов Андрей 32 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Галушкин Олег 168 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Морошкин Александр 106 1
|Макаров Валентин 111 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Новиков Евгений 39 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Малофеев Константин 98 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Глазков Александр 57 1
|Галицкий Александр 82 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Натрусов Артем 121 1
|CNews Analytics 1988 8
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Counterpoint Research 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru