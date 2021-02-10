Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами

Роспотребнадзор заявил, что школьники больше не имеют права использовать для обучения личные мобильные телефоны. Об этом, сказали в ведомстве, говорится в новых санитарных правилах. Школьники теперь не могут смотреть на них обучающие видеоматериалы или искать информацию, пока находятся в школе.

Никаких смартфонов на уроках

Роспотребнадзор запретил российским школьникам использовать смартфоны в образовательных целях, то есть, в частности, для просмотра обучающих материалов во время занятий. Как пишет РИА «Новости», об этом запрете говорится в новых санитарных правилах к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей от 28 сентября 2020 г., вступивших в силу 1 января 2021 г. Они будут действовать до 1 января 2027 г.

Об изменениях, запрещающих ученикам российских школ пользоваться смартфонами для учебы, упомянула начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун. Она рассказал о них во время общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ограничения, которые вводит Роспотребнадзор, затрагивают исключительно смартфоны. Другими словами, школьники могут и дальше продолжать учиться, используя ноутбуки и планшетные компьютеры, хотя и к ним ведомство предъявляет внушительный список требований.

В чем провинились мобильники

По информации РИА «Новости», одним из первых на смартфоны ополчился директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он назвал смартфоны «самым неблагоприятным средством для учебы и поиска информации», объяснив это тем, что у них для этого слишком маленькие экраны, и что размер шрифта на них, как и расстояние от глаз учеников до их дисплеев при работе, не соответствует санитарным нормам.

В будущем власти могут полностью запретить смартфоны в школах

Владислав Кучма считает, что гаджет для учебы и поиска должен иметь экран с диагональю не менее 12 дюймов. Однако в этом случае под запрет должны попасть 11,6-дюймовые ультрабуки и целый ряд планшетных компьютеров, включая Apple iPad mini – у него экран лишь 7,9-дюймовый.

О необходимости запрета смартфонов в качестве средства обучения, как пишет «Российская газета», в конце января 2021 г. высказывалась и заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Нельзя, но можно

Новый запрет Роспотребнадзора не подразумевает, что ученики больше не имеют права приносить смартфоны с собой в школу. Такая возможность за ними сохранена – например, они могут свободно использовать их на территории учебного заведения для связи с родителями или общения.

Об этом заявила Ирина Брагина, добавив, что в новых санитарных правилах «речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. «И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску», – уточнила она.

Еще более жесткие требования

Владимир Кучма предложил установить минимально допустимую диагональ экрана для гаджетов, пригодных для обучения в школах, на уровне 12 дюймов, но на деле в новых санитарных правилах прописаны еще более жесткие условия. CNews писал, что минимальная диагональ электронного средства обучения (ЭСО) должна составлять не менее 39,6 см (15 дюймов) для монитора персонального компьютера и экрана ноутбука. Исходя из этого, под запретом оказались не только ультрабуки и нетбуки, но даже многие популярные модели обычных ноутбуков, включая 13-дюймовые Apple MacBook Pro и MacBook Air. Если школы захотят использовать в качестве ЭСО технику Apple, им придется закупать настольные iMac и 16-дюймовые MacBook Pro. Родителям, купившим своим детям небольшие ноутбуки для учебы, чтобы те не занимали много места в портфеле, тоже придется потратиться на более громоздкие 15,6-дюймовые лэптопы.

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Отдельно в санправилах описаны и планшеты – их экраны должны иметь диагональ, по меньшей мере, 26,6 см или около 10,5 дюйма.

Кто выступал за запрет смартфонов

Российские чиновники на протяжении нескольких лет пытаются полностью запретить смартфоны в школах. Например, по информации «Известий», в таком ключе еще в августе 2018 г. высказывалась Ольга Васильева, на тот момент министр просвещения России. 15 января 2020 г. она покинула пост в связи с уходом Правительства России в отставку.

В середине сентября 2018 г. уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что детям нужно сдавать свои мобильники прямо при входе в школу. Она добавила тогда, что решение об изъятии у учеников средств связи должна принимать администрация образовательных учреждений.

Зампред Правительства Татьяна Голикова мнение Васильевой и Кузнецовой тогда не поддержала. В конце сентября 2018 г. она заявила, что тотальный запрет на мобильники в школах вводить не нужно – нужно придумать, как сделать так, чтобы школьники не отвлекались на них. «Тема сложная, она не должна звучать как запретительная. Но нужно подумать, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался», – сказала тогда зампред Правительства.

О возможном запрете на использование мобильников в школах в начале июля 2019 г. заявляла и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В качестве главной причины запрета она назвала отсутствие условий хранения гаджетов на территории учебных заведений. «Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять его, а потом этот телефон исчезнет, директора школ не будут брать на себя такую ответственность», – отметила Матвиенко.

Малофункциональная альтернатива смартфонам

В июле 2019 г., как сообщал CNews, Борис Чернышов, занимавший на тот момент должность зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, предложил выдавать ученикам телефон, созданный специально для них. Он назвал эти аппараты «шкулфонами», и, по его задумке, они должны были содержать лишь минимум программ и возможностей, чтобы ничего не отвлекало детей от учебы.

Борис Чернышов не стал говорить о наличии в его «шкулфонах», за разработкой которых он обратился в госкорпорацию «Ростех», доступа в интернет. По прошествии полутора лет российских школьников на «шкулфоны» так и не перевели, а сами устройства все еще не были представлены общественности.