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Ultrabook Ультрабук Subnotebook Субноутбук тонкий и лёгкий ноутбук ультракомпактный ноутбук мининоутбук



20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, которым требуется легкий и тонкий ультрабук, обеспечивающий производительность, необход
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga

Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X12 Detachable на базе процессора Intel Core vPro 11 поколения Lenovo представила самый тонкий ноутбук ThinkPad в истории — ThinkPad X1 Titanium Yoga. Ноутбук покрыт титаном, имеет толщину чуть более 11 мм и оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с низким энергопотреблением и соотношением
17.09.2019 Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Чем ультрабук отличается от обычного ноутбука? Придя в магазин электроники или специализированную
27.05.2019 Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото

ами и аксессуарами в ноутбуках также предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. По заявлению производителя, ультрабуки Zenbook способны проработать полный день на одном заряде аккумулятора. Время автон
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей

т использования легких материалов и компактных комплектующих. Долгая работа без подзарядки. Хороший ультрабук должен работать не менее 6 часов в режиме проигрывания видео и около 8 часов при оф
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена

Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940. Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whisky Lake (core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации). Lenovo Yoga S940

17.04.2019 Honor теперь ультрабук

Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323х221х15,8 миллиметров. Ультрабук
12.04.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса

выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

ift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп у
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

Удивительно легкий, элегантный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировк
06.03.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса

выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук

Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешение
25.12.2018 Мощным ультрабуком быть легко!

В продажу поступает сверхлёгкий ультрабук Acer Swift 5 с экраном с диагональю 15 дюймов. Для создания лёгкого и прочного шасси Acer (с массой менее килограмма) использует в новике магниево-литиевый сплав. Материал не боится ц
10.08.2018 Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена

, но и повышенной прочностью, соответствующей военному стандарту надежности армии США MIL-STD-810G. Ультрабук ZenBook S весит 1 кг и заключен в цельнометаллический корпус толщиной всего 12,9 мм
21.05.2018 ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15

ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 покол
07.03.2018 Начались российские продажи ультрабука-трансформера Acer Nitro 5 Spin. Цена

лов сейчас должен быть «левым», а какой «правым» для пользователя и автоматически меняет их местами.Ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin уже доступен в магазинах сети DNS. Рекомендованная це
07.02.2018 Самые компактные ультрабуки 2017 года

т/с, но такой подход вынуждает пользоваться переходниками (и, кстати, носить их с собой, что лишает ультрабук той самой компактности). [pagebreak]Acer Aspire Swift SF713-51 Пожалуй, Acer Aspire
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M

ной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. По некоторым независимым оценкам, устройство может составить конкуренцию известным мировым брендам в сегменте ультрабуков. Аппарат работает под управлением Windows 10 и оснащен 13,3-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением 1920x1080 точек. Ноутбук поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 802.11 b
15.02.2017 Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR

Lenovo анонсировала выпуск трех мобильных рабочих станций — ThinkPad P51s, ThinkPad P51, ThinkPad P71. Как рассказали CNews в компании, ультрабуки серии ThinkPad предоставляют пользователям новый уровень производительности в мобильном исполнении и предназначены для самых требовательных покупателей, инженеров и дизайнеров, работ
06.12.2016 ASUS начинает российские продажи ультрабука ZenBook 3. Фото

еского полимера толщиной 0,3 мм или тепловая трубка из медного сплава толщиной стенки всего 0,1 мм. Ультрабук ASUS ZenBook 3 (UX390UA)Тачпад ASUS ZenBook 3 обладает большей площадью по сравнени
01.12.2016 Lenovo ставит на ультратонкие ноутбуки

На российском рынке ноутбуков появились ультратонкие модели Lenovo ideapad 710S и Lenovo ideapad 710S Plus. Экран обоих ноутбуков имеет диагональ в 13,3 дюйма и использует матрицу IPS с максимальным разрешением 3200 на 1800 точек. Вы
07.10.2016 В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13

печатления от использования ноутбука обеспечивает также новейший пользовательский интерфейс с настраиваемыми профилями и интеллектуальными функциями управления звуком и изображением, отметили в Acer. Ультратонкие ноутбуки Aspire S 13 от Acer Новинка доступна в двух цветах: обсидианово-черный и белый жемчуг. Элегантно обработанные (Diamond cut) грани палмреста и сенсорной панели придают диза
19.07.2016 Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310

Компания Asus представила Asus ZenBook UX310 — новый премиальный ультрабук серии ZenBook с диагональю экрана 13,3 дюйма. В аппаратную конфигурацию новинки вхо
18.07.2016 Самые компактные ультрабуки 2016 года. Выбор ZOOM

самые тонкие и легкие варианты и рассмотрел модели 2016 года с точки зрения мобильности.DELL XPS 13 Ультрабук Dell XPS 13 (см. наш обзор) входит практически во все топы «самых-самых» устройств,
05.04.2016 Выпущен самый тонкий ноутбук в мире

Самый тонкий в мире  Компания HP представила HP Spectre. Производитель утверждает, что это самый тонкий ноутбук в мире. При диагонали дисплея 13,3 дюйма его толщина составляет 10,4 мм, что на 2,7 мм меньше, чем толщина Apple MacBook, и на 4,8 мм меньше, чем толщина Dell XPS 13. Толщина Spe
25.03.2016 Новая версия ультрабука HP Spectre x360 приехала в Россию

доступности в России новой версии ноутбука HP Spectre x360. Как сообщили CNews в HP, новый стильный ультрабук-трансформер оснащен 13,3-дюймовым экраном, обзавелся более тонким корпусом и, помим
11.03.2016 Как менялись ультрабуки

турой – сегодня. Субноутбуки прожили около 10 лет (1996-2006) и сегодня благополучно забыты. Первый ультрабук (который на самом деле не назывался таковым) был выпущен 15 января 2008 года: это A
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года

икации без операционной системы, что поможет экономным покупателям, а также любителям Linux. И этот ультрабук не зря стал хитом продаж, хоть и на последнем месте: людям нравится то, что гаджет

11.01.2016 HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio

, Business Personal Systems EMEA, HP Inc. — Вот почему мы разработали HP EliteBook Folio — легкий и тонкий ноутбук для бизнеса, который сочетает премиальный дизайн, а также функции безопасности
07.10.2015 HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем

HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель сопоставляет с Apple Macbook Air. Оба компьютера оснащены 13,3-дюймовым дисплеем. Толщина HP Envy составляет 13 мм против 17 мм у MacBook Air,
07.10.2015 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года

м, есть и другие, хотя они и не столь многочисленны.HP EliteBook 840 G1 На пятое место мы поставили ультрабук от HP: несмотря на не самые высокие оценки, люди его охотно покупают. За что же так
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем

как и нижняя, полностью покрыты шлифованным алюминием, изготовленным на фрезерном CNC-станке. Сбоку ультрабук кажется темно-серым, но если посмотреть сверху, то цвет становится гораздо светлее,
03.06.2015 Ультрабук Lenovo ThinkPad Helix 2 доступен на российском рынке

можно использовать в режимах планшета, ноутбука или даже настольного ПК (при подключении монитора). Ультрабук соответствует стандартам надёжности министерства обороны США, что подтверждают резу
20.05.2015 Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию

ерхняя крышка с дисплеем, способная распахиваться на угол до 360 градусов – что позволяет применять ультрабук в четырёх различных режимах: ноутбука, планшета, демонстрационной стойки и стойки-ш
14.01.2015 Рабочие станции HP перенимают стилистику ультрабуков

Знаменитые рабочие станции HP в новом году станут тоньше и изящнее, поспорив в дизайне с ультрабуками. Первыми моделями HP с мощной начинкой и тонким профилем корпуса станут ZBook 14 и ZBook 15u. Ноутбуки созданы на базе пятого поколения процессоров Intel Core и несут на борту проф
13.10.2014 Тест ультрабука Lenovo Thinkpad X1 Carbon: верность традициям

е вещи добавляют шарма. По сравнению с Macbook Air 2013-го (что поделать, это по-прежнему эталонный ультрабук, сопоставление с ним неизбежно) Lenovo Thinkpad X1 Carbon немного толще и немного л
21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко

атьев, предложенный на тест образец имеет разрешение экрана 1600х900 на TN матрице. Несмотря на это ультрабук оказался очень интересным устройством, которое предлагает некоторые ноу-хау. А отсу
06.06.2014 Деловые люди: обзор бизнес-ультрабука Acer Travelmate Pro TMP645-MG

Так уже сложилось (не без помощи маркетинговых служб производителей), что ультрабук в нашем представлении — это сверхтонкий и сверхлегкий ноутбук, обязательно с тонюсе
25.04.2014 Новые ультрабуки Lifebook поражает разрешением экранов и заряжает смартфоны

абуке LIFEBOOK S904 экран использует сенсорную панель с технологией IGZO с разрешением 2560x1440, а ультрабук LIFEBOOK U904 укомплектован аналогичной панелью – но с разрешением 3200x1800. В нов
22.04.2014 Работа над ошибками по-китайски: тест ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2014

ратную начинку и превосходит прошлогоднюю версию по всем показателям от производительности до веса. Ультрабук получил процессоры Intel семейства Haswell, что, теоретически, должно исправить одн

Публикаций - 942, упоминаний - 1688

Ultrabook и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12011 365
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2485 214
Nvidia Corp 3372 200
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 188
Apple Inc 11801 186
Lenovo Group 2257 181
HP Inc. 5646 143
Samsung Electronics 10076 142
Microsoft Corporation 24292 138
Dell EMC 4993 124
Sony 6512 113
AMD - Advanced Micro Devices 4077 88
ДОК 816 78
Toshiba Corporation 2921 77
Zoom Int - Zoom Video Communications 1410 54
VAIO 334 53
Fujitsu 2034 43
Google LLC 11522 43
LG Electronics 3585 40
Dell Technologies - Dell Computer 2125 36
HP - Hewlett-Packard 3618 32
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HTC Corporation 1495 22
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 20
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Gigabyte Technology 360 16
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Rover - RoverComputers 414 13
X Corp - Twitter 2828 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 629 12
Sharp Corporation 1039 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
Белый Ветер 354 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 12
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Россети Ленэнерго 1700 9
Совкомбанк Совесть 270 9
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PCHome 32 5
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