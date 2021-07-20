XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, которым требуется легкий и тонкий ультрабук, обеспечивающий производительность, необходимую им для работы и игр. Xenia 14 удовлетворяет эту потребность с процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, дисплеем Full HD IPS с площадью экрана 92% от всей поверхности, до 10 часов автономной работы и многим другим.

Xenia 14, изготовленный из легкого магниевого сплава, представляет собой сверхпортативное устройство, которое пользователи могут легко взять с собой куда угодно. При весе всего 970 г ультрабук легко переносить в руках или в сумке, что подходит для деловых поездок или бега из конференц-зала в конференц-зал. Xenia 14 не только легкий, но и тонкий – всего 15 мм.

Оснащенный процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, Xenia 14 готов обеспечить безупречную производительность и развлечения. Xenia также поддерживает высокоскоростные твердотельные накопители XPG PCIe Gen4 и память XPG DDR4 3200 МГц и имеют дополнительный слот расширения.

Xenia 14 имеет широкий спектр портов ввода-вывода для беспроблемного подключения, включая несколько портов USB Type-C, один из которых оснащен Thunderbolt 4 для удобной зарядки и быстрой передачи данных. Также имеются порт USB 3.2 Gen2 Type-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и порт HDMI 2.0b. Более того, к XPG Xenia 14 можно подключать до трех внешних мониторов 4K через порты HDMI и USB-C.

Ультрабук XPG Xenia 14

Для превосходного визуального восприятия Xenia 14 оснащен дисплеем со сверхузкой 2-миллиметровой лицевой панелью с соотношением экрана к корпусу 92%. Идеальное распределение веса и конструкция шарниров также означают, что пользователи могут легко открыть ультрабук одной рукой.

Xenia 14 обеспечивает до 10 часов автономной работы, а прилагаемый адаптер переменного тока с выходной мощностью 65 Вт отличается компактностью и имеет цилиндрический штекер. В качестве альтернативы пользователи также могут зарядить свою батарею с помощью любого из двух портов USB Type-C (USB Type-C или Thunderbolt 4 Port).

XPG Xenia 14, оснащенный Intel Wi-Fi 6 AX201, позволяет пользователям наслаждаться новейшими возможностями подключения с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6 позволяет маршрутизаторам обмениваться данными с большим количеством устройств одновременно и отправлять данные на несколько устройств в одной трансляции с более широким диапазоном передачи. Bluetooth 5.1 предлагает новую функцию «пеленгации», которая позволяет XPG Xenia 14 определять физическое местоположение сигналов Bluetooth для повышения стабильности.

XPG Xenia 14 поддерживает Windows Hello и может выйти из спящего режима за считанные секунды благодаря распознаванию лиц с помощью ИК-камеры, расположенной над дисплеем. XPG Xenia 14 также поставляется с бесплатной месячной пробной версией Xbox Game Pass, которая дает пользователям доступ к более чем 200 играм.