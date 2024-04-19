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Intel Iris Graphics серия дискретных видеокарт



19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

ло затруднений. Шум во время всего тестирования был малозаметным. Сильного нагрева подставки мы тоже не отметили — система охлаждения справляется хорошо. В паре с процессором идет графический адаптер Intel Iris Xe Graphics, соответственно, серьезный гейминг на максимальных настройках компьютер не потянет, но девайс для корпоративного сегмента на это и не рассчитан. Однако после рабочего дня
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения

овлетворяет эту потребность с процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, дисплеем Full HD IPS с площадью экрана 92% от всей поверхности, до 10 часов ав
13.04.2021 Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены

14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня. Усовершенствованные Honor MagicBook отличаются комфортом вз
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем

амой Intel – это линейка Coffee Lake-S (девятое поколение), а также более современные Comet Lake-S. Intel Iris Xe в исполнении Colorful Не менее серьезные требования Intel предъявляет и к матер
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием

«Триумфальное» возвращение Дискретная видеокарта для ноутбуков Iris Xe Max, выпущенная компанией Intel в конце октября 2020 г., оказалась системой самого на
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото

роизводительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные устройства раздвигают границы возможного для ультрапортативных ноу
03.09.2020 Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena

одели, созданные в рамках новой платформы, оснащены процессорами Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe и соответствуют второй редакции спецификаций и ключевых показателей пользовател
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения

ущей силе развития индустрии мобильных решений. Новые процессоры Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe (кодовое название Tiger Lake) – лучшие процессоры Intel для тонких и легких ноу

Публикаций - 114, упоминаний - 158

Intel Iris Graphics и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12204 85
Nvidia Corp 3499 37
Apple Inc 12116 32
AMD - Advanced Micro Devices 4234 32
Lenovo Group 2295 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2553 19
HP Inc. 5689 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 16
Microsoft Corporation 24645 15
Samsung Electronics 10273 8
Dell EMC 5032 8
Huawei 3942 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 607 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 6
LG Electronics 3616 5
Xiaomi 1740 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 4
Bang&Olufsen - B&O 137 4
TÜV 58 3
ДОК 828 3
Цифра ГК 2433 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 267 3
Amazon Inc - Amazon.com 3003 2
X Corp - Twitter 2847 2
AMD Graphics Product Group - ATI 943 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 30 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Colorful 7 2
Fujitsu 2041 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 225 2
Canyon Technology Group 51 2
Purism 10 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1898 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 2
Merlion iRU - Деловой офис 305 2
TÜV Rheinland Group 136 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
UMA - United Music Agency 40 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Porsche Design GmbH 23 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Ducati 12 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4121 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 279 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14411 98
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20831 98
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9298 76
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3216 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12498 62
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 61
USB Type-C - USB-C - USB 3 1911 59
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 51
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