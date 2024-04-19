Intel Iris Graphics серия дискретных видеокарт
|19.04.2024
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Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал
ло затруднений. Шум во время всего тестирования был малозаметным. Сильного нагрева подставки мы тоже не отметили — система охлаждения справляется хорошо. В паре с процессором идет графический адаптер Intel Iris Xe Graphics, соответственно, серьезный гейминг на максимальных настройках компьютер не потянет, но девайс для корпоративного сегмента на это и не рассчитан. Однако после рабочего дня
|20.07.2021
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XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения
овлетворяет эту потребность с процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, дисплеем Full HD IPS с площадью экрана 92% от всей поверхности, до 10 часов ав
|13.04.2021
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Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены
14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня. Усовершенствованные Honor MagicBook отличаются комфортом вз
|27.01.2021
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Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем
амой Intel – это линейка Coffee Lake-S (девятое поколение), а также более современные Comet Lake-S. Intel Iris Xe в исполнении Colorful Не менее серьезные требования Intel предъявляет и к матер
|02.11.2020
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Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием
«Триумфальное» возвращение Дискретная видеокарта для ноутбуков Iris Xe Max, выпущенная компанией Intel в конце октября 2020 г., оказалась системой самого на
|23.10.2020
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Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото
роизводительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные устройства раздвигают границы возможного для ультрапортативных ноу
|03.09.2020
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Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena
одели, созданные в рамках новой платформы, оснащены процессорами Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe и соответствуют второй редакции спецификаций и ключевых показателей пользовател
|03.09.2020
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Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения
ущей силе развития индустрии мобильных решений. Новые процессоры Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe (кодовое название Tiger Lake) – лучшие процессоры Intel для тонких и легких ноу
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|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
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