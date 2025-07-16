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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178439
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Colorful


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники 1
24.10.2024 Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD 1
31.03.2023 Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить 1
04.01.2022 Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel 1
17.08.2021 Intel впервые за 20 лет выпускает топовые видеокарты. На что они способны 1
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 1
23.09.2013 Nvidia анонсировала Tegra Note — платформу для планшетов на базе Tegra 4 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Colorful и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3600 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 5
AMD - Advanced Micro Devices 4347 4
Gigabyte Technology 379 4
Intel Corporation 12356 3
Zotac 22 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 662 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 2
EVGA 13 2
Samsung Electronics 10414 2
Acer Group - Acer Inc 2589 1
Soyo Group 12 1
Xiaomi 1842 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 190 1
Toshiba Corporation 2938 1
HP Inc. 5724 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
Oysters 21 1
Galax 3 1
Gengsheng 1 1
Maxsun 2 1
Gunnir 1 1
Palit Microsystems 39 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 960 1
PUBG Corporation 44 1
PNY Technologies 36 1
Apple Inc 12330 1
Amazon Inc - Amazon.com 3068 1
PDD Holdings - Pinduoduo 2 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1521 1
Netac 4 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1218 1
eBay Inc 1625 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 464 1
Visa International 1957 1
JD.com - Jingdong Mall 90 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 843 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3955 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14706 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21350 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17482 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2575 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3355 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1354 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1057 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14114 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 566 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8150 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2536 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12469 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 422 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7472 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3929 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2041 1
USB Type-A - USB-A 557 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 316 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 222 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 969 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14035 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11534 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9636 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5341 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10168 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2325 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9948 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1592 1
Трассирование - Трассировка 72 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 574 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1521 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12528 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 3
Intel H Chipset 15 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 497 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 117 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 2
Intel B Chipset 3 2
Intel Arc - Intel Arc Graphics 19 2
Nvidia Tegra Note 4 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 526 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 149 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Google Android 14380 1
Apple iOS 8026 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Acer Predator 212 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 988 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 177 1
Statista 242 1
SmugMug 8 1
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 5 1
Intel Xe Max 1 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 1
Microsoft DirectX 716 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 673 1
Apple iPhone 14 134 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 107 1
Age of Kings 2 1
Nvidia TegraZone 11 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 4
Китай - Тайвань 4068 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
Индия - Bharat 5579 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1789 1
Европа 24448 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25059 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1635 1
Exodus 72 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49725 1
Импортозамещение - параллельный импорт 528 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5778 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1617 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2443 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 818 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3453 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
VideoCardz 34 2
AnandTech 73 1
Neowin 158 1
Tom’s Hardware 453 1
WCCFTech - Издание 68 1
Jon Peddie Research 42 1
TrendForce 119 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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