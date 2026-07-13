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TopDevice

TopDevice

Под брендом Topdevice на российском рынке представлены товары потребительской электроники для дома и офиса. Кроме детских планшетов в линейке бренда представлены универсальные планшеты, LED-телевизоры, телевизоры со смарт-оболочкой WildRed и автоаксессуары. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2026 Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV 1
16.07.2025 Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники 1
06.05.2024 Продажи роутеров, электронных книг и аксессуаров для авто выросли в преддверии дачного сезона 1
15.02.2023 Topdevice выпустил линейку доступных планшетов на базе Android 1
01.11.2011 TopDevice TDS-700: массивные колонки для глубоких басов 2
22.04.2011 TopDevice показала недорогую акустическую систему TDМ-300 2
12.04.2011 TopDevice обновила акустику 1
22.08.2007 Аудиотехника для «чайников» и знатоков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

TopDevice и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11014 3
Microlab 17 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 115 1
Echips - Ечипс Импорт 7 1
МегаФон 10656 1
Apple Inc 13094 1
LG Electronics 3727 1
Philips 2099 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 577 1
Sony 6725 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 333 1
Google LLC 12627 1
Haier Group 228 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 1
JVC Kenwood 421 1
Colorful 11 1
Klipsch Audio Technologies 20 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1273 1
Hyundai Motor Company 433 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1868 1
Dyson 156 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25356 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8461 3
Аксессуары 4258 3
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 364 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4168 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13541 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2229 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13012 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7509 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2902 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1166 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2025 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13424 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10065 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7899 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6255 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26598 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22463 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2354 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15380 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4394 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1569 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16934 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35897 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2700 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3190 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5354 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 378 1
Наушники - Headphones 4447 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 701 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3132 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6829 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 485 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4778 1
Nakamichi SoundSpace 6 1
Creative GigaWorks 7 1
Google Android 15181 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 639 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1276 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 20 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 44 1
Defender Blaze 1 1
Defender SPK 1 1
Фирсков Михаил 1 1
Борзилов Давид 77 1
Назарук Станислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165068 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19006 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 1
Южная Корея - Республика 7027 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2036 1
Россия - ПФО - Самарская область 1557 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2249 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1391 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1123 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21480 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53145 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3327 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1478 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 434 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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