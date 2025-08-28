Получите все материалы CNews по ключевому слову
Haier Evo TV
УПОМИНАНИЯ
|28.08.2025
|Launcher назвал ключевые драйверы развития Connected TV 1
|16.04.2024
|Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС 1
Haier Evo TV и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12066 1
|Haier Group 192 1
|Google Russia - Гугл Россия 187 1
|Yandex - Яндекс 8042 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 358 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
|Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 90 1
|Intel Evo 105 1
|Yandex - YaOS 39 1
|Google Android 14449 1
|Google Android TV 338 1
|Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 132 1
|Гуськов Антон 41 1
|Бурмистров Михаил 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380371, в очереди разбора - 737779.
Создано именных указателей - 181695.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.