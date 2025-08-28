Launcher назвал ключевые драйверы развития Connected TV

По оценке основателя компании Launcher Кирилла Воробьева, в 2025 г. российский рынок Connected TV переходит в фазу устойчивого роста. Развитие сегмента обусловлено сразу несколькими драйверами: высокой долей Smart TV в новых продажах, смещением внимания к интерфейсным форматам, развитием локальных ОС и запросом на предсказуемость размещений. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

Одним из главных драйверов стало устойчивое распространение подключаемых устройств. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2025 г. доля Smart TV превысила 90% в натуральном выражении и почти 97% в выручке. Такой уровень проникновения позволяет говорить о формировании технической базы для масштабного развития интерфейсных форматов и рекламных сценариев.

Одновременно меняется и структура рекламных запросов. В Launcher отметили, что все больше брендов включают в медиабрифы интерес к интерфейсным форматам — баннерам, подборкам, размещению на стартовом экране телевизора. Такие точки контакта рассматриваются как альтернатива или дополнение к видеорекламе, поскольку позволяют воздействовать на аудиторию в момент выбора, а не только во время просмотра.

«Один из главных драйверов роста CTV — это смещение фокуса в сторону управляемых пользовательских сценариев. Сегодня бренд может быть не только “внутри” контента, но и в начале маршрута — в интерфейсе, который пользователь видит первым. Это делает рекламу менее навязчивой, но более уместной», — сказал Кирилл Воробьев.

Дополнительный импульс сегменту придает развитие локальных операционных систем: PatchWall, EVO TV, VIDAA, а также российских решений — YaOS и «Салют ТВ». По мнению экспертов Launcher, разнообразие платформ стимулирует адаптацию рекламных инструментов под разные пользовательские среды, что в перспективе повышает вовлеченность.

Также одним из факторов становится рост запроса на прозрачность размещений. В условиях ограниченного доступа к ряду глобальных digital-платформ рекламодатели активнее ищут понятные по метрикам и технически стабильные каналы. В CTV это реализуется через высокую viewability, низкий уровень фрода и возможность настройки маршрута — от показа до действия.

«Если в 2022–2023 гг. CTV был новым экспериментальным направлением, то в 2025 г. он стал предсказуемым инструментом. Основные драйверы — это зрелость устройств, изменение пользовательского поведения и развитие интерфейсной логики», — отметил Воробьев.