Эскалация торговой войны. Гигантский американский чипмейкер сворачивает продажи микросхем в КНР. Виноват сам Китай

Micron, один из крупнейших в мире производителей микросхем памяти, намерен ограничить продажи своей продукции в Китае. В частности, он больше не будет поставлять китайским ЦОДам серверные чипы памяти. Причина – в санкциях самого Китая, а они – часть длящейся с 2018 г. торговой войны между США и Китаем. Micron – американская компания.

Самозапрет на американскую память

Компания Micron, американский производитель чипов памяти, планирует прекратить поставки микросхем серверного уровня китайским центрам обработки данных, пишет Reuters. Причина – ограничения, которые власти КНР ввели почти три года назад, из-за чего продажи Micron в Китае сильно просели.

В 2023 г. Пекин ввел лимиты на поставку американских микросхем памяти для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) Китая. Делалось это в рамках идущей с 2018 г. торговой войны между США и Китаем

Не сумев за два года оправиться восстановить объемы поставок, Micron решила полностью свернуть поставки своей серверной памяти в Поднебесную. Инициатива исходит непосредственно от руководства компании, а не от властей США. Как скоро Micron реализует задуманное, и оставит ли она себе лазейку для возвращения, Reuters не сообщает. В официальном заявлении компании сказано, что, сворачивая продажи серверной памяти в КНР, она всего лишь подчиняется решениям властей Китая.

Одним ничего, другим – все

Отказ Micron поставлять в Китай чипы серверной памяти, как оказалось, вовсе не означает полный уход компании с китайского рынка. В этой стране у нее слишком много клиентов, и многие из них слишком крупные, чтобы просто так отказываться от них.

Фото: Henry & Co. / Unsplash Китай сам лишил себя американской серверной памяти

Один из таких клиентов – известная на весь мир компания Lenovo. Выкупив в 2004 г. компьютерный бизнес у американской IBM, ныне она является крупнейшим в мире поставщиком компьютеров и ноутбуков. CNews писал, что в 2025 г. она с легкостью обставила по объемам продаж компании Dell, Apple и HP.

Однако Lenovo все же пострадает от решения Micron, ведь в ее ассортименте есть еще и серверы. Этот бизнес она купила в 2014 г. все у той же IBM.

Деньги важнее принципов

По информации Reuters, Китай для Micron – очень важный и крупный рынок сбыта продукции. По итогам фискального 2024 г. на эту страну пришлось около 12% ее выручки или в пределах $3,4 млрд.

Разумеется, эта сумма состоит их продаж всех типов памяти, которую производит Micron, не только серверной. И терять эти деньги компания явно не намерена – Reuters пишет, что свои микросхемы она, как и прежде, будет отгружать, по меньшей мере, китайским производителям смартфонов и автомобилей.

Никто не против, все за

Судя по всему, единственный, кто пострадает от прекращения продаж серверной памяти в КНР – это сама Micron. На мировом рынке памяти очень много игроков, в том числе и крупные в лице корейских Samsung и SK Hynix, которые будут несказанно рада занять высвободившуюся нишу. Они никаких обещаний по уходу из КНР не давали, да и антиамериканские санкции на них не распространяются.

Не меньше радости будет и у гигантских китайских производителей памяти – CXMT и YMTC. Они тоже получат возможность переманить бывших китайских клиентов Micron.

Но надо подчеркнуть, что Micron могла давно готовиться к сворачиванию продаж серверной памяти в Поднебесной. Ее команда в Китае, отвечающая за это направление, состоит всего лишь примерно из 300 человек, и это при том, что общемировой ее штат насчитывает более 53 тыс. сотрудников.

Какова дальнейшая судьба этих 300 человек, Micron на момент выхода материала не раскрывала. Сохраняется вероятность того, что их переведут в другие отделы.