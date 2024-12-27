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CXMT ChangXin Memory Technologies



27.12.2024 Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix 1
11.12.2024 Мир перевернулся. Цены на оперативную память стремительно падают. Во всем виноват Китай 1
03.12.2024 США ввели против Китая санкции, мешающие производить чипы и развивать ИИ. Они изобилуют лазейками и опасны для американского бизнеса 1
07.11.2024 Huawei переманивает сотрудников крупнейшего в мире производителя микросхем, предлагая беспрецедентные зарплаты. Так он борется с санкциями США 1
11.09.2024 Арестованы корейцы, вывезшие в Китай технологии производства памяти Samsung ценой $3 млрд 1
17.01.2024 Мир на грани грандиозной войны производителей чипов из-за агрессивного Китая. Не за горами громкие банкротства 1
18.12.2023 Уволенные работники Samsung стали миллионерами, втихую снабжая Китай сверхсекретными технологиями производства памяти 1
08.09.2023 Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки 1
31.08.2023 В Китае создается замена сверхбыстрой памяти HBM, которую использует в передовых ускорителях Nvidia 1
07.08.2023 Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

CXMT и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 4
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 4
Huawei 3933 3
Intel Corporation 12197 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
Nvidia Corp 3487 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 2
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 43 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Google LLC 11775 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
Biren Technology 7 1
China Wafer Technology 3 1
Apple Inc 12100 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Xiaomi 1732 1
OpenAI 217 1
Transsion Holdings 62 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 65 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 891 3
DDR - Double data rate 2730 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
NAND flash memory - флеш-память 626 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 308 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 76 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 4 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
FreePik 980 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
OpenAI ChatGPT 339 1
Statista 229 1
Liu Mark - Лью Марк 11 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 58 1
Jospeh Biden - Байден Джозеф 10 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 9
Южная Корея - Республика 6646 7
Китай - Тайвань 3984 5
Нидерланды 3517 4
Азия - Азиатский регион 5528 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Япония 13282 1
Израиль 2730 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая 16 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Tom’s Hardware 393 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
South China Morning Post 56 2
SCMP - South China Morning Post 18 2
Bloomberg 1286 2
The Register - The Register Hardware 1551 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
TrendForce 113 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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