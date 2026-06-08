Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество

Китай давит и демпингует

Китайские производители полупроводников из карбида кремния (SiC) оказывают мощное ценовое давление на своих конкурентов из США. Согласно данным TrendForce, производственные затраты представителей КНР сегодня намного ниже, что позволяет им продавать продукцию по более доступным ценам. Некоторым из американских компаний, например, Onsemi, в связи с этим приходится идти на непопулярные меры ради сокращения расходов, а также рассчитывать на господдержку.

По информации Центрального агентства новостей Тайваня (CNA), затраты западных компаний на производство одной полупроводниковой пластины с использованием SiC в среднем составляют около $1,2 тыс., тогда как ведущим компаниям из КНР она обходится уже в $400. Благодаря этому китайцы имеют возможность демпинговать.

Добиться кратного снижения затрат китайским компаниям, таким как SICC и TanKeBlue, позволили масштабная модернизация производства и расширение мощностей. Также немалую роль сыграли государственные субсидии КНР и наличие доступа к дешевой электроэнергии.

Сокращения в Onsemi

Конкуренция со стороны китайских игроков вынудила Onsemi, заметного участника рынка полупроводников, пойти на сокращение штата сотрудников. Чешское издание e15 утверждает, что Onsemi уволит до 300 человек, занятых на предприятиях компании в Рожнове-под-Радгоштем (Чехия). Мера затронет преимущественно работников, задействованных на линиях, выпускающих продукцию на основе SiC.

При этом среди поставленных компанией целей – выход в лидеры рынка SiC, а площадкам в Рожнове-под-Радгоштем отведена роль одного из основных производственных хабов компании, который это лидерство должен обеспечить. В то же время в Onsemi считают содержание собственного производства SiC-пластин в нынешних обстоятельства экономически целесообразным. Новая стратегия компании предполагает переход на их закупку материалов у сторонних игроков. Основная доля добавленной стоимости при таком подходе будет формироваться на этапе выпуска конечной продукции – то есть электронных комплектующих.

Другое чешское издание iROZHLAS констатирует ухудшение показателей местного подразделения Onsemi на протяжении последних двух лет. Продажи продукции и услуг компании здесь сократились до 6,72 млрд чешских крон в 2024 (около $319,1 млн) с 7,1 млрд ($337,1 млн) по итогам 2023 г. Спад продаж частично связывают со снижением спроса на продукцию компании.

Расширение не отменяется

Несмотря на определенные проблемы финансового характера Onsemi не отказывается от планов по расширению производства на территории Чехии. Как сообщает e15, руководство компании ведет непростые переговоры с властями этого европейского государства. Обсуждаются возможность выделения компании субсидий на общую сумму до 11 млрд чешских крон (примерно $518,8 млн).

В случае успеха, это будет уже второй раунд поддержки инициатив Onsemi в Европе. В ноябре 2025 г. Еврокомиссия одобрила план, согласно которому американская компания должна была получить около 40 млрд чешских крон (около $1,9 млрд) на расширение производственных мощностей в Рожнове-под-Радгоштем. Строительство новой площадки в этом населенном пункте было анонсировано в июне 2024 г., а ее запуск планировалось совершить до начала 2027 г.

Будущее за китайскими компаниями

Эксперты считают, что рыночные позиции компаний из КНР, задействованных в цепочках поставок продукции на основе карбида кремния, в дальнейшем продолжат укрепляться.

Тем не менее, согласно данным TrendForce, по итогам 2025 г. лидерство в производстве полупроводниковых подложек SiC (n-тип) по-прежнему принадлежит американской компании Wolfspeed, на долю которой приходится 27,6% рынка в деньгах. Впрочем, уже ранее упомянутые SICC и TanKeBlue уже наступают ей на пятки с показателями в 21,5% и 20,1% соответственно. Еще один заметный американский игрок в этом сегменте – Coherent (14,4%).

Следует иметь в виду то, что бизнес SICC-TanKeBlue и Wolfspeed-Onsemi устроен по-разному. Последние две являются компаниями полного цикла, выпускающими и полупроводниковые материалы, и готовую продукцию на их основе (силовая и радиоэлектроника), тогда как китайцы в основном специализируются на материалах.

Китайские компании полупроводниковой отрасли поддавливают своих конкурентов сразу по нескольким направлениям. Так, в феврале 2026 г. CNews писал о том, что Changxin Memory Technologies вдвое снизила цены на производство потребительской оперативной памяти DDR4, пока Samsung и SK Hynix сосредочились на памяти HBM4 для ИИ и дата-центров.

В свою очередь в 2023 г. увеличить долю на китайском рынке небезуспешно пыталась американская Texas Instruments. В результате летом 2025 г. компания объявила о том, что цены для клиентов из КНР вырастут на 10-30%.

