Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом

Американский разработчик процессоров Qualcomm, вероятно, сотрудничает с китайским производителем памяти CXMT. В паре они работают над созданием новой DRAM-памяти специально для смартфонов, которая сейчас в дефиците из-за нейросетей. И это при том факте, что между США и Китаем восемь лет не утихает торговая война. Qualcomm раньше не разрабатывала чипы памяти – она концентрировалась на сотовых модемах и мобильных процессорах.

Борьба с дефицитом

Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков мобильных процессоров в мире, стала партнером китайского вендора микросхем памяти Changxin Memory Technologies (CXMT), пишет портал WCCFTech. Вдвоем они работают над новыми чипами оперативной памяти специально для смартфонов, несмотря на очень натянутые отношения между США и Китаем на фоне торговой войны, которая длится восемь лет и постоянно эскалируется.

К моменту выхода материала стороны не подтверждали, что сотрудничают, но и не отрицали этого. По информации портала Gizmochina, цель партнерства – побороть дефицит микросхем памяти для смартфонов, вызванный бурным развитием искусственного интеллекта.

Поскольку значительная часть производственных мощностей DRAM в настоящее время используется для высокоскоростной памяти, производители уделяют меньше внимания памяти, ориентированной на мобильные устройства, что создает дефицит в отрасли. Этот дисбаланс по-разному влияет на разные сегменты рынка. Особенно сильно это бьет по бюджетным телефонам, которые стремительно дорожают.

США и Китай вместе ищут решение глобальной проблемы дефицита RAM

Для Qualcomm смартфоны – это основной рынок сбыта своей продукции. Значительная часть современных Android-смартфонов, а также компьютеров работают на ее процессорах. В сфере ПК ее CPU пока не так востребованы, хотя у нее довольно много моделей для них, в том числе и для бюджетных устройств.

Проблема есть

Дефицит памяти означает сокращение выпуска смартфонов, и Qualcomm уже отреагировала на это путем уменьшения объема выпускаемых процессоров. Не располагая собственными фабриками, она отозвала часть заказов на производство CPU по топологии 4 нм, которые сейчас применяются в смартфонах среднего ценового сегмента.

Как пишет Gizmochina, аналогичный шаг предприняла и тайваньская компания MediaTek – основной конкурент Qualcomm на рынке мобильных процессоров. По имеющимся данным, это означает сокращение производства на десятки миллионов чипов.

Скрестить пальцы

На фоне всего происходящего сотрудничество Qualcomm с CXMT может быть хорошей идеей, считают отраслевые эксперты. У Qualcomm есть немалый опыт в разработке полупроводников, CXMT так и вовсе строит весь свой бизнес вокруг разработки именно чипов памяти.

Плюс ко всему, CXMT располагает собственными фабриками по выпуску микросхем памяти. Как пишет Gizmochina, работая напрямую с этой компанией, Qualcomm может получить больший контроль над поставками оперативной памяти для смартфонов и, возможно, стабилизировать затраты для своих партнеров.

География, а не геополитика

Потенциальное партнерство между Qualcomm и CXMT также имеет вполне конкретный географический аспект. Китай хоть и утратил статус первой в мире страны по численности населения, уступив первое место Индии, но по-прежнему является крупнейшим на планете рынком смартфонов.

Многие из крупных клиентов Qualcomm расположены именно в этой стране. Действительно, чипы Qualcomm очень часто можно встретить в смартфонах очень известных в мире в общем и в России в частности китайских брендов.

Например, в смартфоне Xiaomi 17 Pro Max, который не стоит путать с Apple iPhone 17 Pro Max, установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 разработки Qualcomm. И этот же чип используется в OnePlus 15.

Как итог, специализированная DRAM, разработанная совместно с CXMT специально для смартфонов, может в первую очередь обслуживать эту экосистему. Это поможет китайским производителям более эффективно преодолевать существующие ограничения, связанные с дефицитом микросхем.