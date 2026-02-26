Докатились. Любимый россиянами производитель ПК возобновил выпуск материнских плат под древние процессоры AMD

MSI, известная в России своими ПК, ноутбуками и комплектующими, выпустила несколько новых материнских плат под сокет AM4, который AMD представила 10 лет назад. Он морально устарел, так как в 2022 г. вышел современный АМ5. Причина такого внезапного шага – в ограничениях АМ5. Этот сокет не поддерживает память DDR4, которая сейчас вновь популярна из-за дефицитности и дороговизны DDR5.

Старые технологии дешевле новых

Компания MSI, производитель ноутбуков, ПК и комплектующих, выпустила материнские платы под сокет AMD AM4, пишет портал Guru3D. Этот сокет очень старый – он вышел 10 лет назад, в 2016 г. когда в мире не существовало ни одного процессора Ryzen или Epyc – они появились годом позже.

MSI – очень крупный тайваньский вендор компьютеров и очень популярный в России. Как сообщал CNews, на российском рынке ноутбуков он стабильно входит в топ-3 как по выручке, так и по количеству проданных устройств.

Официальных объяснений своего решения MSI не приводит. Однако ошибиться в выборе сокета для установки на новые материнские платы столь крупная компания едва ли могла. Вероятно, здесь все дело в особенностях сокета АМ5, который пришел на смену в 2022 г. – он не поддерживает оперативную память DDR4 и работает только с современной DDR5. Сокет АМ4, напротив, поддерживает DDR4 - память, которая не только не исчезла с рынка, но которая набирает популярность, несмотря на наличие более современной DDR5.

MSI Новинки MSI хоть и бюджетные, но располагают всеми необходимыми интерфейсами

В мире сейчас острый дефицит ОЗУ DDR5 из-за нейросетей, которым нужно все больше «железа». К тому же DDR5 резко подорожала по той же причине, в результате его и пользователи, и производители компьютеров решили вернуться на DDR4, которой в 2026 г. исполняется 12 лет.

Новая материнка – старый чипсет

В общей сложности MSI выпустила пока только две новые материнские платы на сокете АМ4, и обе в форм-факторе micro-ATX. Это означает, что их можно уместить в относительно компактном корпусе, однако совсем крошечную сборку на них, в отличие от плат mini-ITX, построить все же не удастся.

Новинки носят названия B550M-B Pro и B550M-A Pro. В наименовании отражена модель чипсета, на базе которой они построены – это AMD B550, который вышел в далеком 2020 г.

Модель B550M-B Pro – старшая в этой серии, но даже она вмещает всего две планки оперативной памяти, хотя во многие micro-ATX запросто вмещаются четыре слота. Плата поддерживает ОЗУ DDR4-4600, в нее можно интегрировать два современных SSD формата М.2 – один слот поддерживает PCIe 4.0 x4, другой же ограничивается PCIe 3.0 x4).

Память DDR4 стоит сравнительно недорого. Пока что

Плата позиционируется как подходящая под игровые сборки. Это проявляется, в отчасти, в наличии усиленного слота PCI-E 4.0 x16, в который можно установить массивные видеокарты. Есть дополнительный слот расширения PCI-E x1, гигабитный Ethernet, 5-вольтовый коннектор для ARGB-подсветки и четыре SATA-разъема под винчестеры, оптические приводы и SSD старого формата.

Модель B550M-A Pro во многом уступает старшей B550M-B Pro. У нее всего один слот под SSD M.2, нет PCI-E x1 и ARGB-коннектора, но при этом те же два слота DDR4-4600 и четыре разъема SATA.

Экономия очевидна

Оперативная память DDR4, как показывает практика, пока вполне пригодна для современных видеоигр, которым по-прежнему важны в первую очередь CPU, видеокарта и объем ОЗУ, а не ее стандарт. Это означает, что сборка ПК именно на DDR4 в эпоху нынешних цен на память может существенно снизить нагрузку на кошелек.

Цены на DDR5 для многих уже неподъемные

Для примера, в российском ритейлере «Ситилинк» цены на одну планку памяти DDR4 на 16 ГБ к моменту выхода материала начинались от 10 тыс. руб., тогда как DDR5 такого же объема стоила минимум 17 тыс. руб., и это с учетом скидок.

Новые материнские платы MSI стоят сравнительно недорого. За B550M-B Pro компания просит $78 или около 6000 руб. по курсу ЦБ на 26 февраля 2026 г., а B550M-A Pro оценивается в $67 или примерно 5100 руб.

Добавим также, что китайские производители памяти решили устроить масштабный демпинг. Как сообщал CNews, в феврале 2026 г. компания CXMT вдвое снизила контрактные цены на производство памяти DDR4, что в итоге может привести к падению цен на готовые планки.