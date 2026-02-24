Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы

Китайская Changxin Memory Technologies вдвое снизила цены на производство потребительской оперативной памяти DDR4, пока Samsung и SK Hynix сосредочились на памяти HBM4 для ИИ и дата-центров. DDR4 хоть и морально устарела, но очень востребована на мировом рынке ввиду дефицита и дороговизны более современной DDR5.

Китай ударил исподтишка

Китайский контрактный производитель микросхем Changxin Memory Technologies (CXMT) без предупреждения снизила цены на производство чипов оперативной памяти DDR4 вдвое, пишет издание The Korea Herald. Сделала она это, пока ее основные конкуренты в лице американской Micron и особенно корейских Samsung и SK Hynix заняты исключительно снабжением индустрии искусственного интеллекта современной памятью DDR5 и HBM4.

The Korea Herald называет CXMT «ведущим китайским производителем DRAM-памяти» (China’s top DRAM manufacturer).

Важно подчеркнуть, что DDR4 – не самый передовой стандарт оперативной памяти. Он появился в 2014 г., а 2020 г. ему на смену пришел лучший почти во всем DDR5. Но из-за нейросетей чипы DDR5 стали непомерно дорогими, и в итоге многие производители техники стали переключаться обратно на чипы DDR4, которые, впрочем, тоже стремительно дорожают. К слову, в августе 2025 г., до мирового бума нейросетей, CNews писал о подготовке производителей к полному отказу от выпуска модулей DDR4.

У Китая свой путь

На фоне всех негативных событий вокруг оперативной памяти руководство CXMT приняло решение предлагать чипы DDR4 примерно за половину рыночной цены. На фоне роста цен на DDR5 CXMT может агрессивно продвигать устаревшие продукты для мобильных устройств и ПК в стремлении увеличить свою долю рынка.

Pascal Bernardon / Unsplash Китай устроил масштабный демпинг на рынке чипов ОЗУ

К тому же, несмотря на то, что с момента выпуска первых планок ОЗУ DDR5 прошло почти шесть лет, память DDR4 по-прежнему используется в широком спектре устройств. Как и много лет назад, ее можно встретить не только в компьютерах и ноутбуках, но также в смартфонах, планшетных компьютерах и в современных телевизорах.

CXMT сделала свой ход в весьма удачный момент. По данным портала DRAMeXchange, к концу января 2026 г. средняя фиксированная контрактная цена на чипа DDR4 8 ГБ для ПК составляла $11,5, а это на 23,7% больше, чем в декабре 2025 г., когда он стоил $9,3.

Для сравнения, в январе 2025 г. тот же модуль стоил $1,35. Другими словами, всего за год он подорожал в более чем в 10 раз.

Деньги важнее политики

На этом фоне дешевые китайские чипы становятся все более привлекательными, притом настолько, что торговые войны и пошлины Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) перестают пугать американских производителей техники. Это наиболее отчетливо видно на примере компаний HP и Dell.

По объемам продаж HP и Dell входят в мировой топ-5 производителей ПК по версии исследовательской компании IDC. HP занимает вторую строчку с долей 20,1%, Dell на третьем месте с 15,3% (III квартал 2025 г.).

HP, и Dell все активнее присматриваются к китайским чипам оперативной памяти. Они всерьез задумываются об использовании их в своих компьютерах, ноутбуках и серверах, потому что они дешевле.

Тайваньские компании Asus и Acer из топ-10 компьютерных вендоров в мире тоже стремятся к сотрудничеству с китайскими партнерами. Появляются признаки того, что агрессивная ценовая политика CXMT приводит к росту спроса.

«Китайские компании проводят стратегию, основанную на объемах производства, начиная с памяти общего назначения, опираясь на государственные субсидии и внутренний спрос со стороны серверов для ИИ и разработанных на местном уровне графических процессоров, – сообщил The Korea Herald источник в ПК-отрасли, пожелавший остаться анонимным. – По мере того, как корейские компании концентрируются на HBM4, в их доминировании на традиционном рынке начинают появляться явные трещины».

Цель – корейские компании

Китайские производители микросхем хоть и демпингуют на рынке потребительской памяти, но не забывают конкурировать с корейскими вендорами и в других сегментах. Например, CXMT хочет перепрофилировать примерно 20% своего завода в Шанхае, а это около 60 тыс. кремниевых пластин в месяц, под выпуск чипов HBM3.

По данным The Korea Herald, производственная мощность шанхайского завода CXMT в два-три раза превышает мощность основной фабрики компании в Хэфэе. Завершение монтажа всего необходимого оборудования ожидается во второй половине 2026 г., а серийное производство запланировано на 2027 г. И даже если чипы HBM3 и HBM3E уступают HBM4 по производительности, они по-прежнему широко используются в центрах обработки данных для искусственного интеллекта, что почти гарантирует CXMT спрос на них.

Не оперативкой единой

Китай теснит конкурентов не только в сегменте оперативной памяти. В стране с 2016 г. существует и очень стремительно развивается компания Yangtze Memory Technologies (YMTC), которая всего за несколько лет, несмотря на колоссальное давление со стороны американских властей, сумела стать одним из крупнейших в мире разработчиков и производителей флеш-памяти.

YMTC, как и CXMT, располагает собственными производственными мощностями, и, как и она, набирает обороты в секторе флэш-памяти NAND, используя преимущества конкурентоспособных цен. В 2025 г. компания впервые заняла 10-процентную долю мирового рынка флеш-памяти, и эксперты The Korea Herald полагают, что она продолжит укреплять свои позиции.

В настоящее время компания YMTC строит третий завод по производству микросхем – его запуск запланирован на 2027 г. Половина производственных мощностей предприятия будет отведена под производство DRAM. Первоначально основное внимание будет уделено традиционным модулям оперативной памяти, с возможностью расширения производства на HBM в партнерстве с местными сборочными предприятиями.