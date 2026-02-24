Разделы

24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
13.10.2025 Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере 1
10.04.2025 Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые 1
29.11.2024 Создан крошечный накопитель, способный хранить гигантские объемы информации миллионы лет. SSD и флешкам такое и не снилось 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
11.02.2016 Китайский термоядерный реактор поставил рекорд 1
15.05.2013 Создан действующий прототип квантовой памяти 1
26.11.2007 В Китае ожидается сезон полных солнечных затмений 1
06.07.2007 В "Токамак" на юге Франции вложит средства Россия 1
16.01.2007 Термоядерное "Cолнце" взойдет на Дальнем Востоке? 1
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор 1
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор 1
17.03.2005 Китайский нанокабель оказался в 250 раз тоньше человеческого волоса 2
17.03.2005 Китайский нанокабель оказался в 250 раз тоньше человеческого волоса 2
08.12.2003 За 10 месяцев 2003 год экспорт китайского ПО увеличился в 2 раза 1
28.12.2000 Центр разработок ПО в китайском г. Хэфэй пригласил иностранных инвесторов 1

Yandex - Яндекс 8642 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 2
New Diamond Technology - НДТ - Нью Даймонд Технолоджи 5 1
SiPearl 1 1
Восход ФГБУ НИИ 689 1
AMD - Advanced Micro Devices 4504 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1608 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
Hygon 5 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Nvidia Corp 3789 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 50 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 74 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 20 1
QuantumCTek 6 1
China Telecom Quantum Group 2 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 95 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 15 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 41 4
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 629 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1483 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3535 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1750 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4396 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 574 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1219 2
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 52 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 2
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 137 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 1
DDR - Double data rate 2957 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10379 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 588 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4175 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2458 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1519 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 429 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1847 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4254 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 522 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 269 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 1
EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak 3 3
FreePik 1533 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 1
Intel x86 - архитектура процессора 1997 1
El Capitan - Суперкомпьютер 17 1
Sunway TaihuLight 19 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
ARM Neoverse 7 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
QuantumCTek - Xiaohong 5 1
Bell Gordon - Белл Гордон 10 2
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 2
Колядин Александр 2 1
Колядин Роман 1 1
Хихинашвили Николай 1 1
Хихинашвили Теймураз 1 1
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 1
Потанин Владимир 82 1
Саркисов Руслан 13 1
Songtao Wu - Сунтао У 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 8
Россия - РФ - Российская федерация 158807 7
Китай - Аньхой 16 4
Франция - Французская Республика 8013 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 3
Франция - Кадараш 22 3
Европа 24698 2
Япония 13576 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 1
Индия - Bharat 5737 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
США - Калифорния 4783 1
Нидерланды 3649 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 60 1
Китай - Шанхай 812 1
Китай - Пекин - Beijing 1058 1
США - Иллинойс 337 1
Китай - Чунцин 23 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 27 1
Китай - Северо-Западный Китай 25 1
США - Теннесси 123 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Франция - Марсель 56 1
Китай - Восточный 20 1
Китай - Сычуань - Чэнду 39 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4345 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 2
Физика - Physics - область естествознания 2841 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 2
Энергетика - Energy - Energetically 5542 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4400 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1009 2
Материаловедение - Materials Science 193 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2077 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Физика - Кварк - Quark 42 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 5
The Register - The Register Hardware 1730 2
South China Morning Post 81 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
Ведомости 1307 1
Korea Herald 45 1
MIT Technology Review 65 1
SCMP - South China Morning Post 32 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 250 7
РАН - Российская академия наук 2040 4
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 2
CAS CASHIPS - The Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences - Институт физики плазмы Китайской академии наук 3 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1118 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 141 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Turing Award - Премия Тьюринга 13 2
