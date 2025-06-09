Получите все материалы CNews по ключевому слову
Китай Цзянсу Сучжоу
УПОМИНАНИЯ
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3250 2
|Гурко Александр 136 2
|Мартынов Владислав 113 2
|Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
|Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
|Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
|Brende Borge - Бренде Берге 3 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Комиссаров Алексей 21 1
|Заикин Алексей 1 1
|Макаров Валентин 232 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Соколов Максим 27 1
|Корольков Александр 3 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Комаров Игорь 8 1
|Меламед Леонид 150 1
|Козлов Евгений 34 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Тюлин Андрей 6 1
|Козлов Павел 21 1
|Ващенко Эдуард 6 1
|Исаков Роман 4 1
|Шенкман Григорий 1 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Милославский Алек 4 1
|Борисенков Артем 1 1
|Лосюков Александр 4 1
|Jiabao Wen - Цзябао Вэнь 12 1
|Guo Karen - Гуо Карен 2 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Ruiz Hector - Руиз Гектор 47 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 56 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|TrendForce 116 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3311 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.