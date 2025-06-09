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Китай Цзянсу Сучжоу

Китай - Цзянсу - Сучжоу

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей 1
05.09.2023 Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
23.12.2015 НП «ГЛОНАСС» приступает к реализации новой стратегии развития 1
21.07.2015 Сделано в России: из чего собраны смартфоны отечественных брендов 1
18.11.2014 Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО 1
27.05.2009 Экспансия: 2 тыс. китайцев будут программировать по-русски 1
29.10.2008 Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области нанотеха 1
04.07.2008 Делегация "Роснанотех" посетила технопарк в городе Сучжоу 1
11.04.2008 В Китае открываются новые заводы по производству деталей для авиадвигателей 1
14.12.2007 SAFRAN поставит новые системы шасси самолетам A350XWB 1
26.11.2007 В Китае ожидается сезон полных солнечных затмений 1
01.07.2005 Philips будет делать мониторы только для себя 1
20.05.2004 AMD возлагает на Китай большие надежды 1
19.04.2004 AMD откроет в Китае второе предприятие 1
28.05.2003 Шанхайцы назвали важнейшие научно-технические достижения, изменившие быт 1
28.05.2003 Шанхайцы назвали важнейшие научно-технические достижения, изменившие быт 1
28.04.2003 Palm готовится ко вторжению на китайский рынок 1
19.03.2003 Китай будет со своими жесткими дисками 1
12.03.2003 Gigabyte опровергает: GigaCube не является новым брендом компании 1
24.12.2002 Samsung переносит производство в Китай и заключает контракт с Dell 1
27.09.2002 Abit переносит производство в Китай 1
19.08.2002 Samsung будет производить ноутбуки в Китае 1
22.11.2001 Nokia открыла в Китае совместное предприятие по производству оборудования 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10386 6
Dell EMC 5053 3
Apple Inc 12285 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
МегаФон 9318 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
Yota Devices - YD 101 2
ГЛОНАСС АО 205 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
AMD - Advanced Micro Devices 4321 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 189 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 323 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 2
SAP SE 5336 1
Intel Corporation 12322 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 414 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Nvidia - Mellanox Technologies 91 1
ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 1
Yandex - Яндекс 7768 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 1
Google LLC 11967 1
TeXet 56 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13283 1
Ростелеком 9955 1
Philips 2065 1
MediaTek - Ralink 540 1
Sony 6575 1
Lenovo Motorola 3508 1
Logitech 422 1
Genesys 208 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
Fly 205 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Philips Consumer Electronics 31 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 2
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 2
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 8 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Valeo 9 1
BorgWarner 2 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1119 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
Цезарь Сателлит 39 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Suzhou Industrial Park - Индустриальный парк Сучжоу 1 1
SGX - Singapore Exchange - Сингапурская фондовая биржа 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 172 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 359 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
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ANSYS Mechanical 7 1
ANSYS Fluent 5 1
Dell ProDeploy 7 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 37 1
NSF Frontera - суперкомпьютер 1 1
Google Android 14295 1
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Vobis Highscreen 68 1
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Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2491 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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