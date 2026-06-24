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Корольков Александр
СОБЫТИЯ
Корольков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Христолюбов Вячеслав 17 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Козлов Евгений 34 1
|Грязнов Дмитрий 12 1
|Ващенко Эдуард 6 1
|Ивашов Сергей 1 1
|Павлова Светлана 3 1
|Подольский Кирилл 4 1
|Ананьев Никита 1 1
|Пучковская Антонина 1 1
|Данилов Ярослав 1 1
|Шарова Екатерина 1 1
|Необутов Вячеслав 1 1
|Сыропятов Денис 1 1
|Томилов Федор 1 1
|Пазыч Виктория 1 1
|Шатров Яков 1 1
|Пивко Артем 2 1
|Пьянков Александр 2 1
|Лутохин Олег 1 1
|Бородулина Анна 1 1
|Данин Алексей 1 1
|Рачинская Мария 1 1
|Ченцов Александр 1 1
|Федоров Лев 1 1
|Прудковская Ольга 1 1
|Ромашова Ася 1 1
|Вирачева Анна 1 1
|Рубин Дмитрий 54 1
|Мартынов Владислав 115 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452261, в очереди разбора - 728136.
Создано именных указателей - 196621.
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