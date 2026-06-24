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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196621
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Корольков Александр

СОБЫТИЯ


24.06.2026 МТС реализовала комплексный проект мониторинга природных пожаров в Приангарье 1
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина 1
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 1
21.07.2015 Сделано в России: из чего собраны смартфоны отечественных брендов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Корольков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12587 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 1
TeXet 56 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
Алкотел Электронные системы - teXet 5 1
Senseit - Сэнсит.Ру 8 1
МегаФон 10584 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
Apple Inc 13047 1
MediaTek - Ralink 590 1
Naumen - Наумен 743 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1573 1
Yota Devices - YD 103 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Fly 213 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 4 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 479 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7571 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3119 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1771 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1266 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 440 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1480 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 550 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2217 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 619 1
ТВ-тюнер - TV tuner 520 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5890 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13149 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1498 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1197 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1199 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4976 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6433 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3176 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3068 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10207 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5682 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1197 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4663 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 934 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 49 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 143 1
Fly - Explay Tornado - смартфон 11 1
Vobis Highscreen 71 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7563 1
Apple iPad 3984 1
Google Android 15134 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 198 1
Apple iPhone 6 4861 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 543 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Христолюбов Вячеслав 17 1
Ельцин Борис. 99 1
Козлов Евгений 34 1
Грязнов Дмитрий 12 1
Ващенко Эдуард 6 1
Ивашов Сергей 1 1
Павлова Светлана 3 1
Подольский Кирилл 4 1
Ананьев Никита 1 1
Пучковская Антонина 1 1
Данилов Ярослав 1 1
Шарова Екатерина 1 1
Необутов Вячеслав 1 1
Сыропятов Денис 1 1
Томилов Федор 1 1
Пазыч Виктория 1 1
Шатров Яков 1 1
Пивко Артем 2 1
Пьянков Александр 2 1
Лутохин Олег 1 1
Бородулина Анна 1 1
Данин Алексей 1 1
Рачинская Мария 1 1
Ченцов Александр 1 1
Федоров Лев 1 1
Прудковская Ольга 1 1
Ромашова Ася 1 1
Вирачева Анна 1 1
Рубин Дмитрий 54 1
Мартынов Владислав 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 4
Китай - Цзянсу - Сучжоу 30 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Азия - Азиатский регион 5884 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3307 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1332 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7695 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 341 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1575 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11381 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 666 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 216 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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