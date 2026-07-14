Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Свердловская область Сысертский городской округ Сысерть
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 22
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
|Сыропятов Денис 1 1
|Томилов Федор 1 1
|Пазыч Виктория 1 1
|Шатров Яков 1 1
|Пивко Артем 2 1
|Пьянков Александр 2 1
|Лутохин Олег 1 1
|Бородулина Анна 1 1
|Данин Алексей 1 1
|Рачинская Мария 1 1
|Ченцов Александр 1 1
|Федоров Лев 1 1
|Джур Инна 8 1
|Прудковская Ольга 1 1
|Ромашова Ася 1 1
|Вирачева Анна 1 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Корольков Александр 4 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Макаров Вадим 28 1
|Колпаков Антон 57 1
|Бретцер-Портнова Ирина 9 1
|Женихов Алексей 61 1
|Фролов Сергей 36 1
|Каменсков Михаил 6 1
|Грязнов Дмитрий 12 1
|Горобченко Сергей 2 1
|Ивашов Сергей 1 1
|Павлова Светлана 3 1
|Подольский Кирилл 4 1
|Деменьшин Валерий 1 1
|Ананьев Никита 1 1
|Пучковская Антонина 1 1
|Радченко Елена 3 1
|Данилов Ярослав 1 1
|Шарова Екатерина 1 1
|Необутов Вячеслав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.