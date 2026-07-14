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Россия УФО Свердловская область Сысертский городской округ Сысерть

Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть

СОБЫТИЯ


14.07.2026 С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии 1
02.02.2024 В четырех населенных пунктах Свердловской области впервые появился мобильный интернет 1
03.08.2022 От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале 2
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина 1
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства 1
19.04.2017 «Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин» 1
07.12.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету еще 19 населенных пунктов Свердловской области 1
10.02.2016 Ущерб от повреждения междугородной линии связи в Свердловской области превысил 300 тыс. руб. 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 1
11.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Свердловской области 1
18.03.2014 МТС запустила сеть LTE в Свердловской области 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
25.10.2010 «Умная» теплица получила новые возможности после модернизации 1
08.09.2008 «Мотив» подготовил сеть к новому сезону 1
11.06.2008 «Мотив» увеличил количество собственных офисов в Свердловской области 1
17.03.2008 «Мотив» увеличил присутствие в Свердловской области 1
12.09.2007 «Мотив» расширил собственную сеть 2
16.01.2004 В Екатеринбурге снизили тарифы на установку телефона 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10892 6
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 5
МегаФон 10661 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 276 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 434 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 484 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
ЭнергоСтройИнжиниринг 1 1
БХК - Богдановичский хлебокомбинат 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2330 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22805 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4982 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11476 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10068 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17905 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9414 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1750 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9776 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29598 4
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УУС - Универсальные услуги связи 329 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26180 3
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13426 2
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3882 2
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1899 2
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1148 2
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