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Россия УФО Свердловская область Верхняя Пышма
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|Зотов Алексей 68 4
|Романчиков Андрей 5 3
|Исхизова Александра 99 2
|Салок Иван 1 1
|Левин Александр 2 1
|Овечкин Дмитрий 1 1
|Джур Инна 8 1
|Имаметдинов Марс 1 1
|Заварзин Игорь 1 1
|Дубровкин Александр 1 1
|Кошкин Александр 1 1
|Юхненко Андрей 1 1
|Левин Леонид 133 1
|Корогодин Андрей 4 1
|Исаев Максим 55 1
|Добрынин Владимир 35 1
|Щербаков Антон 11 1
|Петров Евгений 31 1
|Липа Кирилл 5 1
|Женихов Алексей 61 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Сергеев Константин 12 1
|Малышев Денис 13 1
|Каменсков Михаил 6 1
|Козицын Андрей 1 1
|Малышев Евгений 6 1
|Караман Евгений 1 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|Ланских Владимир 4 1
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