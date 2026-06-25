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Россия УФО Свердловская область Верхняя Пышма

Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма

СОБЫТИЯ


25.06.2026 «МегаФон» запустил интернет для дачников Верхней Пышмы 1
28.11.2025 «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста» заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для беспилотных трамвайных систем 1
28.11.2025 Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай 3
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
07.07.2025 Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
27.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала 1
19.11.2024 «Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге 1
22.02.2024 «ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма. 1
08.02.2024 Компания «УГМК-Телеком» обеспечила новый жилой квартал Верхней Пышмы интернетом и домофонией 1
31.01.2024 В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России 1
26.01.2024 Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме 1
29.08.2023 «Ростелеком» в Свердловской области окажет техническую поддержку наблюдателям на время проведения выборов 1
21.07.2023 В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет 1
01.09.2022 Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма» 2
24.06.2021 УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале 1
25.04.2017 Владимир Ланских -

Камеры, которые не видны радарам, заставляют водителей соблюдать ПДД на всем пути

 1
05.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех новых регионах на Урале 1
04.08.2015 МТС разогнала сеть LTE в Свердловской области до 150 Мбит/с 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
30.09.2014 «Мотив» запустил 4G в Екатеринбурге 1
11.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Свердловской области 1
18.03.2014 МТС запустила сеть LTE в Свердловской области 1
10.02.2014 «Крок» создал инфраструктуру для Технического университета УГМК 1
29.08.2013 Выручка «Акадо – Екатеринбург» за 6 месяцев 2013 г. составила 174 млн руб. 1
27.05.2013 «Акадо-Екатеринбург» строит сеть ШПД в Тавде 1
27.02.2010 Мегафон запустил сети 3,5G на Урале 1
08.09.2008 «Мотив» подготовил сеть к новому сезону 2
17.03.2008 «Мотив» увеличил присутствие в Свердловской области 1
06.04.2005 "Скайлинк" стартовал в Екатеринбурге 1
16.01.2004 В Екатеринбурге снизили тарифы на установку телефона 1
31.05.2002 "НПФ Беркут" поставит мультистандартный комплекс систем компьютерной телефонии 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 15 5
МегаФон 10588 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 302 4
УГМК Телеком 26 4
Мовиста - Верхнепышминский трамвай 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 694 3
Ростелеком 10854 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 2
Локотех - АВП Технология 6 1
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 1
Крок - Croc 1955 1
Schneider Electric 608 1
Автодория 44 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
Датапакс 48 1
ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 5 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 150 4
ПК ТС - ПК Транспортные системы 5 2
Связной ГК 1399 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Евросеть 1421 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Черемушки 61 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 89 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
Администрация Екатеринбурга - ЕМУП ТТУ Городской транспорт - Единое трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9994 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9339 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17819 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5335 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1289 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4010 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9636 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4970 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3612 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9752 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4339 3
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Роботакси - Беспилотный трамвай 47 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9206 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26494 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8658 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4169 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7841 2
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5G - пятое поколение мобильной связи 2531 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10540 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 339 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 1
Apple iPad 3987 1
Google Android 15140 1
Apple iOS 8530 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 1
Apple - App Store 3081 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric PIX12 2 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CBS - Bercut Cell Broadcast System 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bersut IS - Bercut Information Server 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SM - Bercut Service Manager 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Televoting 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Conference 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut IN - Bercut Intelligent Network - платформа интеллектуальной сети 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CSC - Bercut Customer Self Care - система самообслуживания абонентов управления абонентскими профилями 3 1
Зотов Алексей 68 4
Романчиков Андрей 5 3
Исхизова Александра 99 2
Салок Иван 1 1
Левин Александр 2 1
Овечкин Дмитрий 1 1
Джур Инна 8 1
Имаметдинов Марс 1 1
Заварзин Игорь 1 1
Дубровкин Александр 1 1
Кошкин Александр 1 1
Юхненко Андрей 1 1
Левин Леонид 133 1
Корогодин Андрей 4 1
Исаев Максим 55 1
Добрынин Владимир 35 1
Щербаков Антон 11 1
Петров Евгений 31 1
Липа Кирилл 5 1
Женихов Алексей 61 1
Бояринов Андрей 17 1
Сергеев Константин 12 1
Малышев Денис 13 1
Каменсков Михаил 6 1
Козицын Андрей 1 1
Малышев Евгений 6 1
Караман Евгений 1 1
Рудакова Эльвира 7 1
Ланских Владимир 4 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 25
Россия - УФО - Свердловская область 1912 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 14
Россия - РФ - Российская федерация 164403 11
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 182 11
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 10
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 5
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 5
Россия - УФО - Свердловская область - Краснотурьинск 21 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 4
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 3
Россия - Талицы 17 3
Россия - УФО - Свердловская область - Камышлов 15 3
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуфимск 16 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1000 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 3
Россия - УФО - Тюменская область 1349 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 363 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 259 3
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 3
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Россия - УФО - Свердловская область - Нижнесергинский район - Нижние Серги 5 3
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Россия - УФО - Свердловская область - Красноуральск 9 2
Россия - СКФО - Чечня - Шалинский район - Шали - Сержень-Юрт 13 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 2
Россия - УФО - Челябинская область 1488 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1386 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 137 2
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 46 2
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 27 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы - Павличи 18 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10804 3
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3934 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5783 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1988 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2683 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 215 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1369 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 310 1
УГМК ТУ - Технический университет УГМК 3 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Единый день голосования 141 1
Международный женский день - 8 марта 417 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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IaaS

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CRM

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