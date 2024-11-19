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«Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге

Компания «Ростелеком» установила первую цифровую кабину-офис в Екатеринбурге. Технологичные и компактные конструкции предназначены для проведения срочных переговоров, совещаний, конференций или онлайн-встреч. Мобильное пространство оснащено всем необходимым для комфортной и продуктивной работы: хорошим освещением, эргономичной мебелью, беспроводной зарядкой и стабильным Wi-Fi-сигналом, розетками 220 B, USB и Type-C.

Офисная капсула нового поколения оборудована звукоизоляцией и беззвучной системой вентиляции, которая полностью обновляет воздух каждые 42 секунды. Внешние умные экраны кабины могут стать эффективными рекламными носителями.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Цифровые офисные кабины от “Ростелекома” – это инновационное решение для современного бизнеса. Они сочетают в себе удобство, функциональность и эффективность, что делает их идеальным выбором для компаний, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность сотрудников.

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На фоне растущего спроса на гибкие форматы работы цифровые офисные кабины становятся стратегически выгодным решением. Они предлагают компактные и комфортабельные рабочие пространства, идеально подходящие для удаленной работы».

Цифровое рабочее пространство от «Ростелекома» подходит для уединенной работы в местах с большим скоплением людей: аэропортах, вокзалах, бизнес-центрах, гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Именно поэтому установка первой офисной капсулы в «Атриум Палас Отеле» полностью соответствует концепции продукта. Кроме Екатеринбурга мобильные конструкции появятся в Верхней Пышме и Первоуральске.

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