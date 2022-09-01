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Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма»

«Датапакс» запустил комплекс информационных систем управления общественным транспортом на первой в России межмуниципальной трамвайной линии между городами Екатеринбург и Верхняя Пышма. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Новая трамвайная ветка запущена 31 августа 2022 г. на важном для региона маршруте. Верхняя Пышма – растущий город-спутник Екатеринбурга, в котором базируется Уральская горно-металлургическая компания. На маршруте №333 начали курсировать современные низкопольные трамваи российского производства. Теперь пассажиры смогут перемещаться между городами Екатеринбург и Верхняя Пышма быстрее и безопаснее. Запуск проекта позволит региону увеличить налоговые поступления в бюджет до 600 млн руб. до 2030 г.

В рамках реализации проекта «Датапакс» запустил комплекс информационных систем управления общественным транспортом. В трамваях установили валидаторы для безналичной оплаты проезда, датчики подсчета пассажиропотока, камеры видеонаблюдения, аппаратуру спутниковой навигации, медиапанели, систему климат-контроля. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя. Комплексная цифровая платформа будет аккумулировать и анализировать все собранные данные, что позволит региону эффективно управлять трамвайным парком: вносить корректировки в новый маршрут и формировать удобное расписание.

«Перед регионом сейчас стоит важная задача – возрождение электротранспорта. Запуск комфортабельных и безопасных трамваев позволит улучшить транспортное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Пассажиры будут экономить время в пути и смогут оценить удобство современных цифровых сервисов на общественном транспорте. А регион получит возможность в автоматическом режиме контролировать объем транспортной работы, изучать пассажиропоток на новом маршруте и повышать качество услуги для пассажиров», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

С 31 августа 2022 г. новый маршрут отображается в мобильном приложении «Екатеринбург транспорт». Теперь жители могут отслеживать движение трамваев в своем смартфоне. Напомним, что мобильное приложение «Екатеринбург транспорт» было запущено в июле. С его помощью пассажиры получают актуальную информацию о графике движения общественного транспорта, прогноз прибытия на нужную остановку, прокладывают оптимальный маршрут и отслеживают движение транспортных средств на карте города. Планирование поездки в приложении позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. Мобильное приложение «Екатеринбург транспорт» доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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Предполагается, что маршрутом «Екатеринбург-Верхняя Пышма» ежедневно будут пользоваться 11 тыс. человек. Примерное время в пути в одну сторону составит 20-30 минут – это почти в два раза быстрее, чем на автобусе. Интервалы движения в час пик – не более восьми минут. В дальнейшем, при необходимости, можно будет продлить эту ветку до других близлежащих городов и таким образом улучшить транспортную доступность всей агломерации в целом.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.

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