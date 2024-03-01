Получите все материалы CNews по ключевому слову
Валидатор valid устройство для проверки документов на электронных носителях
ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино
Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струнино Ярославского направления. Пассажиры остановочного пункта, расположенного в Александровском районе Владимирской области, уже могут оформлять
|20.11.2023
|
ЦППК установила валидаторы на Усовской ветке Белорусского направления
— на Ильинском. Ежемесячно с этих станций отправляется более 61 тыс. пассажиров. С установкой новых валидаторов у них появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок, а также
|20.10.2023
|
Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК
После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через м
|04.08.2022
|
ЦППК завершила установку почти 150 валидаторов новой модели на Казанском направлении
ЦППК проводит техническое усовершенствование в рамках подготовки к запуску МЦД-3. После установки 148 новых валидаторов Казанское направление стало лидером по их количеству: 252 аппарата. 148 устройств были размещены на востребованном у пассажиров Казанском направлении менее чем за месяц. Они функцио
|10.06.2022
|
Билеты, абонементы и Fast Track: установка 70 валидаторов на Ярославском направлении открывает новые возможности для пассажиров ЦППК
«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) установила 70 валидаторов еще на 19 станциях Ярославского направления Теперь у пассажиров появилась возможн
|16.03.2022
|
Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар
В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов. Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты установлены в двух троллейбу
|20.10.2015
|
В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов
До конца ноября 2015 г. в автобусах «Мострансавто» будет установлено 965 турникетов и валидаторов. Проект создания и поддержки бескондукторной системы оплаты проезда в общественно
|06.02.2008
|
Питерские электроконтролеры умнее и гуманнее московских
ты проезда в общественном транспорте. На десяти автобусах 85 маршрута внедрена система стационарных валидаторов, считывающих оплату поездки со смарт-карты. Разработчиком проекта выступило предп
|15.06.2007
|
Электронные платежи решат проблему «зайцев»?
всех транспортных парков города уже перешли на электронную систему контроля с использованием ручных валидаторов, с помощью которых проверяются проездные. Однако это не принесло ожидаемых резуль
|06.06.2007
|
Петербургские автобусы получат стационарные валидаторы
чета пассажиров второй автобусный парк Санкт-Петербурга начинает внедрение стационарных электронных валидаторов, с помощью которых можно будет проверять проездные билеты. В экспериментальном ва
