Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струнино Ярославского направления. Пассажиры остановочного пункта, расположенного в Александровском районе Владимирской области, уже могут оформлять

— на Ильинском. Ежемесячно с этих станций отправляется более 61 тыс. пассажиров. С установкой новых валидаторов у них появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок, а также

После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через м