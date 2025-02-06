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Федорченко Сергей



06.02.2025 «МегаФон» импортозаместил обработку данных 1
21.02.2024 Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ 1
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных 1
22.03.2021 «Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты 1
12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1
07.08.2015 «Магнит» расширяет использование QlikView 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Федорченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8888 2
Selectel - Селектел 388 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Qlik - QlikTech 160 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 2
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
Deliveroo 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4718 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7610 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 166 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5063 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1711 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5327 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2962 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 395 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5284 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 354 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5036 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 751 1
Script - Скрипт 492 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
Видеокамера - Camcorder 2266 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1420 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1002 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 89 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 1
Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
Apple - App Store 2895 1
Apple Pay 490 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Oz Liveness 40 1
Qlik Qlikview 116 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 15 1
X5 Group - Экспресс-скан 6 1
X5 Group - X5 Выручай-карта 6 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
МегаФон - oneFactor ML-платформа 3 1
Experian Powercurve 2 1
SAS Enterprise Miner 12 1
Артеменко Алексей 17 1
Райхерт Анатолий 2 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Мурин Станислав 2 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Бубнова Ирина 1 1
Тихонова Екатерина 2 1
Алимов Даниил 1 1
Тихонов Роман 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7463 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2969 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1027 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6992 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 254 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2170 1
Паспорт - Паспортные данные 2517 1
Пищевая промышленность - Чай 121 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 121 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1949 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 182 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 504 1
Профсоюз - Профессиональный союз 263 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 96 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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