Рыбинцев Андрей
Рыбинцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 135 6
|Оселедец Иван 24 6
|Потапова Светлана 12 6
|Саркисов Тигран 35 5
|Райгородский Андрей 37 5
|Кулик Вадим 180 5
|Меньшов Кирилл 118 5
|Серебряникова Анна 72 3
|Мурин Станислав 2 2
|Коновалихин Максим 17 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Калинин Александр 154 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Гуз Иван 12 1
|Смирнов Максим 44 1
|Биккужин Рамиль 42 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Гиршович Арина 2 1
|Моисеев Александр 22 1
|Федорченко Сергей 5 1
|Абрамов Константин 9 1
|Бубнова Ирина 1 1
|Сулхаева Анжелика 1 1
|Шульга Игорь 3 1
|Самсонов Александр 4 1
|Кромочкин Артем 12 1
|Сиденко Иван 2 1
|Заичко Валерий 2 1
|Крячкова Дарья 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Романова Ирина 6 1
|Григорьев Максим 43 1
|Павлин Сергей 1 1
|Барухов Григорий 1 1
|Григорьев Спартак 2 1
|Танчук Александр 2 1
|Капнинский Артем 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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