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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рыбинцев Андрей



19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
15.05.2024 Как ИИ помог «Авито» стать крупнейшим и безопасным классифайдом в мире 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
13.03.2024 78% россиян при покупках в интернете отдадут предпочтение продавцам с подтвержденным профилем 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
26.12.2023 Исследование «Авито»: больше половины россиян используют ИИ для развлекательных целей 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
08.12.2023 Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито» 1
08.12.2023 Более 1000 пользователей выполнили верификацию по Сбербизнес ID в «Авито» 1
10.11.2023 «Авито» создал систему оценки качества сервиса продавцов 1
16.02.2023 Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее 1
21.10.2022 Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз 1
07.10.2022 «Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности 1
14.09.2022 «Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика 1
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных 1
26.08.2022 Росреестр и «Авито» приняли меры по пресечению продажи выписок из ЕГРН 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 1
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
15.03.2022 МТТ защитит аккаунты клиентов «Авито» 1
09.02.2022 «Авито» защитил номера всех частных продавцов 1
23.12.2021 Сервис «Авито» запустил функцию двухфакторной аутентификации 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Рыбинцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 4
МегаФон 8805 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Telegram Group 1983 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
ИИ-Технологии 104 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Программы и технологии 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
DMG - Dreamer Money Gang - Хакерская группировка 1 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 6
Альфа-Банк 1769 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
Газпром нефть 618 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 9
Data monetization - Монетизация данных 1624 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
Data Fusion - Слияние данных 62 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 5
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 9
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 7
Avito - Авито недвижимость 19 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 22 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 2
МегаФон - oneFactor ML-платформа 3 2
Avito - Авито товары 16 2
Avito - Авито услуги 51 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 2
Google Android 13994 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Apple iOS 7809 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Apple iPhone 14 130 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Experian Powercurve 2 1
SAS Enterprise Miner 12 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Avito - Авито авто 36 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 25 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 1
OpenAI ChatGPT 339 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Кирьянова Александра 135 6
Оселедец Иван 24 6
Потапова Светлана 12 6
Саркисов Тигран 35 5
Райгородский Андрей 37 5
Кулик Вадим 180 5
Меньшов Кирилл 118 5
Серебряникова Анна 72 3
Мурин Станислав 2 2
Коновалихин Максим 17 2
Фетисов Алексей 42 2
Солнцева Екатерина 58 2
Калинин Александр 154 1
Горбатовский Станислав 15 1
Сергеев Григорий 17 1
Гуз Иван 12 1
Смирнов Максим 44 1
Биккужин Рамиль 42 1
Правдивый Владимир 15 1
Заболотный Даниил 3 1
Гиршович Арина 2 1
Моисеев Александр 22 1
Федорченко Сергей 5 1
Абрамов Константин 9 1
Бубнова Ирина 1 1
Сулхаева Анжелика 1 1
Шульга Игорь 3 1
Самсонов Александр 4 1
Кромочкин Артем 12 1
Сиденко Иван 2 1
Заичко Валерий 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Романова Ирина 6 1
Григорьев Максим 43 1
Павлин Сергей 1 1
Барухов Григорий 1 1
Григорьев Спартак 2 1
Танчук Александр 2 1
Капнинский Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Индия - Bharat 5446 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Комсомольская правда ИД 67 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 5
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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