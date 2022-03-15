МТТ защитит аккаунты клиентов «Авито»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности сервиса по предоставлению услуги «Защита номера» для российского сервиса объявлений «Авито».

Теперь защищенные номера доступны всем пользователям платформы.

МТТ в 2018 г. предложил «Авито» свое платформенное решение «Защита номера», которое позволяет заменить номера пользователей на временные, тем самым защитив их от звонков и SMS рекламного характера. До недавнего времени услуга была доступна только продавцам, размещающим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость». Теперь сервис распространен на всех частных продавцов, что позволяет максимально исключить вероятность получения спам-звонков и сообщений.

«Уже в процессе тестовых запусков мы отметили, что количество спама и других нецелевых звонков сократилось на 40%, а жалоб на поведение, нарушающее правила платформы – на 50%. Внедрение сервиса «Защита номера» позволяет сохранить конфиденциальность данных клиентов нашей платформы. Номера, которые предоставляют наши партнеры, меняются раз в несколько часов, что делает бессмысленной работу автоматических систем, собирающих базы контактов в сети. Когда покупатель звонит по защищенному номеру телефона, звонок переадресуется на его реальный номер. В этот момент система запоминает связку «покупатель/номер телефона». Все последующие звонки от этого абонента по конкретному номеру в течение двух недель будут адресоваться одному и тому же продавцу, что позволяет успешно завершить сделку. Так, повышая безопасность, мы сохраняем удобство использования платформы, – сказал Андрей Рыбинцев, директор департамента Trust&Safety «Авито». – «Авито» уделяет большое внимание защите профилей пользователей. Помимо защиты номеров недавно мы внедрили функцию двухфакторной аутентификации, которая помогает обезопасить данные аккаунтов. А в качестве дополнительного инструмента для повышения уровня доверия на платформе реализована возможность верификации с использованием личного кабинета на портале госуслуг».

«Номер, выделенный МТТ в рамках услуги, привязывается к обычному номеру абонента посредством переадресации, что обеспечивает полную конфиденциальность продавца, – отметил коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Кроме того, профессиональным пользователям «Авито» доступна функция отслеживания эффективности звонка благодаря услуге коллтрекинга – продавец сможет собрать статистику звонков и оценить эффективность продвижения своих товаров. В течение прошлого года МТТ осуществлял модернизацию сервиса для поддержания большего трафика для «Авито». С учетом масштабирования за год трафик вырос в несколько раз: с 6 млн минут в январе 2021 г. до 26 млн минут в январе 2022 г».

Услуга «Защита номера» ограничивает продавцов от действий злоумышленников и спама. Сервис ликвидирует возможность начинать общение вне платформы «Авито». Чат «Авито» может определять подозрительные действия собеседника и фишинговые ссылки, поэтому представители платформы не рекомендуют переходить для общения в сторонние мессенджеры.