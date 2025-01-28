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Биккужин Рамиль



28.01.2025 «МТС Exolve» расширил пул цифровых сервисов для «Согаза» 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
25.09.2024 «МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС 1
03.09.2024 «МТС Exolve» создала цифрового помощника для банка «Хлынов» 1
16.08.2024 Как развивается телефония по API? Обзор тенденций 1
09.07.2024 «МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета 1
03.07.2024 «МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей 1
14.05.2024 «МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024 1
17.04.2024 «МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ 1
17.01.2024 МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей 1
27.11.2023 Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference  1
18.05.2023 МТТ начинает продажи виртуальных контактных центров с отечественным ПО 1
06.04.2023 Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков 1
16.03.2023 МТТ модернизировал виртуальную АТС 1
14.03.2023 В МТТ назначен генеральный директор 3
16.02.2023 МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж» 1
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз 1
13.12.2022 МТТ расскажет, зачем бизнесу нейросети и метавселеннные 1
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022» 1
23.11.2022 Голосовой робот МТТ ускорил ремонт дорогостоящего холодильного оборудования 1
02.11.2022 МТТ разработал голосового помощника для «Екатеринбурггаза» 1
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления» 1
05.10.2022 МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России 1
11.08.2022 Цифровой помощник МТТ поможет купить квартиру в Санкт-Петербурге 1
20.07.2022 МТТ запустил голосового робота для службы доставки пиццы 1
19.05.2022 Сервисы доставки «нанимают» вежливых роботов и экономят до 30% на расходах 1
28.04.2022 МТТ расширил возможности виртуальной АТС с помощью «Простых звонков» 1
20.04.2022 Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника 1
13.04.2022 Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы 1
29.03.2022 Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом 1
15.03.2022 МТТ защитит аккаунты клиентов «Авито» 1
15.02.2022 МТТ запустил сервис коллтрекинга 1
17.02.2021 МТТ запустил голосового робота на бирже Freelance.ru 1
15.09.2020 Исследование: более 80% фрилансеров остаются на связи во внерабочее время 1
08.09.2020 МТТ стал техническим партнером «Яндекс.Телефонии» 1
30.04.2020 МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC 1
09.04.2020 МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера 1
11.02.2020 МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр 1
20.08.2019 МТТ обеспечил связью колл-центры агрегатора такси «Везет» 1
21.05.2019 МТТ объявил о запуске сервиса веб-аналитики для бизнеса 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Биккужин Рамиль и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 22
Yandex - Яндекс 7356 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 465 1
Коллтрекинг - Calltracking 1 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
iiko - айко 47 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 211 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ЛайфТелеком - Телфин 213 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 1
8226 1
Ростелеком 9709 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 1
R-Vision - Р-Вижн 154 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 872 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 45 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 811 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 2
Городская больница имени М.И. Шевчук КГБУЗ 2 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
Екатеринбурггаз 4 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Great Wall Motors 4 1
Ozon Fresh 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 20
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 16
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1073 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21155 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6778 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8467 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8199 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3391 7
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 7
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24172 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3853 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2883 6
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4701 5
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 444 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 5
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15732 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4109 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1985 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2132 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 3
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 13
МТС Exolve 69 13
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 10
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 7
MTT Telecom API 21 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1101 4
Qsoft amoCRM 108 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
МТС - МТТ Сквозная веб-аналитик 1 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
МТС - МТТ SIM-карты 2 1
Яндекс.Телефония 7 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5188 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Huawei FreeLace - Наушники 15 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 230 1
Apple iPhone 6 4862 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Яндекс.Телефон 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 191 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Соколова Яна 5 2
Лукашевич Андрей 9 1
Аношин Кирилл 2 1
Багдасарян Асмик 1 1
Петраковский Сергей 1 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Беляков Алексей 30 1
Анохин Константин 3 1
Нигматуллин Ринат 8 1
Амелина Наталия 1 1
Мальцев Алексей 18 1
Салов Антон 38 1
Лебедев Артемий 99 1
Рожков Александр 17 1
Алдошин Олег 27 1
Новгородцев Константин 1 1
Галактионова Инесса 75 1
Клименко Герман 49 1
Крайнов Александр 16 1
Маслов Алексей 9 1
Желевская Валентина 1 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1011 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Пяткова Наталья 1 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 139 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Шикинов Александр 21 1
Козырев Алексей 321 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 3
Россия - СФО - Новосибирск 4299 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 794 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1499 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1146 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1470 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2731 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
Европа 21775 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 283 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Америка Южная 851 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Армения - Республика 2280 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1191 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4802 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6950 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2308 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1621 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5108 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 502 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9950 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
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Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 791 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3547 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
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Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 65 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
Международный женский день - 8 марта 327 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2425 1
ComNews Awards 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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