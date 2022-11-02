МТТ разработал голосового помощника для «Екатеринбурггаза»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для компании «Екатеринбурггаз». Голосовой робот, разработанный на платформе VoiceBox от МТТ, принимает показания счетчиков газа у жителей Екатеринбурга. Цифровой помощник ежемесячно обрабатывает более 5 тыс. обращений клиентов ресурсоснабжающей организации, автоматизируя процесс приема показаний и уменьшая количество ручного труда.

Раньше жители Екатеринбурга передавали показания счетчиков газа через личный кабинет, сайт или оператора колл-центра, теперь к этим инструментам добавился голосовой помощник. Достаточно позвонить на городской телефон, как голосовой робот мгновенно ответит, поприветствует абонента, узнает номер лицевого счета, проверит, верно ли записаны данные, после чего поочередно примет и зафиксирует показания всех приборов учета газа, установленных в домохозяйстве. Информация автоматически вносится в базу данных компании, что упрощает создание и выгрузку отчетов.

Несмотря на то, что цифровой помощник работает всего 2 месяца, доля показаний, получаемых через него, уже составляет более 40% и в перспективе еще вырастет, так как передача показаний «голосом» удобна для многих категорий населения, а благодаря круглосуточной работе голосового ассистента передавать информацию стало возможным даже в ночное время. С учетом постоянного обучения голосового робота к концу года сбор показаний через него может достичь 80%.

«Голосовой помощник от МТТ стал дополнительным эффективным каналом для сбора показаний приборов учета газа, – сказала начальник отдела по работе с потребителями "Екатеринбурггаза" Наталья Пяткова. – Жители Екатеринбурга охотно передают показания через цифрового помощника, так как это быстро, удобно и доступно для всех групп населения».

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«Мы рады предоставить компании «Екатеринбурггаз» решение, которое автоматизирует голосовые коммуникации и облегчает жителям передачу показаний приборов учета газа, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – У МТТ накопился целый ряд кейсов по внедрению цифровых помощников в отрасли ЖКХ, которая все чаще использует инновационные сервисы для улучшения качества обслуживания населения».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной компании. При этом интерфейс платформы прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. В зависимости от целей компании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800.