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Бесплатный вызов нумерация 800 toll free

Номер 8-800   – это многоканальный номер, на который можно принять множество звонков одновременно. На него можно позвонить из любой точки страны, бесплатно и с любого устройства.

СОБЫТИЯ

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27.03.2023 Пенсионный фонд не смог продлить себе бесплатную связь «8-800», и оставил «Ростелеком» и «Мегафон» без 280 миллионов

ПФР без сервиса «8-800» Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР; с 1 января 2023 г. включен в состав Социального фонда) не удалось подписать контракт на предоставление услуг телефонной связи с использо
30.01.2023 билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД

ение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений. Интеллектуальный номер 8-800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости об
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800

МТТ запустил акцию для новых клиентов в рамках которой при подключении красивого номера 8-800, предоставляется 6 месяцев бесплатного общения с клиентами. Предоставляется 300 бесплат
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР

е номера 8-800 отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. Теперь позвонить на горячую линию отделения одного из 51 городов страны можно бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов. Интеллектуальный номер 8-800 поможет фонду расширить каналы связи с контактными центрами и улучшить качество и скорость обработки входящих обращений в территориальные подразделения. Для подключ
14.11.2017 Сервис Zadarma снизил и заморозил стоимость на номера 8-800

Сервис облачной телефонии Zadarma объявил об очередном снижении стоимости подключения номеров 8-800. Новая планка установлена на уровне 800 руб., прежняя стоимость составляла 1900 руб. Акция посвящена приближающейся зиме. Представители сервиса подчеркнули, что новая цена на 8-800
04.09.2017 Провайдер Zadarma объявил о бесплатном подключении номеров 8-800 и значительном снижении тарифов

Сервис облачной телефонии Zadarma объявил о существенном снижении стоимости входящих звонков с мобильных России на федеральные номера 8-800. Обновленная цена минуты – 3,1 руб., это более чем на 20% ниже предыдущей стоимости минуты с мобильных и является одним из наиболее привлекательных предложений на рынке.Кроме этого, сообщ
22.12.2016 Проект Zadarma дарит бесплатные номера 8-800 и другие подарки

Сервис IP-телефонии Zadarma в честь своего десятилетнего юбилея устроил беспрецедентную акцию — бесплатное подключение номера 8-800 в 10 странах мира, включая Россию. Это не единственная акция проекта — также Zadarma дарит бонусом 10% от суммы пополнения баланса личного кабинета и номера в 10 крупных городах мира за п
16.09.2016 МТС обеспечила «горячей линией» Тюменский МФЦ

огоканального бесплатного номера для многофункционального центра Тюменской области. Как рассказали CNews в компании, благодаря внедрению «облачного» сервиса МТС, региональный МФЦ получил единый номер 8-800-250-00-72, по которому жители региона имеют возможность обращаться по вопросам оформления, приема и выдачи документов, а также по взаимодействию с органами государственной власти и местно
10.06.2016 ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан

28.01.2016 Число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК в Поволжье выросло на 24%

компании ТТК («ТТК-Самара») за прошедший год увеличил число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 24% по сравнению с 2014 г. Всего за прошедший год на территории Самарской, Ульяновс
27.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил число клиентов услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 40%

Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») в 2015 г. увеличил количество корпоративных пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 40% по сравнению с 2014 г. В течение года к услуге подключились 46 новых предприятий и организаций. Более половины из них - компании из Нижегородской области. В рамках услуги «Бесплат
13.01.2016 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании (РЭСК). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК предоставил РЭСК единый многоканальный телефонный номер в форм
11.12.2015 ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке. В рамках договора макрорегиональный филиал
02.12.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку»

ла о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «горячей линии» с клиентами в городах присутствия банка. «Многоканальные номера 8-800 востребованы компаниями с разветвленными клиентскими сетями. Использование се
23.11.2015 Центральный филиал «МегаФона» зафиксировал рост популярности услуги «8-800»

Центральном филиале компании «МегаФон» в 5 раз выросло количество предприятий, подключивших услугу «8-800» от оператора. Большинство компаний малого и среднего бизнеса выбирают тарифный план «<
26.10.2015 «Билайн» предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» для call-центра Фонда капитального ремонта Пермского края

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставил call-центру Фонда капитального ремонта Пермского края многоканальный номер в формате «8-800» для приема входящих вызовов от абонентов Пермского края. В Перми начал работу Call-центр Фонда капитального ремонта с бесплатным многоканальным телефоном 8-800-700-6372. Позвонив

16.10.2015 ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе

Компания ТТК в третьем квартале текущего года подключила к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять предприятий малого и среднего бизнеса в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») представил единый м
10.09.2015 МТТ подключает страховой компании «Сбербанка» номер 8-800

ьтисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, и СК «Сбербанк Страхование» (дочерняя компания «Сбербанка») заключили договор об обеспечении компании бесплатным номером 8-800. МТТ и «Сбербанк Страхование» заключили договор на предоставление телекоммуникационных услуг, в рамках которого МТТ предоставляет «Сбербанк Страхование» услуги по номеру 8-800, рас
07.09.2015 ТТК продлил контракт с «ТНС энерго Нижний Новгород»

Компания ТТК сообщила о победе в открытом конкурсе на право предоставления услуги «Бесплатный вызов 8-800» компании «ТНС энерго НН» – ведущему поставщику электроэнергии в Нижегородской области. В рамках договора, заключенного по результатам конкурса, макрорегиональный филиал «Верхневолжский»

19.08.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании «Средняя Волга»

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании (РСК) «Средняя Волга» в Самаре. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» Компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил РСК «Средняя Волга» еди
15.07.2015 МТС отмечает рост популярности «облачных» сервисов среди корпоративных клиентов в Татарстане

о бизнеса – около 85%. Лидерами по востребованности среди «облачных» услуг в бизнес-сегменте стали «Бесплатный вызов 8-800» и «Автосекретарь». За последний год число пользователей данных решени
10.07.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Боше» в Старом Осколе. В рамка
02.07.2015 ТТК организовал «горячую линию» для приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета в Якутске

Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об это
01.07.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Полимеру» в Воронеже

Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» предприятию оптово-розничной торговли материалами и оборудованием для отопления и водоснабжения «Полимер» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный фи
08.06.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру (АНО «НЭКЦ») в Ульяновске. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил АНО «НЭК
29.04.2015 ТТК предоставил услуги связи «Энергетической сбытовой компании Башкортостана»

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), являющейся гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» ком
08.04.2015 ТТК предоставил услуги связи «Южному металлоцентру» в Ростове-на-Дону

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» компании «Южный Металлоцентр», одному из ведущих в Ростовской области дистрибьюторов м
18.03.2015 Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК

» компании ТТК («ТТК-Самара») за прошедший год подключил более 100 корпоративных клиентов к услуге «Бесплатный вызов 8-800» на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республик
20.02.2015 ТТК продлил контракт с Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области

Компания ТТК сообщила о продлении контракта на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В рамках контракта Макрорегио
06.11.2014 «Телфин» снижает цены на номера 8-800

Компания «Телфин» сокращает стоимость подключения номеров 8-800. Начиная с ноября 2014 г., подключить данный телефонный номер можно за i2950 с учетом НДС. При этом дополнительно «Телфин» отменяет гарантированный платеж (для номеров без категорий), кот
17.10.2014 ТТК предоставил номер 8-800 Удостоверяющему центру выдачи электронных подписей в Воронеже

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Удостоверяющему центру выдачи электронных подписей «Информзащита» в Воронеже. В рамках
12.03.2014 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» МЧС России по Липецкой области

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций России по Липецкой области. Как
20.12.2013 «Новател» при поддержке «Ростелекома» начал оказывать «безлимитку» на номерах 8-800

Компания «Новател», при поддержке «Ростелекома», запустила безлимитный тариф на номерах 8-800. Тариф предполагает, что безлимитными являются только входящие вызовы и если звонки, поступающие на номер 8-800 далее будут подаваться к абоненту посредством IP-телефонии, то плати
28.11.2013 «Манго Телеком» втрое увеличил продажи номеров «8-800»

ом росте продаж «восьмисотых» номеров и востребованности ряда других функций ВАТС, применение которых позволяет повысить удовлетворенность и лояльность потребителя. В настоящее время в России номера «8-800» уже являются стандартом для серьезного клиентоориентированного бизнеса. За год их продажи в «Манго Телеком» выросли втрое. Так, по данным на 31 октября 2012, абоненты компании постоянно

23.10.2013 ТТК предоставил услугу «8-800» Управлению делами Ульяновской области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги «Бесплатный вызов 8-800» Областному государственному казенному учреждению «Управление делами Ульяновской област
03.10.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Институту управления, бизнеса и права в Ростове-на-Дону

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный номер 8-800» негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «
12.09.2013 «Новател» начал продажу и подключение номеров из серий 8-800-100 и 8-800-200

Компания «Новател» начала официальную продажу и подключение номеров из серий 8-800-100 и 8-800-200, принадлежащих компании «Ростелеком». «Несмотря на то, что эти серии 800-х номеров одни из первых в России и к нам неоднократно обращались именно для их подключения
04.09.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Роспотребнадзору в Башкортостане

Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. В рамках договора «ТТК-Самара»
14.06.2013 «Новател» начал продажу федеральных телефонных номеров серии 8-800-707

Компания «Новател» сообщила о начале сотрудничества с компанией «Ростелеком» и старте с 13 июня продаж, подключения и обслуживания федеральных телефонных номеров серии 8-800-707. Таким образом компания рассчитывает укрепить свою позицию на рынке номеров 8-800, предлагая обширную базу данных номеров в России. «Эта серия номеров новая, и поэтому для подк
28.03.2013 «Новател» расширяет линейку номеров 8-800

Компания «Новател» начала официальную продажу и подключение номеров серии 8-800-505. Теперь любая организация и предприниматели России могут в одном месте подключать и обслуживать ещё больше федеральных номеров серии 8-800, говорится в сообщении компании. Сери

Публикаций - 460, упоминаний - 493

Бесплатный вызов и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 63
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 43
МегаФон 10742 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 30
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 19
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 13
ЛайфТелеком - Телфин 290 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 10
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 50 8
Новател 13 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 8
Cisco Systems 5372 7
Naumen - Наумен 752 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Microsoft Corporation 25774 6
9594 6
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 6
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 5
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 5
Telegram Group 2940 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 5
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 5
Новион 8 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Zebra Technologies 158 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 4
Google LLC 12687 4
Samsung Electronics 11064 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Почта России ПАО 2370 8
Евросеть 1421 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Связной ГК 1401 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 2
Луидор ГК 4 2
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 2
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 2
Транснефть Верхняя Волга 2 1
Екатеринбурггаз 4 1
Левобережный Банк 8 1
Выборг-банк 4 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Легион АКБ 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 2
Администрация Липецка 7 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
Инфаркт Фонд 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 203
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 129
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 95
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 92
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 78
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 67
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 65
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 50
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 40
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 40
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 38
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 33
Мобильная связь - Многоканальный номер 93 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 29
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 27
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 27
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 20
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 19
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 19
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 18
МТС Автосекретарь 69 30
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 15
МТС Коммуникатор 31 15
МТС Exolve 150 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Google Android 15243 10
Apple iPhone 6 4861 10
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 9
Apple iOS 8583 8
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 7
Qsoft - amoCRM 154 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 5
МегаФон - Мультифон 38 4
Новион - Октолайн ВАТС - Octoline IP-АТС 8 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 3
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 3
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 3
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 3
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 3
Sony FD Trinitron 21 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPad 4011 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Асланов Дмитрий 41 8
Румянцева Ольга 62 8
Прозоров Дмитрий 59 8
Ермаков Валерий 140 7
Дубосас Костас 39 6
Биккужин Рамиль 70 6
Белов Александр 76 6
Широкий Денис 20 6
Труфанов Владимир 15 6
Тесевич Анна 7 5
Бызов Дмитрий 38 5
Шишмарев Сергей 36 5
Раков Ярослав 51 4
Тулаганов Руслан 21 4
Контрабаев Артур 70 4
Путин Владимир 3454 3
Мельников Александр 98 3
Васильев Евгений 132 3
Эльчиян Аветис 3 2
Валиуллин Ирик 2 2
Качимский Константин 2 2
Усатов Алексей 43 2
Цихисели Георгий 5 2
Рейман Леонид 1065 2
Шведов Александр 46 2
Кузнецов Сергей 163 2
Арсентьев Андрей 79 2
Солодухин Константин 119 2
Массух Илья 239 2
Слизень Виталий 244 2
Рябченков Денис 23 2
Ким Дмитрий 73 2
Котов Виталий 41 2
Жуков Александр 42 2
Максимов Алексей 16 2
Патока Андрей 110 2
Сергиенко Андрей 14 2
Сергеев Михаил 115 2
Иванов Петр 23 2
Нечай Елена 37 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 306
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 42
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 21
Россия - СФО - Новосибирск 4875 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 14
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 13
Европа 24962 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 11
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 9
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 9
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 9
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 102
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 53
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 46
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 45
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 13
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 12
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
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Аренда 2687 10
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Российская газета 290 1
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АиФ - Аргументы и факты 52 1
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IDC - International Data Corporation 4975 3
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МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 1
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Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
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