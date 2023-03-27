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Бесплатный вызов нумерация 800 toll free
Номер 8-800 – это многоканальный номер, на который можно принять множество звонков одновременно. На него можно позвонить из любой точки страны, бесплатно и с любого устройства.
СОБЫТИЯ
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|27.03.2023
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Пенсионный фонд не смог продлить себе бесплатную связь «8-800», и оставил «Ростелеком» и «Мегафон» без 280 миллионов
ПФР без сервиса «8-800» Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР; с 1 января 2023 г. включен в состав Социального фонда) не удалось подписать контракт на предоставление услуг телефонной связи с использо
|30.01.2023
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билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД
ение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений. Интеллектуальный номер 8-800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости об
|12.03.2021
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МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800
МТТ запустил акцию для новых клиентов в рамках которой при подключении красивого номера 8-800, предоставляется 6 месяцев бесплатного общения с клиентами. Предоставляется 300 бесплат
|12.11.2020
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«Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР
е номера 8-800 отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. Теперь позвонить на горячую линию отделения одного из 51 городов страны можно бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов. Интеллектуальный номер 8-800 поможет фонду расширить каналы связи с контактными центрами и улучшить качество и скорость обработки входящих обращений в территориальные подразделения. Для подключ
|14.11.2017
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Сервис Zadarma снизил и заморозил стоимость на номера 8-800
Сервис облачной телефонии Zadarma объявил об очередном снижении стоимости подключения номеров 8-800. Новая планка установлена на уровне 800 руб., прежняя стоимость составляла 1900 руб. Акция посвящена приближающейся зиме. Представители сервиса подчеркнули, что новая цена на 8-800
|04.09.2017
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Провайдер Zadarma объявил о бесплатном подключении номеров 8-800 и значительном снижении тарифов
Сервис облачной телефонии Zadarma объявил о существенном снижении стоимости входящих звонков с мобильных России на федеральные номера 8-800. Обновленная цена минуты – 3,1 руб., это более чем на 20% ниже предыдущей стоимости минуты с мобильных и является одним из наиболее привлекательных предложений на рынке.Кроме этого, сообщ
|22.12.2016
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Проект Zadarma дарит бесплатные номера 8-800 и другие подарки
Сервис IP-телефонии Zadarma в честь своего десятилетнего юбилея устроил беспрецедентную акцию — бесплатное подключение номера 8-800 в 10 странах мира, включая Россию. Это не единственная акция проекта — также Zadarma дарит бонусом 10% от суммы пополнения баланса личного кабинета и номера в 10 крупных городах мира за п
|16.09.2016
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МТС обеспечила «горячей линией» Тюменский МФЦ
огоканального бесплатного номера для многофункционального центра Тюменской области. Как рассказали CNews в компании, благодаря внедрению «облачного» сервиса МТС, региональный МФЦ получил единый номер 8-800-250-00-72, по которому жители региона имеют возможность обращаться по вопросам оформления, приема и выдачи документов, а также по взаимодействию с органами государственной власти и местно
|10.06.2016
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ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан
|28.01.2016
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Число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК в Поволжье выросло на 24%
компании ТТК («ТТК-Самара») за прошедший год увеличил число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 24% по сравнению с 2014 г. Всего за прошедший год на территории Самарской, Ульяновс
|27.01.2016
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«ТТК-Нижний Новгород» увеличил число клиентов услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 40%
Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») в 2015 г. увеличил количество корпоративных пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 40% по сравнению с 2014 г. В течение года к услуге подключились 46 новых предприятий и организаций. Более половины из них - компании из Нижегородской области. В рамках услуги «Бесплат
|13.01.2016
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании (РЭСК). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК предоставил РЭСК единый многоканальный телефонный номер в форм
|11.12.2015
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ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке. В рамках договора макрорегиональный филиал
|02.12.2015
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку»
ла о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «горячей линии» с клиентами в городах присутствия банка. «Многоканальные номера 8-800 востребованы компаниями с разветвленными клиентскими сетями. Использование се
|23.11.2015
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Центральный филиал «МегаФона» зафиксировал рост популярности услуги «8-800»
Центральном филиале компании «МегаФон» в 5 раз выросло количество предприятий, подключивших услугу «8-800» от оператора. Большинство компаний малого и среднего бизнеса выбирают тарифный план «<
|26.10.2015
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«Билайн» предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» для call-центра Фонда капитального ремонта Пермского края
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставил call-центру Фонда капитального ремонта Пермского края многоканальный номер в формате «8-800» для приема входящих вызовов от абонентов Пермского края. В Перми начал работу Call-центр Фонда капитального ремонта с бесплатным многоканальным телефоном 8-800-700-6372. Позвонив
|16.10.2015
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ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе
Компания ТТК в третьем квартале текущего года подключила к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять предприятий малого и среднего бизнеса в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») представил единый м
|10.09.2015
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МТТ подключает страховой компании «Сбербанка» номер 8-800
ьтисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, и СК «Сбербанк Страхование» (дочерняя компания «Сбербанка») заключили договор об обеспечении компании бесплатным номером 8-800. МТТ и «Сбербанк Страхование» заключили договор на предоставление телекоммуникационных услуг, в рамках которого МТТ предоставляет «Сбербанк Страхование» услуги по номеру 8-800, рас
|07.09.2015
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ТТК продлил контракт с «ТНС энерго Нижний Новгород»
Компания ТТК сообщила о победе в открытом конкурсе на право предоставления услуги «Бесплатный вызов 8-800» компании «ТНС энерго НН» – ведущему поставщику электроэнергии в Нижегородской области. В рамках договора, заключенного по результатам конкурса, макрорегиональный филиал «Верхневолжский»
|19.08.2015
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании «Средняя Волга»
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании (РСК) «Средняя Волга» в Самаре. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» Компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил РСК «Средняя Волга» еди
|15.07.2015
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МТС отмечает рост популярности «облачных» сервисов среди корпоративных клиентов в Татарстане
о бизнеса – около 85%. Лидерами по востребованности среди «облачных» услуг в бизнес-сегменте стали «Бесплатный вызов 8-800» и «Автосекретарь». За последний год число пользователей данных решени
|10.07.2015
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Боше» в Старом Осколе. В рамка
|02.07.2015
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ТТК организовал «горячую линию» для приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета в Якутске
Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об это
|01.07.2015
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Полимеру» в Воронеже
Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» предприятию оптово-розничной торговли материалами и оборудованием для отопления и водоснабжения «Полимер» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный фи
|08.06.2015
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру (АНО «НЭКЦ») в Ульяновске. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил АНО «НЭК
|29.04.2015
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ТТК предоставил услуги связи «Энергетической сбытовой компании Башкортостана»
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), являющейся гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» ком
|08.04.2015
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ТТК предоставил услуги связи «Южному металлоцентру» в Ростове-на-Дону
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» компании «Южный Металлоцентр», одному из ведущих в Ростовской области дистрибьюторов м
|18.03.2015
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Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК
» компании ТТК («ТТК-Самара») за прошедший год подключил более 100 корпоративных клиентов к услуге «Бесплатный вызов 8-800» на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республик
|20.02.2015
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ТТК продлил контракт с Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области
Компания ТТК сообщила о продлении контракта на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В рамках контракта Макрорегио
|06.11.2014
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«Телфин» снижает цены на номера 8-800
Компания «Телфин» сокращает стоимость подключения номеров 8-800. Начиная с ноября 2014 г., подключить данный телефонный номер можно за i2950 с учетом НДС. При этом дополнительно «Телфин» отменяет гарантированный платеж (для номеров без категорий), кот
|17.10.2014
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ТТК предоставил номер 8-800 Удостоверяющему центру выдачи электронных подписей в Воронеже
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Удостоверяющему центру выдачи электронных подписей «Информзащита» в Воронеже. В рамках
|12.03.2014
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» МЧС России по Липецкой области
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций России по Липецкой области. Как
|20.12.2013
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«Новател» при поддержке «Ростелекома» начал оказывать «безлимитку» на номерах 8-800
Компания «Новател», при поддержке «Ростелекома», запустила безлимитный тариф на номерах 8-800. Тариф предполагает, что безлимитными являются только входящие вызовы и если звонки, поступающие на номер 8-800 далее будут подаваться к абоненту посредством IP-телефонии, то плати
|28.11.2013
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«Манго Телеком» втрое увеличил продажи номеров «8-800»
ом росте продаж «восьмисотых» номеров и востребованности ряда других функций ВАТС, применение которых позволяет повысить удовлетворенность и лояльность потребителя. В настоящее время в России номера «8-800» уже являются стандартом для серьезного клиентоориентированного бизнеса. За год их продажи в «Манго Телеком» выросли втрое. Так, по данным на 31 октября 2012, абоненты компании постоянно
|23.10.2013
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ТТК предоставил услугу «8-800» Управлению делами Ульяновской области
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги «Бесплатный вызов 8-800» Областному государственному казенному учреждению «Управление делами Ульяновской област
|03.10.2013
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Институту управления, бизнеса и права в Ростове-на-Дону
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный номер 8-800» негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «
|12.09.2013
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«Новател» начал продажу и подключение номеров из серий 8-800-100 и 8-800-200
Компания «Новател» начала официальную продажу и подключение номеров из серий 8-800-100 и 8-800-200, принадлежащих компании «Ростелеком». «Несмотря на то, что эти серии 800-х номеров одни из первых в России и к нам неоднократно обращались именно для их подключения
|04.09.2013
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Роспотребнадзору в Башкортостане
Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. В рамках договора «ТТК-Самара»
|14.06.2013
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«Новател» начал продажу федеральных телефонных номеров серии 8-800-707
Компания «Новател» сообщила о начале сотрудничества с компанией «Ростелеком» и старте с 13 июня продаж, подключения и обслуживания федеральных телефонных номеров серии 8-800-707. Таким образом компания рассчитывает укрепить свою позицию на рынке номеров 8-800, предлагая обширную базу данных номеров в России. «Эта серия номеров новая, и поэтому для подк
|28.03.2013
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«Новател» расширяет линейку номеров 8-800
Компания «Новател» начала официальную продажу и подключение номеров серии 8-800-505. Теперь любая организация и предприниматели России могут в одном месте подключать и обслуживать ещё больше федеральных номеров серии 8-800, говорится в сообщении компании. Сери
Бесплатный вызов и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланов Дмитрий 41 8
|Румянцева Ольга 62 8
|Прозоров Дмитрий 59 8
|Ермаков Валерий 140 7
|Дубосас Костас 39 6
|Биккужин Рамиль 70 6
|Белов Александр 76 6
|Широкий Денис 20 6
|Труфанов Владимир 15 6
|Тесевич Анна 7 5
|Бызов Дмитрий 38 5
|Шишмарев Сергей 36 5
|Раков Ярослав 51 4
|Тулаганов Руслан 21 4
|Контрабаев Артур 70 4
|Путин Владимир 3454 3
|Мельников Александр 98 3
|Васильев Евгений 132 3
|Эльчиян Аветис 3 2
|Валиуллин Ирик 2 2
|Качимский Константин 2 2
|Усатов Алексей 43 2
|Цихисели Георгий 5 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Шведов Александр 46 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Арсентьев Андрей 79 2
|Солодухин Константин 119 2
|Массух Илья 239 2
|Слизень Виталий 244 2
|Рябченков Денис 23 2
|Ким Дмитрий 73 2
|Котов Виталий 41 2
|Жуков Александр 42 2
|Максимов Алексей 16 2
|Патока Андрей 110 2
|Сергиенко Андрей 14 2
|Сергеев Михаил 115 2
|Иванов Петр 23 2
|Нечай Елена 37 2
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