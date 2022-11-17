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17.11.2022 Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза 1
02.11.2022 МТТ разработал голосового помощника для «Екатеринбурггаза» 1
16.08.2022 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций 1
26.07.2022 Аналитика «Телфин»: малый бизнес выступает драйвером развития новых услуг на телеком-рынке 1
21.07.2022 «Ростелеком» оборудовал сквер столицы Южного Урала облачным видеонаблюдением и Wi-Fi 1
13.07.2022 Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 1
30.06.2022 МТТ подключил к виртуальной АТС риелторов 1
14.06.2022 База виртуальных мобильных номеров «Телфин» покрывает 43 города России 1
24.05.2022 Видеонаблюдение «Ростелекома» и искусственный интеллект помогут обеспечить объективность ЕГЭ на Южном Урале 1
20.04.2022 Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года 2
04.04.2022 «Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022 1
31.03.2022 «Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022 1
03.03.2022 «Телфин» усиливает клиентский сервис колл-центра «Насвязи» 1
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию 1
02.02.2022 «Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС» 1
13.01.2022 «Айдеко» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
21.12.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр Единого оператора газификации 1
09.11.2021 Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств 1
08.11.2021 «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах 1
21.09.2021 МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин» 1
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1
20.05.2021 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году 1
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ 1
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 2
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 1
01.03.2021 «Ростелеком Контакт-центр» и «Национальные приоритеты» расширяют сотрудничество 1
24.02.2021 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0 1
21.01.2021 ТТК удвоил клиентскую базу продукта «Виртуальная АТС» 1
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD 1
18.01.2021 Аналитики TWIN исследовали каналы коммуникаций в российских страховых компаниях 1
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР 1
24.04.2020 Павел Заглумин, «Инфосистемы Джет» -

На Западе нет аналогов приложений российских ритейлеров

 1
19.12.2017 Облачная телефония Zadarma интегрирована в ЕСИА («ГосУслуги») 1
14.11.2017 Сервис Zadarma снизил и заморозил стоимость на номера 8-800 1
04.09.2017 Провайдер Zadarma объявил о бесплатном подключении номеров 8-800 и значительном снижении тарифов 1
29.08.2017 Тендер поможет выявить лучшего телеком-провайдера 1
04.08.2017 Как зарабатывать на телеком-платформе 1
31.07.2017 Ориентация на клиента становится верной стратегией выживания в кризис 1
08.06.2017 Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков 1

Публикаций - 400, упоминаний - 430
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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