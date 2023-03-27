Пенсионный фонд не смог продлить себе бесплатную связь «8-800», и оставил «Ростелеком» и «Мегафон» без 280 миллионов ПФР без сервиса «8-800» Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР; с 1 января 2023 г. включен в состав Социального фонда) не удалось подписать контракт на предоставление услуг телефонной связи с использо

билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД ение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений. Интеллектуальный номер 8-800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости об

МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 МТТ запустил акцию для новых клиентов в рамках которой при подключении красивого номера 8-800, предоставляется 6 месяцев бесплатного общения с клиентами. Предоставляется 300 бесплат

«Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР е номера 8-800 отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. Теперь позвонить на горячую линию отделения одного из 51 городов страны можно бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов. Интеллектуальный номер 8-800 поможет фонду расширить каналы связи с контактными центрами и улучшить качество и скорость обработки входящих обращений в территориальные подразделения. Для подключ

Сервис Zadarma снизил и заморозил стоимость на номера 8-800 Сервис облачной телефонии Zadarma объявил об очередном снижении стоимости подключения номеров 8-800. Новая планка установлена на уровне 800 руб., прежняя стоимость составляла 1900 руб. Акция посвящена приближающейся зиме. Представители сервиса подчеркнули, что новая цена на 8-800

Провайдер Zadarma объявил о бесплатном подключении номеров 8-800 и значительном снижении тарифов Сервис облачной телефонии Zadarma объявил о существенном снижении стоимости входящих звонков с мобильных России на федеральные номера 8-800. Обновленная цена минуты – 3,1 руб., это более чем на 20% ниже предыдущей стоимости минуты с мобильных и является одним из наиболее привлекательных предложений на рынке.Кроме этого, сообщ

Проект Zadarma дарит бесплатные номера 8-800 и другие подарки Сервис IP-телефонии Zadarma в честь своего десятилетнего юбилея устроил беспрецедентную акцию — бесплатное подключение номера 8-800 в 10 странах мира, включая Россию. Это не единственная акция проекта — также Zadarma дарит бонусом 10% от суммы пополнения баланса личного кабинета и номера в 10 крупных городах мира за п

МТС обеспечила «горячей линией» Тюменский МФЦ огоканального бесплатного номера для многофункционального центра Тюменской области. Как рассказали CNews в компании, благодаря внедрению «облачного» сервиса МТС, региональный МФЦ получил единый номер 8-800-250-00-72, по которому жители региона имеют возможность обращаться по вопросам оформления, приема и выдачи документов, а также по взаимодействию с органами государственной власти и местно

ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан

Число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК в Поволжье выросло на 24% компании ТТК («ТТК-Самара») за прошедший год увеличил число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 24% по сравнению с 2014 г. Всего за прошедший год на территории Самарской, Ульяновс

«ТТК-Нижний Новгород» увеличил число клиентов услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 40% Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») в 2015 г. увеличил количество корпоративных пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» на 40% по сравнению с 2014 г. В течение года к услуге подключились 46 новых предприятий и организаций. Более половины из них - компании из Нижегородской области. В рамках услуги «Бесплат

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании (РЭСК). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК предоставил РЭСК единый многоканальный телефонный номер в форм

ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке. В рамках договора макрорегиональный филиал

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку» ла о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «горячей линии» с клиентами в городах присутствия банка. «Многоканальные номера 8-800 востребованы компаниями с разветвленными клиентскими сетями. Использование се

Центральный филиал «МегаФона» зафиксировал рост популярности услуги «8-800» Центральном филиале компании «МегаФон» в 5 раз выросло количество предприятий, подключивших услугу «8-800» от оператора. Большинство компаний малого и среднего бизнеса выбирают тарифный план «<

«Билайн» предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» для call-центра Фонда капитального ремонта Пермского края Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставил call-центру Фонда капитального ремонта Пермского края многоканальный номер в формате «8-800» для приема входящих вызовов от абонентов Пермского края. В Перми начал работу Call-центр Фонда капитального ремонта с бесплатным многоканальным телефоном 8-800-700-6372. Позвонив

ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе Компания ТТК в третьем квартале текущего года подключила к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять предприятий малого и среднего бизнеса в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток») представил единый м

МТТ подключает страховой компании «Сбербанка» номер 8-800 ьтисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, и СК «Сбербанк Страхование» (дочерняя компания «Сбербанка») заключили договор об обеспечении компании бесплатным номером 8-800. МТТ и «Сбербанк Страхование» заключили договор на предоставление телекоммуникационных услуг, в рамках которого МТТ предоставляет «Сбербанк Страхование» услуги по номеру 8-800, рас

ТТК продлил контракт с «ТНС энерго Нижний Новгород» Компания ТТК сообщила о победе в открытом конкурсе на право предоставления услуги «Бесплатный вызов 8-800» компании «ТНС энерго НН» – ведущему поставщику электроэнергии в Нижегородской области. В рамках договора, заключенного по результатам конкурса, макрорегиональный филиал «Верхневолжский»

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании «Средняя Волга» Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании (РСК) «Средняя Волга» в Самаре. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» Компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил РСК «Средняя Волга» еди

МТС отмечает рост популярности «облачных» сервисов среди корпоративных клиентов в Татарстане о бизнеса – около 85%. Лидерами по востребованности среди «облачных» услуг в бизнес-сегменте стали «Бесплатный вызов 8-800» и «Автосекретарь». За последний год число пользователей данных решени

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Боше» в Старом Осколе. В рамка

ТТК организовал «горячую линию» для приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета в Якутске Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об это

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Полимеру» в Воронеже Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» предприятию оптово-розничной торговли материалами и оборудованием для отопления и водоснабжения «Полимер» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный фи

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру (АНО «НЭКЦ») в Ульяновске. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») предоставил АНО «НЭК

ТТК предоставил услуги связи «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), являющейся гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» ком

ТТК предоставил услуги связи «Южному металлоцентру» в Ростове-на-Дону Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» компании «Южный Металлоцентр», одному из ведущих в Ростовской области дистрибьюторов м

Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК » компании ТТК («ТТК-Самара») за прошедший год подключил более 100 корпоративных клиентов к услуге «Бесплатный вызов 8-800» на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республик

ТТК продлил контракт с Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Компания ТТК сообщила о продлении контракта на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В рамках контракта Макрорегио

«Телфин» снижает цены на номера 8-800 Компания «Телфин» сокращает стоимость подключения номеров 8-800. Начиная с ноября 2014 г., подключить данный телефонный номер можно за i2950 с учетом НДС. При этом дополнительно «Телфин» отменяет гарантированный платеж (для номеров без категорий), кот

ТТК предоставил номер 8-800 Удостоверяющему центру выдачи электронных подписей в Воронеже Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Удостоверяющему центру выдачи электронных подписей «Информзащита» в Воронеже. В рамках

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» МЧС России по Липецкой области Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций России по Липецкой области. Как

«Новател» при поддержке «Ростелекома» начал оказывать «безлимитку» на номерах 8-800 Компания «Новател», при поддержке «Ростелекома», запустила безлимитный тариф на номерах 8-800. Тариф предполагает, что безлимитными являются только входящие вызовы и если звонки, поступающие на номер 8-800 далее будут подаваться к абоненту посредством IP-телефонии, то плати

«Манго Телеком» втрое увеличил продажи номеров «8-800» ом росте продаж «восьмисотых» номеров и востребованности ряда других функций ВАТС, применение которых позволяет повысить удовлетворенность и лояльность потребителя. В настоящее время в России номера «8-800» уже являются стандартом для серьезного клиентоориентированного бизнеса. За год их продажи в «Манго Телеком» выросли втрое. Так, по данным на 31 октября 2012, абоненты компании постоянно

ТТК предоставил услугу «8-800» Управлению делами Ульяновской области Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги «Бесплатный вызов 8-800» Областному государственному казенному учреждению «Управление делами Ульяновской област

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Институту управления, бизнеса и права в Ростове-на-Дону Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный номер 8-800» негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «

«Новател» начал продажу и подключение номеров из серий 8-800-100 и 8-800-200 Компания «Новател» начала официальную продажу и подключение номеров из серий 8-800-100 и 8-800-200, принадлежащих компании «Ростелеком». «Несмотря на то, что эти серии 800-х номеров одни из первых в России и к нам неоднократно обращались именно для их подключения

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Роспотребнадзору в Башкортостане Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. В рамках договора «ТТК-Самара»

«Новател» начал продажу федеральных телефонных номеров серии 8-800-707 Компания «Новател» сообщила о начале сотрудничества с компанией «Ростелеком» и старте с 13 июня продаж, подключения и обслуживания федеральных телефонных номеров серии 8-800-707. Таким образом компания рассчитывает укрепить свою позицию на рынке номеров 8-800, предлагая обширную базу данных номеров в России. «Эта серия номеров новая, и поэтому для подк