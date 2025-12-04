Разделы

БГМУ ВПО ГОУ Башкирский государственный медицинский университет

БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла Башкирскому государственному медицинскому университету перейти на российское ПО и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement 4
20.06.2025 «Группа Астра» предоставила БГМУ 1600 лицензий программного обеспечения своей продуктовой экосистемы 2
16.08.2021 Клиника БГМУ при поддержке Softline перевела рабочие места персонала на Astra Linux 1
27.09.2019 В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов 2
21.06.2016 ТТК с начала года заключил более 30 госконтрактов в регионах Среднего Поволжья 1
20.02.2015 ТТК обеспечил дальней связью Башкирский государственный медицинский университет 2
11.04.2011 Башкирский государственный медицинский университет внедрил корпоративный портал DeskWork 2
27.07.2007 Израильские студенты-медики будут обучаться в Беларуси 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

БГМУ ВПО ГОУ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3261 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
Topcon 7 1
Huawei 4221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
Газпром нефть 670 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 519 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1153 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
Программный стек 233 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 659 1
Linux OS 10896 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 17 1
Softline - DeskWork 117 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 1
Асланов Дмитрий 41 2
Насибуллин Юрий 1 1
Доценко Эдуарда 1 1
Билялов Азат 2 1
Кулешов Александр 28 1
Султанов Альберт 1 1
Габитов Ильдар 1 1
Борисов Роман 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 510 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Швеция - Королевство 3715 1
Израиль 2784 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Испания - Королевство 3760 1
Беларусь - Минск 674 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 1
Материаловедение - Materials Science 190 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Физика - Physics - область естествознания 2835 1
Ergonomics - Эргономика 1688 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Белорусский государственный медицинский университет - Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт 1 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 8 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
