Получите все материалы CNews по ключевому слову
БГМУ ВПО ГОУ Башкирский государственный медицинский университет
СОБЫТИЯ
БГМУ ВПО ГОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3261 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
|Topcon 7 1
|Huawei 4221 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
|Газпром нефть 670 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
|Асланов Дмитрий 41 2
|Насибуллин Юрий 1 1
|Доценко Эдуарда 1 1
|Билялов Азат 2 1
|Кулешов Александр 28 1
|Султанов Альберт 1 1
|Габитов Ильдар 1 1
|Борисов Роман 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.