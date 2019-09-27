В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов

Соглашение о создании лаборатории интегральной фотоники и новых материалов подписали 26 сентября в Москве ректоры Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ), Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), Башкирского государственного университета (БГУ) и Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Цель создания нового научного объединения – исследование теоретических основ и разработка новых инструментов на основе фотоники для задач материаловедения, прикладной электродинамики и биомедицинских приложений.

Перспективы сотрудничества обсудили руководители пяти университетов в рамках первой рабочей встречи в Сколтехе.

«Горизонтальные связи между профессорами, нашими исследовательскими центрами наработаны давно, сотрудничество в рамках совместной лаборатории позволит их вывести на новый уровень. Не в моих правилах подписывать «пустые» соглашения: данный документ и дорожная карта формулируют задачи так, чтобы, встретившись через год, представить конкретные результаты», – сказал ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов.

Новая лаборатория будет работать в формате «распределенной» структуры на базе пяти университетов, планируется организовать обмен студентами, профессорами, развитие сетевых образовательных программ.

«Уже есть задел для активного функционирования новой лаборатории. Начинаются совместные с БГУ, БМГУ, УГАТУ и КФУ исследования в области телекоммуникационных технологий, микрофлюидики, материаловедения, неразрушающего контроля композитов с помощью методов фотоники. С региональными медицинскими предприятиями ведутся работы в области неинвазивного контроля состояния организма, и, в частности, моделирования кровоснабжения головного мозга», – сказал профессор Сколтеха, руководитель Лаборатории интегральной фотоники и новых материалов Ильдар Габитов.

Участники встречи отметили, что подписанный документ позволит расширить рамки взаимовыгодного сотрудничества: использование оборудования лабораторий Сколтеха в рамках реализации совместных научно-исследовательских проектов, развитие потенциала региональных связей между университетами и промышленностью, объединение усилий при подаче на российские и международные гранты. Стороны обсудили важность реализации совместных исследовательских проектов в контексте учета региональных интересов.

«У нас в университете есть большая молодежная научная группа, есть хорошие публикации, но нет хорошей экспериментальной базы. Данное сотрудничество позволит участникам проекта легче находит партнеров по смежным направлениям. Например, так у нас появилась биофотоника», – сказал заведующий кафедрой УГАТУ Альберт Султанов.

В завершение встречи представители научных групп университетов – участников проекта – приняли участие в семинаре, состоялись экскурсии в лаборатории Центра проектирования, производственных технологий и материалов, Центра фотоники и квантовых технологий Сколтеха.

Сегодня в Сколтехе работают пять лабораторий, проводящих совместные исследования с высокотехнологическими компаниями (Сбербанк, «Газпром Нефть», Huawei, Oerlikon, Topcon).