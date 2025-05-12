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Сколтех Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха
УПОМИНАНИЯ
Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:
|Красников Дмитрий 5 2
|Кулешов Александр 25 1
|Султанов Альберт 1 1
|Габитов Ильдар 1 1
|Шуба Виталий 6 1
|Кононенко Андрей 9 1
|Марченко Константин 5 1
|Насибулин Альберт 1 1
|Егоров Александр 85 1
|Мацокин Никита 3 1
|Квашнин Александр 4 1
|Евлашин Станислав 2 1
|Бондарева Юлия 1 1
|Федоров Федор 2 1
|Колбатова Анна 1 1
|Горин Дмитрий 3 1
|Каем Кирилл 38 1
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