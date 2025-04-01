Разделы

Цифровизация Электроника
|

Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы

Стартап «Фистех», созданный на базе Сколтеха, впервые в России сконструировал и успешно протестировал фотонные интегральные схемы для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 ГГц. Разработка нацелена на обеспечение российских производителей телекоммуникационными решениями на базе отечественных ФИС. Проект реализован при поддержке Минпромторга России, Сколтеха и фонда «Сколково».

«Фистех» является участником проекта «Сколково» и работает над развитием и выведением на рынок отечественных модулей на основе фотонных интегральных схем для систем оптических коммуникаций собственного дизайна. Такие ФИС применимы в системах когерентной оптической связи с пропускной способностью до 100 Гбит/с на одну длину волны в формате DP-QPSK. Функционал ФИС был протестирован на созданных в рамках проекта полностью отечественных тестовых платах, позволяющих работать с высокочастотными сигналами более 40 ГГц.

Изготовленные фотонные чипы были интегрированы на тестовые платы при участии компании АО «ЗНТЦ» и протестированы при поддержке Центра коллективного пользования НИЦ «Курчатовский институт» — НИИСИ, НИЯУ МИФИ, «Т8», Лаборатории интегральной фотоники Сколтеха.

Амплитудно-частотная характеристика показывает ширину полосы 22 ГГц, что более чем достаточно для цифровой передачи данных на скорости 25 Гбод/с.

В настоящее время завершается второй этап тестирования — проверка IQ-модулятора, поддерживающего формат QPSK, и когерентного приёмника. Эти модули интегрированы с драйверами модуляторов и трансимпедансными усилителями, что позволит улучшить качество глазковой диаграммы и повысить стабильность передачи. Завершение тестов ожидается в начале июня 2025 г.

«Данный технологический прорыв стал возможен благодаря синергии академии и индустрии, госсектора. Продукция соответствует международным стандартам и комплексному направлению „Интегральная фотоника“ программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Проект открывает новые перспективы для развития интегральной фотоники в России», — сказал Аркадий Шипулин, руководитель Лаборатории интегральной фотоники «Сколтеха» (группа ВЭБ.РФ).

«Телекоммуникационный сегмент мирового рынка интегральной фотоники растёт в среднем на 22% ежегодно. Это самый быстрорастущий сегмент ФИС. Размер российского рынка оптических трансиверов можно оценить в 30-35 млрд руб. В настоящий момент этот рынок полностью занят импортируемой продукцией и продукцией из импортных комплектующих. Важно, что продукция „Фистеха“ для высокоскоростной передачи данных может быть полностью локализована не только в части разработки, но и в части производства, например на мощностях Московского центра фотоники. Результат проекта — важный шаг к достижению задачи локализации критических технологий на территории России», — сказал Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Компания «Фистех» готова выйти на стадию серийного производства модулей и ФИС для отечественных производителей: оборудования для волоконно-оптических линий связи; систем с использованием квантового распределения ключей; магистральных и региональных сетей; оптических трансиверов; медиаконвертеров; мультиплексоров; кросс-коммутаторов OTN для DWDM-сетей; интеррогаторов для оптоволоконной сенсорики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским

В России тестируют систему для автономного движения троллейбусов на отечественном ПО

Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153